Avatar 3 e il primo atto di Avatar 4 sono già stati girati

Dopo il clamoroso successo globale di Avatar: La via dell'acqua, che ha scalzato Titanic al box-office diventando il terzo film con gli incassi più alti di sempre, è stato dato il via libera alla realizzazione dei nuovi capitoli. A quanto pare sarebbero già stati girati durante le riprese di Avatar 2.

"Non stavamo girando soltanto Avatar 2, stavamo anche girando il terzo film e il primo atto del quarto capitolo. Per dire la verità, c'è un salto temporale alla fine del primo atto di Avatar 4 e avevamo bisogno di avere tutti i ragazzi prima che diventassero più adulti" ha spiegato il produttore Jon Landau in una recente intervista per promuovere la release digitale di Avatar: La via dell'acqua.

Al momento Avatar 3 dovrebbe uscire il 20 dicembre 2024, il montaggio iniziale sarebbe già pronto. Secondo il noto insider Jeff Sneider, infatti, la prima versione del terzo film di Avatar durerebbe 9 ore: "Mi hanno detto che Cameron ha presentato il montaggio di Avatar 3 ai 20th Century Studios e, non sto scherzando, dura ben 9 ore. Sta insistendo nel completare tutti gli effetti speciali in modo poi da rimaneggiarlo".

Come rivela la nostra recensione di Avatar: La via dell'acqua, la storia fa ritorno su Pandora, dove l'umano trasformato in Na'vi Jake Sully è ora sposato con Neytiri, interpretata da Zoe Saldana, e si prende cura di un branco di bambini adolescenti mentre contemporaneamente combatte gli invasori umani che tentano di colonizzare la sua nuova casa.