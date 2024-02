Avatar 3, James Cameron: 'Sarà come fare un giro sulle montagne russe'

Il regista di Avatar 3, James Cameron, afferma che l'imminente threequel fantascientifico sarà il più emozionante del franchise di Avatar e promette che sarà una "corsa più dura" sia per i personaggi che per gli spettatori.

Durante un'intervista sul red carpet dei 51esimi Saturn Awards, Cameron ha espresso il suo entusiasmo per il threequel di Avatar, che inizialmente doveva essere presentato a dicembre prima di essere posticipato di un anno dalla Disney. Il regista è convinto che Avatar 3 sarà un film più avvincente dei suoi due predecessori. "È solo una continuazione dell'epopea. Vedrete nuove ambientazioni, nuovi personaggi. I personaggi che conoscete e che amate saranno messi ancora più alla prova e affronteranno alcune prove e tribolazioni. Sarà come fare un giro nelle montagne russe", ha detto Cameron. Nel frattempo recentemente il regista ha confermato di stare già lavorando ai capitoli 6 e 7 del franchise.

Avatar 4 vedrà un salto temporale di sei anni, le riprese ricominceranno dopo l'uscita di Avatar 3

Avatar 3

Le riprese del terzo capitolo di Avatar sono terminate nel 2020 in Nuova Zelanda durante la pandemia di COVID-19, dopo essere stato girato in contemporanea con Avatar: La via dell'acqua. Cameron ha recentemente confermato che Avatar 3 sta accelerando la post-produzione in vista dell'uscita del prossimo anno.

Riguardo alla progressione del franchise, Cameron ha dichiarato: "Abbiamo distribuito il primo Avatar nel 2009, è andato in onda nel 2010 e siamo stati impegnati. Abbiamo iniziato a girare il secondo e il terzo film insieme solo nel settembre del 2017, e questo periodo di tempo è servito a creare un set di strumenti completamente nuovo per fare l'acqua e per creare i personaggi garantendo un'accuratezza al 100% delle emozioni e delle performance degli attori. È stato un processo lungo e minuzioso. La ripresa in sé si svolge in modo abbastanza normale, al ritmo di un normale film, e poi c'è una lunghissima coda di post-produzione in cui si fa in modo che tutto sembri reale al 100%".

Avatar 4 vedrà un salto temporale di sei anni, le riprese ricominceranno dopo l'uscita di Avatar 3