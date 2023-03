Avatar 3: svelato il ritorno di un iconico villain del primo film della saga

Nel corso di una recente intervista concessa a The Wrap, il produttore Jon Landau ha confermato che in Avatar 3 vedremo tornare il personaggio di Parker Selfridge, interpretato come sempre da Giovanni Ribisi.

Selfridge ha avuto un breve cameo in Avatar: La via dell'acqua durante una sequenza video in cui Quaritch (Stephen Lang) viene a conoscenza del suo ritorno in vita grazie alla clonazione in un nuovo avatar, ma per il resto è stato assente dal sequel.

"Penso che vedremo sicuramente più RDA man mano che andremo avanti. Sappiamo che Giovanni tornerà nel ruolo di Selfridge. Lo abbiamo visto solo in un breve video in questo film. Ma tornerà in forze man mano che andremo avanti".

Nel primo Avatar, Selfridge rappresentava essenzialmente il pericoloso potere dell'avidità umana, con il personaggio che guidava la spedizione dell'RDA per estrarre l'Unobtanium nonostante i danni che avrebbe causato a Pandora e ai suoi abitanti. Selfridge viene mostrato a bordo di un'imbarcazione umana dopo la sua sconfitta alla fine del primo film, e sembra che questa sconfitta non abbia scoraggiato il suo desiderio di sfruttare ancora il mondo di Pandora.

Avatar 3 e il primo atto di Avatar 4 sono già stati girati

