Avatar 3, James Cameron nega l'esistenza della versione da 9 ore: 'Prima mi infilerei una pistola in bocca'

Tra le varie anticipazioni circolate su Avatar 3 si è parlato della possibilità di una versione di nove ore da distribuire direttamente in streaming. Possibilità che adesso James Cameron nega vivacemente, ammettendo che piuttosto si infilerebbe una pistola in bocca.

James Cameron sul set di Avatar - La via dell'acqua

Nel corso di un'intervista con Temple of Geek ai Saturn Awards, James Cameron ha deciso di dissipare le voci su una versione di nove ore di Avatar 3 rivolta a Disney+ spiegando che aveva nove ore di materiale per i tre film successivi, non solo per uno di essi.

"A proposito, posso smentire un rumor che circola?", ha chiesto Cameron all'intervistatore. "Non esiste un montaggio provvisorio di nove ore di Avatar 3... mi infilerei una pistola in bocca se mai facessi un montaggio provvisorio di nove ore. No, quello che ho detto sono nove ore di materiale, intendendo Avatar 3, Avatar 4 e Avatar 5 - ovvero tre ore per un film. In qualche modo si è trasformato in nove ore".

L'entusiasmo di James Cameron

In precedenza il regista aveva espresso il suo entusiasmo per il nuovo capitolo di Avatar in arrivo dicendosi convinto che Avatar 3 sarà più avvincente dei suoi due predecessori. "È solo una continuazione dell'epopea. Vedrete nuove ambientazioni, nuovi personaggi. I personaggi che conoscete e che amate saranno messi ancora più alla prova e affronteranno prove e tribolazioni. Sarà come fare un giro nelle montagne russe", ha detto Cameron. Nel frattempo recentemente il regista ha confermato di stare già lavorando ai capitoli 6 e 7 del franchise.