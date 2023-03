Avatar: La via dell'acqua, svelata la data di uscita in formato digitale con numerosi extra

Il film campione di incassi Avatar: La via dell'acqua ha ora una data di uscita in formato digitale negli Stati Uniti: il 28 marzo i fan potranno tornare a Pandora e apprezzare nuovi dettagli del sequel grazie a ben 3 ore di contenuti extra.

Il progetto diretto da James Cameron, uscito nelle sale a dicembre, è riuscito a scalare la classifica dei migliori incassi della storia del cinema, permettendo al regista di ottenere il via libera da parte della Disney necessario a realizzare i capitoli successivi.

Il film Avatar: La via dell'acqua potrebbe essere uno dei protagonisti della notte degli Oscar 2023 grazie alle numerose nomination ricevute. Tra i premi assegnati dall'Academy che il sequel diretto da James Cameron potrebbe conquistare c'è anche quello come Miglior Film. Nel cast ci sono Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, e Kate Winslet, affiancati dai giovani Britain Dalton, Jamie Flatters, Trinity Jo-Li Bliss, Bailey Bass, e Jack Champion.

I contenuti extra della versione digitale avranno una durata di oltre tre ore e comprendono le featurette intitolate Inside Pandora's Box che approfondiscono vari aspetti della creazione del film.

Building the World of Pandora mostrerà le ricerche compiute da James Cameron e dal team di artisti nel corso degli anni e il lavoro realizzato per costruire il mondo di Pandora con nuovi personaggi, creature, clan, ambienti e il ritorno di RDA.

Capturing Pandora svelerà l'approccio di Cameron alle riprese utilizzando la performance capture.

The Undersea World of Pandora proporrà i commenti di Dylan Cole e del suo team nell'ideare le creature marine apparse nel sequel, mentre James Cameron e il suo stunt team hanno provato a individuare il modo migliore per portarle in vita.

The Challenges of Pandora's Waters darà spazio alle sfide superate per le scene che coinvolgono l'acqua, superate grazie a nuovi macchinari per ricreare nel migliore dei modi le caratteristiche dell'oceano.

Pandora's Returning Characters mostra il regista di nuovo insieme alle star Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver e Stephen Lang per parlare dell'evoluzione dei personaggi rispetto al primo film.

Pandora's Next Generation introduce i nuovi volti nella saga.

Spider's Web dà spazio alla presentazione di Spider e Cameron racconta come è stato inserito nel mondo di Pandora, raccontando inoltre l'esperienza di Jack Chapman.

Becoming Pandora to Life segue il lavoro compiuto da Weta FX per portare in vita Pandora, svelando inoltre i passi in avanti compiuti dalla tecnologia.

The RDA Returns to Pandora: Ben Procter e il suo team spiegano i nuovi veicoli ideati per il film e la tecnologia mostrata nel sequel.

The New Characters of Pandora è una featurette dedicata ai personaggi interpretati da Kate Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell, e Jemaine Clement.

The Sounds of Pandora approfondisce la collaborazione tra James Cameron e Simon Franglen per creare la musica del film basandosi sulla colonna sonora di James Horner composta per il primo capitolo della storia. La featurette dà spazio anche al lavoro di Chris Boyes pe creare i suoni di Pandora.