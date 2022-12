Avatar: La via dell'acqua, le opinioni della redazione

Sono passati quasi tredici anni dall'arrivo nelle sale italiane di Avatar (era il lontano gennaio del 2010), il primo capitolo della saga di James Cameron che ha rivoluzionato l'utilizzo del 3D al cinema e meravigliato numerosi milioni di spettatori in tutto il mondo, battendo ogni record al botteghino e divenendo il maggior successo della storia del cinema.

La lunga attesa però ora è finalmente finita: dal 14 dicembre Avatar: La via dell'acqua ci ha infatti riportato con slancio nel mondo di Pandora facendoci ammirare nuovi luoghi e mondi immaginifici, con un uso della tecnologia e della perfomance capture ancora più sbalorditivo, sempre più immersivo e sofisticato. James Cameron non è certo nuovo a questo tipo di sfide, ma quella affrontata con Avatar 2 è probabilmente la più grande di tutta la sua ambiziosa carriera: proporre un sequel ad altissimo budget di tre ore e dodici minuti a più di un decennio di distanza dal film precedente.

Avatar: la via dell'acqua, una scena tratta dal trailer

Come risponderà il pubblico? A giudicare dai primi dati che arrivano sugli incassi (quasi 1,5 milioni in Italia nel primo giorno di programmazione, con previsioni che indicano il raggiungimento dei 500 milioni di dollari nel primo fine settimana in tutto il mondo), si tratterà di un altro successo per il regista statunitense, per di più in un periodo così difficile per la fruizione in sala come quello che stiamo ancora vivendo.

Avatar 2 è sicuramente il film del momento, l'evento cinematografico di cui tutti parlano e di cui avevamo un disperato bisogno. Per l'occasione, abbiamo quindi pensato di proporvi i commenti dei redattori di Movieplayer.it. Scopriamoli insieme (l'articolo verrà aggiornato mano a mano che arriveranno ulteriori pareri), partendo dalla nostra recensione ufficiale dell'ultimo lavoro di James Cameron.

Avatar: La via dell'acqua, la recensione di Valentina Ariete

Avatar: La via dell'acqua. una scena del film

[...] Diciamoci la verità: in molti avevano perso le speranze di vedere Avatar 2. James Cameron sembrava quasi uno scienziato pazzo ossessionato dalla sua creatura, incapace di lasciarla andare. Invece, ovviamente, aveva ragione lui: per tornare in mezzo ai Na'vi ci voleva questo livello tecnologico. Incredibilmente, le circostanze hanno investito il film di un peso e un'importanza ancora maggiori: dopo quasi tre anni di pandemia e la perdita del potere della sala cinematografica quale luogo d'elezione per godersi la settima arte, Avatar: La via dell'acqua si è trasformato nell'ultima speranza per risollevare le sorti di questo luogo magico. Avatar 2 è nei cinema italiani dal 14 dicembre e per goderne appieno questa volta si deve davvero uscire di casa e cercare lo schermo più grande possibile. Lo richiede il film, lo richiede il momento storico: questa è la via del grande cinema e se lo amate bisogna rispondere in massa, tornare a dare vita al rito collettivo. Anche perché ne vale davvero la pena. [...]

(Leggi tutta la recensione di Avatar: La via dell'acqua)

Voto: ☆☆☆☆ ½

Le opinioni della redazione

Un maestoso blockbuster sulla famiglia (Luca Ceccotti)

Avatar - La via dell'acqua: un'immagine del film

Avatar: La via dell'acqua è l'esatta cinematografizzazione dell'ideale di famiglia predicato dalla scrittura di James Cameron: tanta forza e amore ti dà nello stile quanto riesce anche a distruggerti per alcune alcune scelte narrative. Parla di unione e doveri (tipo obbedire al padre, vi ricorda Pinocchio?), d'identità e integrazione, d'ambiente - immancabile - e di legami.

Ed è tutto ok finché non ti rendi conto che reitera gli stessi temi e li amplia appena un po', riproponendo sotto quello strato magnifico esercizio visivo lo stesso identico film di prima, con alcune scene rielaborate per adattarsi semplicemente a un bioma differente. Ma da qui riparte e si reinventa flora e fauna di una Luna che non smette di stupire, incantevole e ammaliante, di una potenza estetica da lasciare senza fiato. Non c'è un solo elemento tecnico che non rasenti la perfezione, lasciando davvero esterrefatti per la portata forse inarrivabile del lavoro sugli effetti speciali.

Sorprende in questo senso ma emoziona solo il giusto, e anziché spostare avanti l'asticella della storia sembra distruggerla per ripartire da zero con qualcosa di più compatto, modificando ambienti e soluzioni. È un film di rinascita, Avatar: La via dell'acqua, che nel cuore ha la famiglia e in testa la Via del Blockbuster: uno spettacolo maestoso per avvolgere lo spettatore, che dalla luce del mondo entra nel buio della sala e dalla morte del nero schermo viene direttamente immerso - è il caso di dirlo - nella vita di Pandora. Un miracolo che chiamano cinema.

Voto: ☆☆☆ ½

Avatar - La via dell'acqua, James Cameron: "Nel sequel abbiamo affrontato la responsabilità di avere figli"

James Cameron è l'avanguardia, ma è anche il cinema di una volta (Maurizio Ermisino)

Avatar: la via dell'acqua, una foto

Ancora una volta James Cameron è riuscito a creare un nuovo mondo in cui farci evadere per tre ore. La definizione delle immagini è altissima. Se già 13 anni fa i personaggi di Avatar erano creati così bene da sembrare reali, oggi potremmo dire che questa è una sorta di iper-realtà. La tecnologia diventa arte. E la libertà assoluta di mettere al mondo una creatura digitale proprio come la si immagina e avere un grande attore a interpretarla. Con Kiri la performance capture permette a Sigourney Weaver di diventare un'adolescente, ed è meraviglioso vederla in questo ruolo, come se il tempo fosse tornato indietro.

Il cinema di James Cameron è 3D, performance capture, è l'avanguardia. Ma è anche quel cinema di una volta che non si fa più: stupore, senso della meraviglia, evasione. Un cinema che fa il giro su se stesso e ci regala una summa di tutta l'opera di Cameron fino a portarci, di nuovo, anche sul Titanic.

Voto: ☆☆☆☆ ½

Il Vietnam di Cameron per un sequel inquadrato ma riuscito (Damiano Panattoni)

Avatar: La via dell'acqua, un'immagine

Più grande, più introspettivo, più spirituale. Insomma, più tutto. James Cameron espande il mondo di Avatar (ri)portandoci tra il cielo e la terra di Pandora per un sequel che segue passo dopo passo le tracce lasciate da quel primo capitolo che, dietro l'innovazione visiva, soffriva terribilmente di una quasi totale assenza di stimoli narrativi. Ecco, per certi versi Avatar: La via dell'acqua è migliore dell'originale (un po' come Terminator 2?). L'eredità del vecchio cattivo è coerente; i nuovi personaggi, per quanto squadrati, funzionano; le tematiche ambientaliste sono emblematiche e non avulse alla storia. Infine, l'elemento dell'acqua sembra essere davvero l'habitat naturale di James Cameron, rendendola assoluta ed essenziale protagonista del film. Dall'altra parte, c'è una sottotrama teen che funziona ad intermittenza, troviamo una resa visiva pazzesca (al netto di un inutile 3D) e un maggior coinvolgimento emotivo, studiato in relazione alle splendide creature marine.

Ma Avatar 2 ha anche un lato politico: è ancora lontana la totale metabolizzazione degli Stati Uniti nei confronti della guerra in Vietnam, tanto che "gli uomini delle stelle" sembrano molto simili a quei Marines che si aggiravano armati tra le fitte e oscure giungle. Un parallelo interessante, sottolineato da una curiosa citazione visiva: Jake Sully che sbuca dall'acqua come il Benjamin L. Willard di Apocalypse Now.

Voto: ☆☆☆

Avatar 2: James Cameron, un ritorno nel segno del rischio

Anche James Cameron omaggia il suo cinema (Federico Vascotto)

Avatar - The Way of Water: una scena del film

Dopo tanti registi in questi ultimi 2-3 anni, anche James Cameron sembra averci raccontato com'è nata la sua passione per il cinema (e per l'oceano) arrivato a questo punto della propria carriera. Solo che non l'ha fatto con una storia, come tutti gli altri, ma attraverso le immagini. Ovvero con il cinema nella sua essenza più pura. Avatar 2 non è un film da vedere, ma da respirare in sala. Possibilmente in 3D.

Voto: ☆☆☆☆

Alla scoperta di un world building magnifico (Andrea Venuti)

Avatar: la via dell'acqua, un'immagine del sequel

Tredici anni dopo quell'Avatar che sconvolse il mondo con il suo impianto visivo altamente immersivo e strabiliante, il tutto amplificato da un 3D rivoluzionario, il deus ex machina James Cameron rimette mano alla sua creatura prediletta regalandoci l'ennesimo capolavoro tecnico-sensoriale. Avatar: La via dell'acqua è un'opera colossale che presenta un world building stratificato, magnifico ed incredibilmente vivo. Così com'è viva e stratificata la storia e l'animo dei personaggi. Fatevi un regalo e correte a vederlo in sala.

Voto: ☆☆☆☆ ½

Avatar: Tutti gli elementi che hanno fatto entrare il film di James Cameron nella storia