Army of the Dead: Zack Snyder svela il titolo del prequel

Zack Snyder svela il titolo del prequel di Army of the Dead, attualmente in post-produzione, che racconterà le disavventure del team al centro della storia nei primi giorni dell'apocalisse zombie.

Durante il lancio del trailer di Army od the Dead, zombie horror in arrivo su Netflix, il regista Zack Snyder ha svelato il titolo del prequel in lavorazione: Army of Thieves.

Army of the Dead: Dave Bautista e Ella Purnell in una scena

Nel corso di un Q&A seguito al lancio del trailer di Army of the Dead (via Screen Rant), Zack Snyder ha rivelato il titolo del prequel confermando i rumor circolati nelle ultime settimane.

Army of Thieves seguirà i personaggi di Army of the Dead prima degli eventi del film, nei primi giorni dell'apocalisse zombie. Il film sarà incentrato sul retroscena di Ludwig Dieter, interpretato da Matthias Schweighöfer, che è anche regista del prequel. Nel cast anche Nathalie Emmanuel, Guz Khan, Ruby O. Fee, Stuart Martin e Jonathan Cohen.

Per quanto riguarda Army of the Dead, seconda incursione nel genere di Snyder dopo il remake del 2004 L'alba dei morti viventi, segue un gruppo di mercenari guidato da Dave Bautista che tenta di fare irruzione in un casino di Las Vegas per portar via milioni di dollari all'apice di un'epidemia zombie.

Nel cast Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Tig Notaro, Hiroyuki Sanada, Garret Dillahunt, Raúl Castillo, Nora Arnezeder, Matthias Schweighöfer, Samantha Win e Rich Cetrone.

"È un vero e proprio zombie-heist-movie, quindi è l'apoteosi del genere su genere", ha detto Snyder a Entertainment Weekly. "Quindi ti aspetti il ​​puro caos degli zombie, e lo ottieni al 100 percento. Ma ottieni anche questi personaggi davvero fantastici in un viaggio fantastico. Sorprenderà le persone che ci sia molto calore e vera emozione con questi grandi personaggi."

Army of the Dead approderà su Netflix il 21 maggio.