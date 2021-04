Army of the Dead, nuovo trailer per il film di Zack Snyder targato Netflix

Zack Snyder torna a intrattenere il pubblico con Army of the Dead, il nuovo film targato Netflix che non si farà mancare davvero nulla, dalle rapine alle invasioni zombie; guardiamo insieme il nuovo trailer.

Un nuovo trailer di Army of the Dead, l'ultima pellicola firmata Zack Snyder, è stato diffuso da Netflix, piattaforma streaming su cui sarà possibile trovare la pellicola a partire dal prossimo 21 maggio.

Nel video si vede quello che accade quando un gruppo di persone in difficoltà ricevono un'offerta unica che potrebbe cambiare per sempre la loro vita, riunendo quindi le forze per compiere un crimine apparentemente impossibile e potenzialmente mortale a Las Vegas.

Dopo il successo di Zack Snyder's Justice League, il regista è tornato al lavoro su un altro genere a lui caro: a diciassette anni di distanza dal remake di Dawn of the Dead, infatti, ecco che Snyder ci presenta Army of the Dead, un heist zombie movie di quelli che sarà sicuramente difficile dimenticare.

Ecco il trailer nella versione inglese:

"A seguito di un'invasione zombie nella città di Las Vegas, un gruppo di mercenari si prepara a mettere in atto il maggiore azzardo di sempre: intrufolarsi nella zona sottoposta a quarantena e realizzare la rapina del secolo" si legge nella sinossi ufficiale del film, che come ricorda anche Den of Geek, darà avvio a un nuovo universo condiviso per Netflix, dato che il servizio produrrà un lungometraggio prequel e una serie animata per continuare a esplorare il mondo zombie di cui vediamo un primo assaggio nel trailer.

Tra i protagonisti della pellicola troviamo Dave Bautista, Ella Purnell, Ana De La Reguera, Garret Dillahunt, Matthias Schweighöfer,Hiroyuki Sanada, Theo Rossi, Nora Arnezeder, Omari Hardwick, Raúl Castillo, Michael Cassidy, Tig Notaro, Huma Qureshi, Richard Cetrone e Samantha Win.