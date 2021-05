Army of the Dead: i primi 15 minuti dell'action thriller Netflix Zack Snyder

Netflix ha svelato in una divertente premiere interattiva i primi 15 minuti di Army of the Dead, action thriller di Zack Snyder con Dave Bautista in uscita il 21 maggio.

In attesa dell'uscita prevista per il 21 maggio, Netflix ha svelato i primi 15 minuti di Army of the Dead, action thriller di Zack Snyder infarcito di zombie e tanto divertimento. La lunga clip include anche una sequenza musical collegata ai titoli di testa che introduce i personaggi del film, inclusi Dave Bautista e Omari Hardwick.

"Nell'incipit volevo che si capisse che i personaggi sono veterani di una guerra con gli zombi che risale al passato", ha dichiaratoZack Snyder a ComingSoon.net. "Non sono neofiti che hanno appena imparato a districarsi in questo caos. Sapevo che dovevo farlo entro i confini di questa sequenza dei titoli di testa. Questo era il mio approccio filosofico. Poi nel design, si trattava solo di creare le vignette. Volevo mostrare la grandezza del dramma che coinvolge tutti i personaggi, mi sembrava una sequenza davvero divertente, anche a livello musicale".

Le prime impressioni della critica americana promuovono Army of the Dead. Il film, diretto da Zack Snyder e scritto insieme a Joby Harold e Shay Hatten, vede Dave Bautista a capo di un manipolo di mercenari di cui fanno parte Ella Purnell, Ana de la Reguera, Matthias Schweighöfer, Nora Arnezeder e Tig Notaro impegnato in una pericolosa missione: recuperare un bottino celato in un casinò di Las Vegas dopo un'apocalisse zombie.

Army of the Dead uscirà su Netflix il 21 maggio, ma prima avrà un passaggio nelle sale americane a partire dal 14 maggio.