Army of the Dead: Zack Snyder aggiorna i fan sullo status del sequel

Dopo mesi di silenzio attorno al progetto, Zack Snyder ha voluto fare chiarezza sullo sviluppo del sequel di Army of the Dead, film realizzato in esclusiva per Netflix.

Dopo l'inaspettato successo di Army of the Dead, film diretto da Zack Snyder e uscito su Netflix nel 2021, la piattaforma ha dato il via libera al sequel intitolato Planet of the Dead. Dall'annuncio non si sono avute più notizie sul progetto, ma a fare chiarezza ci ha pensato lo stesso regista.

"Per quanto riguarda l'universo di Army of the Dead, state tranquilli: è ancora vivo e vegeto nella mia mente e so esattamente cosa farei. Dipende tutto da come procederemo con Rebel Moon e con la creazione di quell'universo. Non si tratta di un impegno a breve termine, ma di un qualcosa di così grande che richiede molta attenzione. Un universo molto interconnesso" ha dichiarato Snyder ai microfoni del podcast The Nerd Queens.

Zack Snyder sta scrivendo la sceneggiatura del sequel di Army of the Dead con Shay Hatten e si occuperà del progetto dopo aver completato il lavoro su Rebel Moon, film sci-fi che a sua volta potrebbe dare vita a sequel e serie spinoff.

Qui trovate la nostra recensione di Army of the Dead, zombie action horror incentrato su un team di mercenari che tenta di prelevare una forte somma di denaro dal caveau di un casinò in una Las Vegas colpita da un'apocalisse zombie. Alla guida del team il possente ex wrestler Dave Bautista.