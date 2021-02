Army of the Dead: svelata la data di uscita dello zombie horror di Zack Snyder su Netflix?

Un quotidiano locale americano avrebbe svelato la data di uscita su Netflix di Army of the Dead, nuova incursione nel mondo degli zombie di Zack Snyder.

La data di uscita dello zombie horror di Zack Snyder, Army of the Dead su Netflix sarebbe stata rivelata da un nuovo report: secondo quanto anticipato il film approderà sulla piattaforma streaming a maggio.

A riportare la notizia è un quotidiano che parla della presenza di Huma S. Qureshi nel film, su Netflix - pare - da maggio 2021. Nell'articolo si parla anche del budget dell'horror, che si aggirerebbe sui 90 milioni di dollari. Al momento Netflix non conferma.

Lo zombie movie sarà la seconda incursione nel genere di Snyder dopo il remake del 2004 L'alba dei morti viventi. Army of the Dead segue un gruppo di mercenari guidato da Dave Bautista che tenta di fare irruzione in un casino di Las Vegas per portar via milioni di dollari all'apice di un'epidemia zombie.

Army of the Dead: una foto del film contiene un easter egg legato a Justice League

Netflix ha, inoltre, in preparazione un prequel e una serie tv collegati all'universo di Army of the Dead basati sul film di Zack Snyder che indicano la fiducia riposta dalla piattaforma nell'autore che gode di una massiccia fanbase. Sempre in streaming, dopo una lunga attesa a marzo arriverà su Disney+ l'altra fatica del regista, Zack Snyder's Justice League.