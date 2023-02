Ant-Man and the Wasp: Quantumania primo al box office italiano con 3 milioni di euro

Non è certo una sorpresa il successo stellare di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ennesimo cinecomic Marvel a sbancare il botteghino italiano, alle sue spalle si piazza Tramite amicizia, nuovo film d Alessandro Siani.

La Fase 5 dell'MCU si apre col botto al box office italiano. Ant-Man and the Wasp: Quantumania, nuova avventura dell'Uomo Formica di Paul Rudd, apre con 3 milioni di euro incasso, 2,4 dei quali nel weekend, e quasi 316.000 presenze totalizzate in 477 sale. Debutto inferiore a quello di Black Panther: Wakanda Forever di qualche settimana fa, ma sempre un successo per Marvel e Disney visto che gli incassi globali di Ant-Man 3 volano a oltre 357 milioni di dollari. Qui trovate la nostra recensione di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, attualmente al cinema. Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige e Stephen Broussard, Ant-Man and The Wasp: Quantumania vede nel cast anche Jonathan Majors nei panni del villain Kang, personaggio chiave per il futuro dell'MCU.

Successo tutto italiano, per la precisione napoletano, quello di Alessandro Siani che debutta in seconda posizione col suo nuovo film, Tramite amicizia. Debutto da 1,3 milioni di euro in sei giorni (985.400 nel weekend) per la commedia che vede nel cast anche Max Tortora e Matilde Gioli. Come rivela la nostra recensione di Tramite amicizia, il film racconta le vicende di Lorenzo, interpretato dallo stesso Alessandro Siani, un ragazzo che ha un'agenzia molto particolare: offre amici a noleggio. Se hai bisogno di conforto, di compagnia o semplicemente di un consiglio per lo shopping, Lorenzo è il finto amico che fa per te.

Atro debutto in terza posizione per il nuovo film con Tom Hanks, Non così vicino, che apre con un incasso di 432.000 euro in 317 sale. La pellicola, adattamento diretto da Marc Forster del romanzo di Fredrik Backman L'uomo che metteva in ordine il mondo, vede Hanks nei panni di un vedovo scontroso e molto fissato con le sue abitudini. Quando una giovane e vivace famiglia si trasferisce nella casa accanto, l'incontro con Marisol, ragazza brillante e in dolce attesa, crea un'improbabile amicizia che sconvolgerà il suo mondo. Qui la nostra recensione di Non così vicino.

Dopo l'exploit dello scorso fine settimana, il ritorno di Titanic nelle sale per celebrare il 25 anniversario del film continua a riscuotere il gradimento del pubblico tanto che la pellicola è ancora presente nella top 5 dei miglior incassi della settimana in quarta posizione. La versione rimasterizzata del film pluripremiato agli Academy Award, distribuita da The Walt Disney Company Italia, incassa altri 278.000 euro superando 1,4 milioni totali.

Scende al quinto posto il nuovo acclamato lavoro di Martin McDonagh, Gli spiriti dell'Isola. La grande prova attoriale di Colin Farrell e Brendan Gleeson raccoglie altri 268.000 euro, arrivando a un totale di 1,6 milioni in tre settimane. Qui trovate la recensione de Gli spiriti dell'isola, che segue due amici di lunga data, Padraic (Colin Farrell) e Colm (Brendan Gleeson), i quali si trovano in una situazione di stallo quando Colm decide bruscamente di porre fine alla loro amicizia.