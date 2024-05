Avengers 5 ha una data di inizio riprese, ma non un regista; Kang sarà ancora il villain principale?

Manca ancora un regista coinvolto in Avengers 5, ma Marvel vorrebbe procedere secondo programma mantenendo invariato Kang come villain centrale e conservando perfino il titolo originario.

Il licenziamento di Jonathan Majors in seguito alla condanna per violenza domestica non significa necessariamente la scomparsa di Kang dall'MCU. Il villain, lodato dai critici dopo tanti cattivi Marvel poco incisivi potrebbe ancora essere centrale in Avengers 5, secondo gli ultimi rumor.

L'insider Daniel Richtman è tornato ad aggiornare i fan sulle potenziali novità in casa Marvel, anticipando che lo studio avrebbe fissato una data di inizio riprese per Avengers 5 anche se il film non ha ancora un regista. Secondo Richtman, il nuovo capitolo della saga degli Avengers entrerà in lavorazione il prossimo anno nel Regno Unito.

La finestra di uscita del cinecomic nel 2026 dovrebbe restare invariata, se il programma di produzione è corretto.

Richtman non ha menzionato il titolo del film che però, secondo Bgr.com, potrebbe restare invariato, Avengers: The Kang Dynasty come anticipato in un primo tempo. Solo poche ore fa, Marvel ha annunciato un cambio di strategia che la porterà a produrre meno film e serie all'anno per concentrarsi di più sulla qualità dopo gli scarsi risultati dei recenti progetti.

Marvel segue la strada maestra

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, un'immagine tratta dal trailer

Seppur con qualche incertezza, il percorso scelto da Marvel sembra chiaro. Lo studio si sta avvicinando a grandi passi al rilancio degli Avengers con Secret Wars e Kang sembra destinato a restare il cattivo principale. Una deviazione verso un diverso cattivo è ancora possibile, ma a questo punto sembra improbabile. Sarebbe un disservizio per il personaggio. Kang ha bisogno di un posizionamento privilegiato nella Saga del Multiverso dopo gli incidenti di percorso che si sono verificati.

Dopo il trattamento riservato a Thanos, Marvel ha deciso di introdurre il nuovo villain con maggior decisione, presentando Kang in Loki e Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Probabilmente avremmo già rivisto Kang in altri progetti se non fosse stato per lo scandalo che ha coinvolto Jonathan Majors. In realtà Marvel ha ancora la possibilità di concentrarsi su un diverso cattivo per Avengers 5 e Avengers 6 e mantenere Kang in un ruolo secondario. Ma basteranno solo due anni? Lo scopriremo prossimamente.