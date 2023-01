Tom Hanks: "Prendere a calci Fonzie in Happy Days mi ha trasformato in una star del cinema"

Tom Hanks ha recentemente rivelato il motivo per cui prendere a calci Fonzie in Happy Days ha segnato l'inizio della sua carriera cinematografica.

Tom Hanks è una delle star del cinema più famose di tutti i tempi, tuttavia, il film che ha dato inizio alla sua carriera da attore protagonista è stato Splash, una sirena a Manhattan: l'attore ottenne il ruolo grazie alla sua performance sul set di Happy Days, durante la quale prese a calci Fonzie.

Durante una recente intervista pubblicata da SiriusXM, Hanks ha parlato dell'unico episodio di Happy Days in cui è apparso durante i suoi primi giorni come attore: "Ho preso a calci Fonzie! Mi sono vestito con un completo da judo e sono leggendariamente stato il primo a picchiare davvero Fonzie."

"L'ho preso a calci attraverso la vetrata del drive-in di Al. Roba abbastanza importante direi. A proposito, Happy Days andava avanti da circa 12 anni o qualcosa del genere... e nonostante questo era ancora una vera e propria potenza in televisione, aveva ancora ascolti altissimi", ha continuato la star.

Tom Hanks, infine, ha rivelato che quando Splash, una sirena a Manhattan era ancora in fase di sviluppo il regista ha iniziato a cercare qualcuno per il ruolo principale e gli sceneggiatori che avevano lavorato a Happy Days con Ron Howard hanno pensato a lui: "Gli sceneggiatori principali di quell'episodio avevano scritto questo film chiamato Splash. Nessuno avrebbe accettato la parte, e alla fine, si sono detti: 'Ehi, questo ragazzo che ha preso a calci Fonzie potrebbe andare bene.' E così ho finito per fare un provino per quel film."