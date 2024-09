One Piece 2: chi è Lera Abova, l'interprete di Nico Robin nella seconda stagione del live action

Lera Abova, modella e attrice russa, è stata scelta per interpretare Nico Robin nella versione live action di One Piece: scopriamo qualcosa in più su di lei.

Nonostante non sia ancora arrivato l'annuncio sugli account ufficiali, Netflix ha finalmente trovato la sua Nico Robin: sarà Lera Abova a interpretare l'archeologa dei Mugiwara in One Piece 2. Se inizialmente erano stati altri i nomi su cui sembrava la scelta si sarebbe concentrata (su tutti quello di Erin Maloney e di Millie Brady, già vista su Netflix in The Last Kingdom), a spuntarla è stata la giovane attrice russa con un passato da modella.

Chi è Lera Abova

Classe 1992, Lera Abova è nata in un paesino della Siberia che, come lei ha raccontata in diverse interviste, non è possibile trovare nemmeno sulle cartine. Quando aveva 13 anni si è trasferita con la famiglia a Berlino, pur senza parlare una parola di tedesco. Cosa che ha reso molto difficile la sua integrazione a scuola: in un'intervista con il Guardian ha svelato che, per parlare con i suoi compagni di classe, usava un traduttore elettronico, cosa che all'inizio aveva stuzzicato l'interesse degli altri ragazzini, ma non l'aveva mantenuto per molto. "Quella prima estate è stata davvero dura. Non avevo nessuno, solo il mio skateboard. Avreste dovuto vedere che aspetto avevo! Le altre ragazze erano così eleganti, avevano già dei fidanzati. Io avevo una maglietta rosa dei Pokémon e dei capelli lunghi e pazzi".

Nico Robin, come dichiarato da Oda, nella vita reale sarebbe russa

A 17 anni, notata da una talent scout che avrebbe voluto fare di lei la nuova Kate Moss, Lera Abova ha cominciato a lavorare come modella. Tuttavia, nonostante una carriera in ascesa tra passerelle e riviste patinate, ha deciso di prendere una pausa dalla moda intorno ai 20 anni. "Sono stata ferma per anni. Non perchè avessi rotto con quel mondo o altro. Lavoravo sempre molto in quel periodo ma a un certo punto mi sono sentita come se fossi troppo giovane per stare da sola a New York a 20 anni" ha raccontato al magazine The Metalhead. "Le persone hanno provato a cambiare tutto ciò che sono ed ero semplicemente stanca di questo. Poi la mia cara amica, e prima agente non tossica, Anne Heinzel mi ha presa, mi ha rimessa in sesto e mi ha presentata a Peter (il suo attuale agente, ndr)".

Nel 2016, a 24 anni, Lera ha iniziato a lavorare con il fotografo di moda David Sims, diventato famoso negli anni '90 per le campagne "grunge", diventandone la nuova musa. Sono poi arrivati gli scatti con altri nomi celebri dell'industria del fashion - Sølve Sundsbø, Colin Dodgson, Mariano Vivanco -, le copertine importanti- le più famose sono quelle per Vogue Russia, Ucraina, Francia, Germania e Australia -, le campagne per marchi noti in tutto il mondo come Joseph, Acne, Sportmax.

Dopo aver preso parte ad alcuni videoclip, Lera Abova è stata scelta da Luc Besson per interpretare l'affascinante Maude nel thriller Anna. Indimenticabile con i suoi capelli cortissimi (che aveva rasato lei stessa pochi mesi prima in un "momento alla Britney Spears", come reazione alla fine di relazione importante), ha fatto così il suo ingresso nel mondo del cinema. Nel 2022 è entrata nel cast della serie comedy Pitch Perfect: Bumper in Berlin, spin-off del film Pitch Perfect, mentre ad aprile del 2024 è stata annunciata la sua partecipazione a Honey Don't, il prossimo film di Ethan Coen.

Prima di allora, però, Lera Abova sarà in Sud Africa dove sono attualmente in corso le riprese dei nuovi episodi di One Piece, la serie live action che tornerà su Netflix nel 2025.