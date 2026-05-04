Buen Camino: all'estero Netflix promuove il film di Checco Zalone con una pubblicità esilarante

La commedia campione di incassi, che ha vinto inoltre il David dello Spettatore, sta ottenendo buoni risultati anche in streaming.

Buen Camino, il film campione di incassi con Checco Zalone, è approdato da alcuni giorni in streaming su Netflix e, per promuoverne l'arrivo in catalogo è stata ideata una divertente campagna pubblicitaria che è stata ideata pensando agli italiani che vivono all'estero.

La commedia, in questi giorni, potrà inoltre festeggiare un nuovo importante traguardo grazie alla vittoria del David dello Spettatore, riconoscimento che verrà consegnato durante la cerimonia che si svolgerà nella serata del 6 maggio.

I cartelloni per pubblicizzare Buen Camino

Netflix, per attirare l'attenzione sul debutto del film in streaming, ha ideato una campagna promozionale che si rivolge agli italiani che vivono all'estero grazie a dei cartelloni pubblicitari scritti mescolando elementi di varie lingue, con errori grammaticali e costruzioni approssimative.

Buen Camino: Checco Zalone con la Ferrari

L'idea alla base della pubblicità sembra essere quella di lanciare un messaggio come se fosse stato proprio il protagonista di Buen Camino a scriverlo.

A New York, ad esempio, il cartellone dichiara: "If sei italian and you're reading, probabilmenty tu live in the Big Mela and you are tra i very pochy che haven't vist Buen Camino. Now iu puoi watch it su Netflix. Preg very macce". A Londra, invece, il messaggio è stato modificato in "_If sei italian e viv a L'ondon probabilmenty tu miss il sun e aver vist Buen Camino. Per the prim sorry. Per the second now iu puoi. I put it su Netflix".

La versione apparsa in Spagna, dove verrà realizzato un remake, dichiara poi: "Si tu eres italiano y estas legendo probablamente vives a Madrid y eres entre los pochissimos que no han visto Buen Camino. Ahora tu puois! No rinraziatemis, es mio piacer".

In Italia la campagna è approdata a Milano con una versione 'locale' che dichiara: "Guardate che se non l'avete ancora visto ora potete farlo su Netflix. Ovviamente nel loftino, taaaaac! Va come vi risolvo i problems".

La vittoria ai David di Donatello

La commedia diretta da Gennaro Nunziante ha conquistato il David dello Spettatore, il riconoscimento che premia il film italiano, uscito entro il 31 dicembre 2025, che ha totalizzato il maggior numero di spettatori e presenze al 28 febbraio 2026. Sulla base dei dati forniti da Cinetel, Buen Camino, scritto da Luca Medici (Checco Zalone) e Gennaro Nunziante, è arrivato a quota 9.537.800 spettatori.

Il David dello Spettatore sarà assegnato mercoledì 6 maggio nell'ambito della cerimonia di premiazione in diretta, in prima serata su Rai 1, dagli studi di Cinecittà e trasmessa in 4K (sul canale Rai4K, numero 210 di Tivùsat). La conduzione dell'edizione 2026 è affidata a Flavio Insinna e Bianca Balti. La serata sarà trasmessa in diretta anche su Rai Radio2 e sarà disponibile sulla piattaforma di RaiPlay.

Tra i riconoscimenti già annunciati della 71ª edizione dei Premi David di Donatello, ci sono inoltre il Premio alla Carriera a Gianni Amelio, il David Speciale a Bruno Bozzetto, il Premio Speciale Cinecittà David 71 a Vittorio Storaro e il David come Miglior Film Internazionale a One Battle After Another (Una battaglia dopo l'altra) di Paul Thomas Anderson.