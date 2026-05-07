Checco Zalone "cambia nome" ai David: la figuraccia in diretta del produttore di Buen Camino

Tra premi, polemiche e momenti imbarazzanti, ai David di Donatello 2026 è diventata virale anche la clamorosa gaffe avvenuta durante la premiazione di Buen Camino.

Sul palco di Cinecittà, durante il ritiro del David dello Spettatore, i produttori del film hanno infatti sbagliato il vero nome di Checco Zalone, chiamandolo "Francesco Zalone".

Un errore che ha immediatamente fatto il giro dei social, anche perché il nome anagrafico dell'attore barese è in realtà Luca Medici. Il video della scena è diventato rapidamente virale su X, alimentando ironie e commenti sarcastici da parte degli utenti, già molto critici verso il tono generale della serata.

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"Francesco Zalone": la gaffe diventa virale sui social

L'episodio è avvenuto nel momento della consegna del David dello Spettatore a Buen Camino, il film diretto da Gennaro Nunziante e interpretato da Checco Zalone. Nel ringraziare il cast e la produzione, al produttore e AD di Medusa Giampaolo Letta è scappato il clamoroso errore sul nome dell'attore, trasformato involontariamente in "Francesco Zalone", con un altro produttore a correggerlo, addirittura erroneamente, in "Francesco Medici".

Sui social la clip ha iniziato a circolare nel giro di pochi minuti, con molti utenti che hanno sottolineato l'assurdità della scena proprio durante la celebrazione del film italiano più visto dell'anno. Anche perché il vero nome dell'artista, Luca Medici, è noto da anni ed è spesso richiamato nelle presentazioni ufficiali e nelle candidature ai premi cinematografici.

Buen Camino: Checco Zalone in una foto del film

Buen Camino vince il David dello Spettatore 2026

Al di là della gaffe, Buen Camino si è confermato il fenomeno cinematografico dell'anno conquistando il David dello Spettatore, riconoscimento assegnato al film italiano con il maggior numero di presenze in sala entro febbraio 2026.

Il film con Checco Zalone ha superato i 9,5 milioni di spettatori, consolidando un successo enorme al botteghino e confermando ancora una volta la forza popolare della coppia artistica formata da Luca Medici e Gennaro Nunziante.

Checco Zalone ai David: successo al botteghino ma poche candidature

Nonostante i numeri record di Buen Camino, il film è rimasto quasi escluso dalle principali categorie dei David 2026, ottenendo spazio soprattutto grazie al premio del pubblico e alla candidatura per la Miglior Canzone Originale con "Prostata Enflamada".

Una scelta che ha riacceso il dibattito sul rapporto complicato tra cinema popolare e critica cinematografica italiana. E paradossalmente, nella serata che avrebbe dovuto celebrare il successo del film, a prendersi la scena è stata soprattutto la gaffe sul nome di Checco Zalone.