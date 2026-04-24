Checco Zalone annuncia l'arrivo di Buen Camino su Netflix in un video esilarante

L'attore e Netflix hanno condiviso in streaming un video con il quale annunciano l'arrivo sulla piattaforma digitale per il film campione di incassi di quest'ultima annata cinematografica

Dopo aver conquistato il box-office ed essere diventato il film con il maggior incasso della storia nel nostro Paese, Buen Camino di Checco Zalone si prepara a invadere anche i salotti degli italiani.

Netflix e il comico pugliese hanno infatti annunciato la data d'uscita del film in streaming: arriverà prestissimo, già il 29 aprile prossimo e sarà disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma.

Checco Zalone in Quo Vado?

Non solo Buen Camino, su Netflix tutta la filmografia di Zalone

Seduti comodamente sul divano di casa, gli italiani possono ora scegliere l'ultimo film di Checco Zalone direttamente dal catalogo Netflix. Inoltre, per chi lo desidera, c'è la possibilità di immergersi completamente nella filmografia del comico pugliese, recuperando tutti i titoli che negli anni hanno conquistato il pubblico e dominato il botteghino.

Sulla piattaforma streaming sono infatti disponibili tutti i film scritti e interpretati da Luca Medici: da Cado dalle nubi a Che bella giornata, passando per Sole a catinelle, Quo Vado? e Tolo Tolo. Anche con la sua uscita più recente, Zalone ha confermato il suo straordinario successo, riuscendo ancora una volta a superare se stesso e a stabilire nuovi record di incassi.

Buen Camino è nella storia del cinema italiano

L'ultima pellicola con Zalone è entrata nella storia del cinema italiano. La commedia interpretata da Zalone e diretta da Gennaro Nunziante è ufficialmente il film più visto dell'era Cinetel, con 9.369.241 spettatori, superando il precedente record di Quo Vado? (9.368.154), detenuto dalla stessa coppia artistica. Un risultato che consacra ancora una volta Zalone e Nunziante come il tandem più amato e di successo del cinema italiano contemporaneo.

Oltre ai numeri straordinari (oltre 75 milioni di euro di incassi), il film si è affermato come un vero caso culturale, capace di intercettare il sentire del presente e di affrontare temi attuali con ironia, intelligenza e sensibilità, stimolando il dibattito pubblico e un forte coinvolgimento mediatico e sociale.

Buen Camino: Checco Zalone in una scena

La trama completa di Buen Camino

Nel film, Checco Zalone interpreta un uomo ricco e superficiale che si trova costretto a rinunciare ai suoi privilegi per mettersi a cercare la figlia adolescente scomparsa. Intraprenderà il cammino di Santiago che diventerà un percorso di scoperta e cambiamento.