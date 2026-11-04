Viola come il mare 3 al via su Mediaset: le storie, le puntate, tutte le novità della stagione senza Can Yaman

Ci sono storie televisive che, stagione dopo stagione, cambiano insieme ai loro protagonisti. Ed è quello che succederà a Viola come il mare, da stasera su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity con la terza stagione e una serie di cambiamenti destinati a modificare gli equilibri interni.

Il centro di gravità resta Francesca Chillemi, ancora nei panni della giornalista Viola Vitale, ma questa volta il racconto dovrà fare a meno di Francesco Demir, il personaggio interpretato da Can Yaman, e confrontarsi con nuovi ingressi e relazioni tutte da costruire.

La stagione 3 della serie (liberamente tratta dal romanzo Conosci l'estate? di Simona Tanzini), porterà infatti in scena Massimo Paternò, il nuovo ispettore interpretato da Rodrigo Guirao Diaz, e spingerà Viola a confrontarsi con una vicenda personale che coinvolge direttamente suo padre Leonardo.

Non cambierà, invece, uno degli elementi più riconoscibili della serie: la sinestesia della protagonista, che le permette di associare colori ed emozioni e diventerà ancora una volta uno strumento per comprendere le persone che incontrerà.

Viola come il mare 3: da dove riparte la storia e il mistero di Alice D'Amario

La seconda stagione si era conclusa con un momento atteso a lungo dal pubblico: dopo avvicinamenti, incomprensioni e sentimenti rimasti in sospeso, Viola e Francesco Demir si erano finalmente scambiati un bacio, lasciando immaginare un futuro insieme.

La terza stagione riparte da quel punto, ma non prosegue lungo la strada che sembrava delinearsi. Francesco non c'è più e Viola dovrà affrontare una nuova fase della propria vita, facendo i conti con un'assenza importante e con equilibri ancora da ritrovare.

La protagonista sarà anche coinvolta in una vicenda che ruota attorno al mistero di Alice D'Amario, una giovane donna (interpretata da Giulia Ercolini) segnata da un passato difficile e dalla mancanza di una figura paterna. Il caso assume un significato particolare per Viola quando emerge il legame tra Alice e suo padre Leonardo Piazza.

Anche in questa stagione la sinestesia continuerà a caratterizzare il modo in cui Viola osserva il mondo. La capacità di associare colori alle emozioni non è soltanto una particolarità del personaggio, ma una chiave narrativa attraverso cui riesce a cogliere sfumature e stati d'animo che agli altri possono sfuggire. Accanto ai casi da seguire per Sicilia Webnews, la protagonista dovrà dunque misurarsi con nuove domande sulla propria famiglia e sul rapporto con le persone che le stanno intorno.

A cambiare la quotidianità di Viola contribuirà anche l'arrivo di Massimo Paternò, il nuovo ispettore interpretato da Rodrigo Guirao Diaz. I due non si incontreranno soltanto sul lavoro: Massimo diventerà anche il suo vicino di casa, dando vita a una convivenza di spazi e situazioni tutt'altro che tranquilla. Tra incomprensioni e battibecchi, la collaborazione professionale farà gradualmente emergere un rapporto diverso, destinato a diventare una nuova presenza nella vita della giornalista.

Perché Can Yaman ha lasciato Viola come il mare

L'assenza di Can Yaman è senza dubbio la novità più evidente della terza stagione. L'attore turco ha interpretato l'ispettore Francesco Demir fin dal debutto della fiction, nel 2022. Ma dopo la prima stagione, e il ritorno nel 2024, il personaggio non farà parte del nuovo capitolo.

A spiegare le ragioni del suo addio è stato lo stesso Yaman, ospite del Taormina Film Festival a giugno. L'attore ha parlato soprattutto delle difficoltà legate ai tempi di lavorazione delle produzioni italiane: "Dopo un anno è stato annunciato che si sarebbe fatta una nuova stagione, ma in quell'anno io dovevo già lavorare, dovevo firmare altri contratti [...] In Italia le cose sono lente", ha dichiarato. "In sei anni qui si girano tre stagioni. Per noi turchi questi tempi sono ridicoli, perché quello che fate in sei anni lo facciamo in quattro mesi".

Tra gli impegni che hanno reso inevitabile la sua uscita dalla fiction di Canale 5 c'è naturalmente Il labirinto delle farfalle, la serie thriller spagnola di Yaman, in uscita il 13 novembre in Spagna e prossima al debutto anche in Italia, proprio sulle reti Mediaset.

Nel tempo, va detto, sono circolate indiscrezioni su presunti dissapori tra l'attore turco e Francesca Chillemi, c'è chi ha speculato addirittura su un flirt finiro male. Ma non ci sono conferme o evidenze che permettano di collegare queste voci (vere o presunte) alla sua uscita dalla serie.

Rodrigo Guirao Diaz: Massimo Paternò prende il posto di Francesco Demir?

L'addio di Can Yaman porta inevitabilmente a chiedersi quale ruolo avrà la new entry più attesa, Rodrigo Guirao Díaz, nella nuova stagione.

L'attore argentino, un volto non del tutto nuovo per il pubblico italiano, entra ufficialmente nel cast con il personaggio di Massimo Paternò: non interpreta, dunque, una nuova versione di Demir e non ne è il sostituto. Si tratta di una figura inedita, destinata a introdurre dinamiche differenti sia nella vita professionale sia in quella privata di Viola.

Massimo è il nuovo ispettore della polizia di Palermo e diventa anche vicino di casa della protagonista. Il suo ingresso nella quotidianità di Viola è legato a un trasferimento: la giornalista si sposta infatti in un appartamento di proprietà di Ginevra Attanasio, fidanzata di Massimo. I due si ritrovano così a condividere spazi e situazioni anche al di fuori del commissariato.

Il carattere dell'ispettore, come vedremo, è piuttosto distante da quello di Viola. Massimo ama divertirsi, organizzare feste e vivere con leggerezza, atteggiamenti che inizialmente finiscono per infastidire la vicina. Tra i due non mancano battibecchi e incomprensioni, ma il rapporto cambia progressivamente quando si trovano a collaborare sui casi da risolvere.

La loro conoscenza si trasforma così in una collaborazione sempre più stretta e in un'amicizia speciale. Francesca Chillemi ha descritto Massimo come un personaggio concreto, capace di aiutare Viola a ritrovare il proprio centro. È una dinamica diversa da quella costruita nelle stagioni precedenti con Demir: non una sostituzione automatica, ma l'occasione per esplorare un nuovo rapporto e un diverso equilibrio per la protagonista.

Chi ritroveremo nella terza stagione: il cast storico e le new entry

Il cambiamento non riguarda soltanto l'arrivo di Rodrigo Guirao Diaz. La terza stagione conserva una parte importante del gruppo di personaggi che ha accompagnato Viola negli episodi precedenti, riprendendone le vicende e introducendo nuovi collegamenti tra la dimensione privata e quella professionale.

Alcuni rapporti proseguiranno da dove si erano interrotti, mentre altri saranno messi alla prova dagli ingressi nel cast.

Tra le figure centrali resta Leonardo Piazza, interpretato da Ninni Bruschetta. Il padre di Viola ha recuperato progressivamente il rapporto con la figlia e il suo legame con Alice D'Amario sarà uno degli elementi importanti della nuova trama.

Accanto a lui ritroveremo Vita Stabili, direttrice della redazione di Sicilia Webnews interpretata da Alice Arcuri, sempre più vicina a Leonardo. La loro relazione si inserisce in un quadro familiare che continua a essere importante per la crescita della protagonista.

Anche Turi D'Agata, interpretato da Giovanni Nasta (che rivedremo presto su Prime Video proprio al fianco di Can Yaman nella nuovissima buddy comedy Bro), avrà un ruolo nel nuovo capitolo. Dopo il percorso delle stagioni precedenti, il personaggio è diventato viceispettore e dovrà confrontarsi con l'arrivo di Massimo in commissariato. La presenza del nuovo superiore modifica gli equilibri professionali e, almeno inizialmente, crea qualche difficoltà.

Giovanni Nasta, amico di Can Yaman nella finzione di Viola come il mare ma anche fuori dal set, torna nella terza stagione della fiction nei panni di Turi

Torna anche Matteo Ferrara, il pubblico ministero interpretato da Giovanni Scifoni, entrato nella fiction durante la seconda stagione.

Nella redazione di Sicilia Webnews prosegue invece la storia tra Tamara e Raffaele. Tamara, interpretata da Chiara Tron, è ancora innamorata del reporter sportivo, a cui presta il volto Lorenzo Scalzo. Raffaele ha iniziato a frequentare online una ragazza senza sapere che dietro quel profilo si nasconde proprio Tamara. Una situazione complicata, della quale è a conoscenza Maryam, il personaggio interpretato da Virginia Diop, che cerca di incoraggiare l'amica a farsi avanti e a non nascondere i propri sentimenti.

Tra le new entry c'è Ginevra Attanasio, interpretata da Fiorenza D'Antonio. È la fidanzata di Massimo e proprietaria dell'appartamento in cui si trasferisce Viola. Il suo ruolo diventa quindi importante anche per comprendere le dinamiche che si svilupperanno fuori dal commissariato.

Un'altra figura da tenere d'occhio è Augusto Paternò, interpretato da Paolo Sassanelli. Padre di Massimo e pubblico ministero esigente e intransigente, ha con il figlio un rapporto difficile. Massimo fatica a sentirsi riconosciuto da lui e il loro legame è segnato da aspettative e incomprensioni. Viola proverà a intervenire per aiutarli a trovare un punto d'incontro.

Quante sono le puntate, la novità di Mediaset Infinity e la programmazione su Canale 5

La terza stagione di Viola come il mare, come annunciato da Mediaset a sorpresa una settimana fa, è attesa al debutto in questo mercoledì 4 novembre, in prima serata su Canale 5.

La nuova stagione fiction è composta da 12 episodi totali, distribuiti nel corso di 6 prime serate, con un appuntamento settimanale che accompagnerà il pubblico nel corso delle prossime settimane.

Il finale di stagione dovrebbe quindi andare in onda mercoledì 9 dicembre sulla rete ammiraglia, ma al momento Mediaset non ha ufficializzato alcun calendario. E sappiamo d'altronde che ogni appuntamento settimanale è sempre vincolato ai soliti imprevisti che, in quanto tali, sono sempre impossibili da anticipare.

Tanto più che quest'anno per Viola come il mare c'è una novità assai rilevante che riguarda la distribuzione in streaming su Mediaset Infinity, dove tutti gli episodi saranno disponibili in anteprima assoluta e gratuitamente prima dell'appuntamento settimanale su Canale 5.

La piattaforma non avrà quindi soltanto la funzione di recuperare le puntate già trasmesse (le due stagioni precedenti sono già visibili per intero): offrirà la possibilità di vedere in anticipo gli episodi rispetto alla messa in onda lineare.

Chi preferisce seguire la fiction secondo il ritmo tradizionale potrà continuare ad aspettare l'appuntamento settimanale su Canale 5; chi invece vuole conoscere in anticipo l'evoluzione delle storie avrà la possibilità di farlo attraverso Mediaset Infinity, senza dover attendere la programmazione televisiva. Due modalità di visione diverse, pensate per spettatori e abitudini di fruizione differenti.

La stagione 3 di Viola come il mare è una coproduzione RTI-Lux Vide ed è diretta da Alexis Sweet e Laszlo Barbo.