Viola come il mare 3: la trama dei primi due episodi, il calendario delle puntate in TV e in streaming

Viola Vitale torna a Palermo con nuove sfide professionali e sentimentali. Da stasera su Canale 5, in prima serata, Francesca Chillemi torna a vestire i panni della giornalista protagonista di Viola come il mare, nella terza stagione della fiction prodotta da Lux Vide.

Al suo fianco arriva una new entry destinata a cambiare gli equilibri della storia: l'attore argentino Rodrigo Guirao Diaz, che interpreta Massimo Paternò, il nuovo ispettore di polizia e vicino di casa di Viola.

Quando va in onda Viola come il mare 3: il calendario delle puntate

La terza stagione di Viola come il mare si sviluppa in dodici episodi per un totale di sei prime serate (ciascuna composta da due episodi). La fiction proseguirà con un appuntamento settimanale, sempre di mercoledì, fino al 9 dicembre.

Come comunicato da Mediaset, le puntate saranno disponibili gratuitamente in anteprima su Mediaset Infinity, prima della trasmissione televisiva. Non è dato sapere, però, al momento, se i nuovi episodi verranno pubblicati in streaming ogni martedì oppure se l'anteprima della piattaforma precederà solo di poche ore, nella stessa giornata del mercoledì, la messa in onda in chiaro.

Le date riportate nel calendario sono quindi quelle della trasmissione su Canale 5:

Prima puntata - mercoledì 4 novembre

Seconda puntata - mercoledì 11 novembre

Terza puntata - mercoledì 18 novembre

Quarta puntata - mercoledì 25 novembre

Quinta puntata - mercoledì 2 dicembre

Sesta puntata - mercoledì 9 dicembre

Il calendario è ricostruito sulla base della cadenza settimanale annunciata da Mediaset e potrebbe subire variazioni in caso di modifiche alla programmazione.

Viola come il mare 3: la trama dei primi due episodi

All'inizio della terza stagione ritroviamo Viola Vitale in una fase apparentemente serena della sua vita. La giornalista è innamorata e sembra aver finalmente raggiunto un nuovo equilibrio, anche dopo le vicende sentimentali e personali che hanno caratterizzato le stagioni precedenti. Ma nuovi incontri e un caso di cronaca nera sono pronti a rimettere tutto in discussione.

La protagonista ha anche cambiato casa e si è trasferita in un palazzo di proprietà di Ginevra Attanasio (Fiorenza D'Antonio). Qui conosce Massimo Paternò, detto Max (Rodrigo Guirao Díaz), fidanzato di Ginevra e nuovo vicino di casa. Tra i due non è subito simpatia: Max è rumoroso, ama le feste e ha un modo di affrontare la vita molto diverso da quello di Viola.

Un imprevisto scambio di cellulari li porta però a incontrarsi nuovamente in occasione del matrimonio di Alice D'Amario (Giulia Ercolini) con Nicola, cugino di Ginevra. Quella che dovrebbe essere una giornata di festa si trasforma in un caso di omicidio quando lo sposo viene trovato morto. Sul posto interviene anche Turi D'Agata (Giovanni Nasta), ormai diventato viceispettore, che riconosce subito la gravità della situazione.

Le indagini riservano ulteriori sorprese. Alice finisce in carcere con l'accusa di aver ucciso il marito e Viola scopre che suo padre, Leonardo Piazza (Ninni Bruschetta), è legato alla giovane da un rapporto particolarmente profondo.

Convinta che dietro la vicenda ci sia qualcosa da chiarire, la giornalista cerca di ricostruire quanto accaduto e di capire se Alice sia davvero responsabile della morte di Nicola.

A complicare ulteriormente le cose arriva una notizia inattesa: Massimo Paternò è il nuovo ispettore assegnato alla polizia di Palermo. Viola dovrà quindi abituarsi ad avere accanto, anche sul lavoro, proprio quel vicino con cui ha già cominciato a scontrarsi. E non sarà soltanto il caso di Alice a richiedere il suo aiuto: la morte di una giovane professoressa riporta la protagonista nel mondo della cronaca nera.

La sua sinestesia, la particolare capacità di percepire le emozioni delle persone attraverso i colori, torna così a essere uno strumento prezioso per supportare le indagini della forze dell'ordine.

Massimo Paternò, il nuovo ispettore che cambia gli equilibri di Viola

L'arrivo di Max rappresenta una delle principali novità della terza stagione. Interpretato da Rodrigo Guirao Diaz, Massimo Paternò è un uomo affascinante, carismatico e ironico, ma anche molto diverso dalla protagonista. Il suo approccio alla vita, più leggero e disinvolto, finirà per mettere in discussione alcune delle certezze che Viola credeva di aver ritrovato.

Anche il nuovo ispettore, tuttavia, nasconde fragilità personali. Il rapporto con il padre Augusto (Paolo Sassanelli), pubblico ministero, è particolarmente complicato e rappresenta una delle questioni con cui dovrà fare i conti.

Tra Max e Viola nascerà inizialmente un rapporto fatto di contrasti e incomprensioni, ma la collaborazione nelle indagini li porterà progressivamente a conoscersi meglio. La loro complicità si trasformerà in un'amicizia speciale, capace di aiutare entrambi ad affrontare un momento difficile. Resta da capire se questo legame potrà evolversi in qualcosa di più.