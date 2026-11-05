Viola come il mare 3 vince facile, Rai 1 crolla senza Tale e Quale: ascolti TV 4 novembre

La sfida degli ascolti TV di mercoledì 4 novembre 2026 premia Canale 5, che conquista la prima serata con il debutto della terza stagione di Viola come il Mare. La fiction con Francesca Chillemi parte con il piede giusto e si impone nettamente sullo speciale di Rai 1 Insieme - La Forza che Unisce, condotto da Nicola Savino ed Elenoire Casalegno, che non riesce a ottenere il risultato sperato.
Una serata caratterizzata anche dal buon riscontro di Aldo Cazzullo su La7, con una puntata di Una Giornata Particolare dedicata alla disfatta di Caporetto, e dalla crescita de Il Tavolo di Che Tempo Che Fa, che sul Nove registra numeri decisamente superiori a quelli delle precedenti puntate.
Ascolti TV, Viola come il Mare 3 vince la serata: Rai 1 resta indietro
A conquistare la prima serata è Viola come il Mare 3, che su Canale 5 raccoglie 2.380.000 spettatori e il 17% di share. Un esordio positivo per la nuova stagione della fiction con Francesca Chillemi, che introduce anche una novità importante nel cast: al fianco dell'attrice arriva infatti Rodrigo Guirao Díaz, chiamato a raccogliere il testimone di Can Yaman.
Decisamente più complicato il risultato di Rai 1. Lo speciale Insieme - La Forza che Unisce, dedicato alle Forze Armate e affidato alla conduzione di Nicola Savino ed Elenoire Casalegno, si ferma a 1.522.000 spettatori con il 10,6% di share. Un risultato sottotono per un appuntamento speciale che, nelle aspettative della rete, avrebbe dovuto richiamare un pubblico decisamente più ampio.
Aldo Cazzullo convince con Caporetto, cresce Il Tavolo di Fazio
Tra i risultati da sottolineare c'è quello di Aldo Cazzullo, che con Una Giornata Particolare su La7 raggiunge 1.339.000 spettatori e l'8,8% di share. La puntata dedicata a Caporetto ottiene un riscontro significativo, confermando la capacità del programma di intercettare l'interesse del pubblico attraverso il racconto della storia.
Buone notizie anche per il Nove, dove Il Tavolo di Che Tempo Che Fa registra una crescita particolarmente evidente. La trasmissione totalizza 745.000 spettatori con il 5% di share nella prima parte e 383.000 spettatori con il 5,3% nella seconda, denominata Il Tavolo di Che Tempo Che Fa... E per Finire....
Gli altri ascolti della prima serata: Chi l'ha Visto? supera il milione
Per quanto riguarda le altre reti, su Rai 3 Chi l'ha Visto?, dopo una presentazione da 800.000 spettatori (4,1%), conquista 1.059.000 spettatori con il 7,2% di share. Su Italia 1 il film Red Sparrow intrattiene 833.000 spettatori (5,6%), mentre su Rete 4 È Sempre Cartabianca, dopo una presentazione da 551.000 spettatori (2,9%), raggiunge 574.000 spettatori e il 5%.
Su Rai 2, Patù - La Passione delle Idee, dopo la presentazione da 421.000 spettatori (2,2%), si ferma a 248.000 spettatori con il 2%. Su Tv8 la partita di Champions League tra Lipsia e Manchester City raccoglie 577.000 spettatori, pari al 3,2% di share.
Access Prime Time, Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna
La sfida dell'Access Prime Time vede ancora una volta protagonisti Stefano De Martino e Gerry Scotti. Su Rai 1 Cinque Minuti di Bruno Vespa interessa 3.952.000 spettatori con il 20,4%, mentre Affari Tuoi sale a 4.306.000 spettatori e il 22% di share.
Su Canale 5, dopo Gira La Ruota della Fortuna, che registra 3.351.000 spettatori e il 17,2%, il programma condotto da Gerry Scotti raccoglie 4.097.000 spettatori con il 21,1%.
La sfida tra i due game show si chiude quindi con un vantaggio per Rai 1: Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna sia in termini di spettatori sia di share, anche se la distanza tra le due trasmissioni rimane contenuta.
Da segnalare anche il risultato di Otto e Mezzo su La7, che raggiunge 2.161.000 spettatori con il 10,9%, confermandosi una delle proposte più competitive della fascia.