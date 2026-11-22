Riparte la serie Sky che attinge al mito di Piedone con un primo episodio che è una duplice conferma: da una parte la voglia e capacità di parlare di problemi attuali, dall'altra la grande alchimia tra Salvatore Esposito, Silvia D'Amico e Fabio Balsamo.

Ci sono storie che hanno bisogno di un maggior spazio per poter esprimere tutte le loro potenzialità, sfumature e anime. In casa Sky lo sanno bene, perché hanno adottato la formula degli episodi come dei singoli film sin dal debutto de I delitti del Barlume che si avvia alla sua quattordicesima stagione. E non sorprende che sia il formato scelto anche per Piedone, che arriva con il suo secondo ciclo di episodi, o dovremmo dire nuovi capitoli dal 23 novembre su Sky e in streaming solo su NOW.

Salvatore Esposito e Silvia D'Amico in una scena

Non sorprende perché la matrice originale a cui la serie si ispira è cinematografica, i quattro film con protagonista Bud Spencer, ma anche perché il singolo episodio da un'ora non avrebbe reso giustizia né ai casi affrontati di puntata in puntata né alle dinamiche tra i personaggi, che rappresentano un vero valore aggiunto della serie Sky, per la bravura del trio formato da Salvatore Esposito, Silvia D'Amico e Fabio Balsamo. Una scelta che ora, arrivati a Piedone - Uno sbirro a Napoli 2 che ci propone i capitoli 5, 6 e 7, conferma la sua validità e ci spinge a parlarvene in maniera autonoma, settimana dopo settimana. Come dei film, per l'appunto.

Dove eravamo rimasti?

Prima di guardare avanti, un piccolo recap di quello che è stato fin qui. Tornato a Napoli dopo gli anni trascorsi a Stoccarda per raccogliere la pesante eredità morale del commissario Rizzo, nei primi quattro capitoli l'ispettore Vincenzo Palmieri interpretato da Salvatore Esposito aveva dovuto conquistare la fiducia della squadra e fare i conti con i fantasmi del proprio passato. Al fianco dell'ispettrice aggiunta Sonia Ascarelli, l'indagine aveva finito per intrecciarsi con la rete criminale legata a Edoardo Iodice, culminando in un faccia a faccia ad altissima tensione nel finale della prima stagione che aveva lasciato Palmieri ferito, ma determinato a non arretrare di un passo.

Palmieri di nuovo in azione in Piedone - Uno sbirro a Napoli 2

Un momento delle indagini del primo caso

Da perfetto nuovo capitolo, il nuovo episodio riprende laddove ci si era fermati: tornato operativo dopo essersi lasciato alle spalle le ferite del passato, l'ispettore Vincenzo Palmieri rientra in servizio a Napoli ritrovandosi immediatamente al centro di un'indagine ad alta tensione. L'assassinio di Amalia Russo, figura di spicco nelle battaglie civiche per il diritto all'alloggio, apre infatti uno squarcio sulle contraddizioni più profonde del capoluogo partenopeo. Affiancato ancora una volta da Sonia Ascarelli, Palmieri scava dietro la facciata della cartolina turistica fino a portare alla luce una rete opaca di speculazioni e sfruttamento alimentata dall'overtourism. A complicare ulteriormente la corsa contro il tempo della squadra, però, resta una minaccia personale mai davvero sopita: l'ombra lunga di Edoardo Iodice, presenza ingombrante che continua a condizionare le scelte e il cammino dell'ispettore.

Una Napoli che cambia pelle: il caso di Amalia Russo e l'overtourism

Con Piedone - Uno sbirro a Napoli, l'autore Peppe Fiore ha subito intrapreso un lavoro preciso e attento sul raccontare una realtà complessa come quella napoletana, attingendo alla cronaca e, in alcuni casi, addirittura anticipandola. Ha perfettamente senso, quindi, che si affronti un tema delicato come l'esplosione del turismo degli ultimi anni, sfociata in un overturism insostenibile per molti abitanti delle zone più turistiche del capoluogo, con una corsa alla nascita di nuovi BnB piuttosto che affittare ai cittadini. Un tema che fa da movente e sfondo per l'omicidio di Amalia Russo su cui il gruppo deve indagare.

La squadra al lavoro in Piedone 2

C'è un sensibile passo avanti percepibile nel ritorno della serie, con una componente action resa più articolata e spettacolare dalla regia di Alessio Maria Federici, un lavoro sempre più puntuale sui personaggi e i rapporti tra loro, ma soprattutto su questo aspetto di cui vi stiamo raccontando: il legame con Napoli e la sua realtà, che ci racconta una città in divenire, che cerca di cambiare pelle, abbracciando nuovi problemi accanto a quelli strutturali che l'hanno caratterizzata da sempre.

Palmieri, Ascarelli, Noviello e l'ombra di Edoardo Iodice

Il tema degli affitti è centrale anche nello sviluppo dei personaggi, perché una delle novità che introduce il capitolo 5, intitolato Scugnizzi, è la convivenza più o meno forzata tra Palmieri e Noviello, con il secondo che si stabilisce a casa del protagonista a causa della difficoltà di trovare un appartamento per sé. Ed è quasi una serie nella serie, spunto per siparietti comici che valorizzano l'intesa tra Salvatore Esposito e Fabio Balsamo, sempre più a loro agio nei rispettivi personaggi. Non resta a guardare Silvia D'Amico, che aggiunge ulteriori sfumature al suo personaggio, rendendola ancora più umana e tridimensionale. Un lavoro sui personaggi che si estende a tutto il cast della serie, anche alle figure di contorno che vanno a costruire una Napoli credibile e sfaccettata.

Faccia a faccia tra Palmieri e Ruotolo

Il caso di puntata si interseca, però, nella miglior tradizione seriale anche con una linea orizzontale che continua a svilupparsi e richiama con costanza la rete criminale legata a Edoardo Iodice. Ci accompagnerà per questi nuovi tre capitoli e, chissà, anche oltre in eventuali prossimi episodi che non ci dispiacerebbe vedere.