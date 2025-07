Viola come il mare dice addio a Can Yaman: chi è Rodrigo Guirao Diaz, il bellissimo attore che lo sostituirà

Sarà l'argentino Rodrigo Guirao Diaz a prendere il posto di Can Yaman quando le nuove storie di Viola come il mare 3 arriveranno sul set. Ma per il pubblico italiano non si tratta di un volto sconosciuto: dove l'abbiamo già visto

La notizia non è nuova ma solo ieri ha trovato conferma ufficiale: non ci sarà Can Yaman quando inizierà la produzione di Viola come il mare 3. In compenso la fiction non perderà Francesca Chillemi e guadagnerà un nuovo protagonista maschile altrettanto affascinante: Rodrigo Guirao Diaz, argentino, volto già noto per il pubblico italiano.

Chi è Rodrigo Guirao Diaz: carriera e origini

Rodrigo Guirao Diaz in una scena del film tv Violetta

Nato il 18 gennaio 1980 a Vicente López, una cittadina nella provincia di Buenos Aires, oggi conosciuto come attore, modello e musicista, tuttavia il suo ingresso nel mondo del lavoro è avvenuto ben lontanto dai riflettori. Prima di essere notato per la sua bellezza e cominciare a collaborare con alcune agenzie di moda, infatti, Rodrigo Guirao Diaz è stato elettricista per videogiochi e cameriere.

L'esordio in TV avviene presto, però, nel 2002, nella telenovela Rebelde Way con il personaggio di Matias: un successo che dall'Argentina si estende ad altri Paesi latini e che lo porta in breve a diventare uno dei volti nuovi più amati del piccolo schermo.

Non solo televisione e moda, Rodrigo Guirao ha anche tentato la carta della musica: oltre ad aver pubblicato alcuni singoli, continua a suonare la chitarra e a cantare.

Il successo internazionale grazie alle fiction italiane

Terra ribelle - Il nuovo mondo: Anna Favella, Lando Buzzanca e Rodrigo Guirao Diaz nella fiction Rai

Nel 2007 entra nel cast di un altro grande successo argentino, Il mondo di Patty (trasmessa anche in Italia su Disney Channel), con il ruolo di Nicolás, il finto fratellastro di Bianca.

La svolta nella carriera di Rodrigo Guirao Diaz è però legata all'Italia: nel 2010 infatti diventa protagonista della fiction RAI Terra Ribelle, ambientata nella Maremma toscana di fine '800, che riunisce la regista Cinzia TH Torrini e lo sceneggiatore, Peter Exacoustos, già collaboratori ai temi di Elisa di Rivombrosa. Rodrigo Guirao interpreta qui il buttero Andrea Cristofani, innamorato della bella contessa Elena Giardini (Anna Favella), ma costretto a superare mille traversie per poter vivere liberamente il proprio amore.

Tra una stagione e l'altra di Terra ribelle, nel 2011 l'attore argentino entra nel cast di Violetta, miniserie in due puntate, ancora in onda su Rai 1, ispirata a La Traviata di Giuseppe Verdi, in cui, nei panni di Alfredo Germont, recita al fianco di Vittoria Puccini.

Nel 2012, terminato l'impegno con la seconda e ultima stagione di Terra ribelle, Rodrigo Guirao Diaz è diretto ancora da Cinzia TH Torrini nella miniserie in due puntate La certosa di Parma, tratta dall'omonimo romanzo di Stendhal. Nella co-produzione italo-francese (disponibile in streaming su RaiPlay), l'attore argentino interpreta ancora una volta il ruolo del protagonista, il nobiluomo Fabrizio Del Dongo. Al suo fianco nel ricco cast anche Alessandra Mastronardi e Barbara Ronchi.

La vita privata di Rodrigo Guirao Diaz

La Certosa di Parma: Rodrigo Guirao Diaz ed Alessandra Mastronardi in una scena della fiction

Nonostante la sua popolarità, e nonostante un canale Instagram piuttosto attivo che vanta quasi 2 milioni di follower, il bell'attore argentino è molto riservato sulla sua vita privata. Si sa che ha avuto alcune relazioni importanti in passato (in particolare quella con l'attrice Jenny Williams e con Valentina Reggio) ma attualmente sembra impossibile stabilire se sia single o meno.

C'è solo una donna, lontana dalle luci dello spettacolo, che compare molto spesso sui suoi canali social, ed è la sua mamma.

Viola come il Mare 3: quale sarà il ruolo accanto a Francesca Chillemi?

Viola come il mare 2: Francesca Chillemi in una scena

Rodrigo Guirao dovrà ora cimentarsi con una doppia sfida: non soltanto recitare in italiano (cosa che non dovrebbe rappresentare un grande problema avendo già girato nel nostro Paese) ma, soprattutto, prendere il posto di Can Yaman senza che la fiction ne risenta.

Sul fronte degli ascolti, infatti, Viola come il mare è stata un vero successo per Mediaset, che è riuscita a venderne i diritti di trasmissione anche in molti altri Paesi anche sulla spinta della popolarità del divo turco.

La terza stagione si farà, a dichiararlo è stata Francesca Chillemi una settimana fa al Festival della Televisione di Benevento, ma al momento non si sa quando cominceranno le riprese (i copioni sono ancora in fase di scrittura), vista anche la pausa dalla recitazione dell'attrice siciliana, in attesa di una bambina.

Nonostante le notizie ufficiali siano ancora molto scarse, dunque, la prima sinossi diffusa parla di un nuovo vicino di casa piuttosto affascinante per la giornalista Viola Vitale, che scoprirà presto trattarsi del nuovo ispettore capo della polizia di Palermo, proprio colui che è stato chiamato a sostituire Francesco Demir, interpretato nelle prime due stagioni da Can Yaman.