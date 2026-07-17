Bro, la nuova serie di Can Yaman cerca comparse con "immagine elegante": tutti i dettagli

La produzione di Bro, la nuova comedy con Can Yaman e Giovanni Nasta, è alla ricerca di comparse e il casting è aperto a uomini e donne tra i 25 e i 45 anni

Se desiderate da tempo respirare l'atmosfera di un set, ma ancor di più condividere l'esperienza con Can Yaman, allora questo è proprio l'annuncio che stavate aspettando. La produzione di Bro, la nuova serie originale Prime Video che vede protagonista il divo turco, è alla ricerca di uomini e donne "con immagine elegante" per fare da comparse.

Come recita l'annuncio pubblicato sul sito CastingNews.eu, c'è una nuova opportunità per tutte le aspiranti comparse a Roma "per prendere parte alle riprese della serie televisiva "Bro", produzione firmata Lux Vide, che vede tra i protagonisti l'attore Can Yaman".

Di seguito tutti i primi dettagli per gli interessati (i recapiti saranno forniti solo nell'area riservata del sito): "la produzione è alla ricerca di uomini e donne residenti a Roma, di età compresa tra 25 e 45 anni, caratterizzati da bella presenza, look raffinato e aspetto particolarmente curato. Le figure selezionate saranno coinvolte come figurazioni in alcune scene della serie. Le riprese sono previste a Roma nel periodo compreso tra il 17 e il 21 agosto, con lavorazioni programmate nel pomeriggio e in orario notturno".

Le riprese della comedy per Can Yaman cominceranno invece un po' prima, il 27 luglio, come lui stesso ha svelato in anteprima durante il nostro incontro al Festival del Cinema e della Televisione di Benevento.

Cosa sappiamo su Bro, ovver Can Yaman nel suo primo ruolo da imbranato

Annunciata da Prime Video nella prima settimana di luglio, la buddy comedy, coprodotta da Amazon MGM Studios e Lux Vide, è certamente uno dei prodotti più attesi della piattaforma streaming per la nuova stagione.

Al momento sono stati ordinati 8 episodi (con data di rilascio ancora da definire), con regia affidata a Riccardo Donna e Tobia Campana. Protagonisti Can Yaman e Giovanni Nasta, conosciutisi sul set di Viola come il mare (dove uno interpretava l'ispettore capo Francesco Demir e l'altro il collega poliziotto Turi), poi diventati amici anche nella vita privata.

Come l'attore turco ha raccontato durante la nostra chiacchierata, la sintonia tra loro due sul set della fiction Mediaset è stata subito lampante, dando spesso vita a battute e sketch che sono però rimasti confinati al dietro le quinte di Viola. Così, quando l'idea per una commedia ha cominciato a ronzare nella testa di Can Yaman e dei produttori di Lux Vide, è stata immediata l'associazione con Giovanni Nasta.

Can Yaman alla presentazione dei nuovi progetti 2026/2027 di Prime Video

Bro darà al novello Sandokan la possibilità di confrontarsi con un genere mai esplorato nel corso della sua carriera, la commedia, ma anche di rispolverare gli studi in legge: al centro della storia ci sono infatti i due fratellatri Riccardo e Nicola Ridolfi, di professione avvocati.

Due personalità e due modi di affrontare la vita completamente opposti: Riccardo (che sarà interpretato da Can Yaman) è il brillante legale dello studio di famiglia, un professionista razionale e affermato che vede il proprio equilibrio crollare dopo una dolorosa delusione sentimentale. Nicola (Giovanni Nasta) è invece il suo esatto contrario: un personaggio fuori dagli schemi, apparentemente poco adatto al contesto professionale, ma dotato di grande carisma e di una naturale capacità di entrare in sintonia con le persone.

Quando una serie di circostanze impreviste mette a rischio lo studio legale, i due sono costretti a collaborare nonostante le profonde differenze che li dividono. Lavorando fianco a fianco stringono un patto che li porterà a confrontarsi con le rispettive fragilità, con i rapporti familiari e con il significato della fiducia reciproca.

Secondo quanto anticipato da Prime Video, Bro alternerà momenti di comicità a dinamiche sentimentali e familiari, raccontando il percorso di due fratelli molto diversi che, tra casi legali, relazioni, tensioni e situazioni esilaranti, saranno chiamati a costruire un rapporto autentico e a scoprire cosa significhi davvero essere dei "bro".

A questi primi dettagli sulla trama se ne aggiunge un altro che Yaman ha svelato nelle ultime interviste: il suo Riccardo sarà incredibilmente goffo con le donne.