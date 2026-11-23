Dal 25 novembre arriva su Prime Video Blade Runner 2099, la serie creata da Silka Luisa con Michelle Yeoh e Hunter Schafer, che ribalta i rapporti di forza e ritrova l'anima filosofica del cult di Ridley Scott.

Viviamo ormai in un'epoca in cui è possibile chiacchierare nel quotidiano con IA il cui eloquio è diventato quasi indistinguibile da quello umano: strumenti pensati per imitare alcune nostre caratteristiche così da farci sentire a nostro agio con loro ma, allo stesso tempo, progettati per risultare migliori di noi sotto tantissimi aspetti.

Chissà se Philip K.Dick aveva anche solo ipotizzato che, poco più di cinquant'anni dopo l'uscita del suo Gli androidi sognano pecore elettriche? (conosciuto da noi anche con il titolo Il cacciatore di androidi), quel concetto di indistinguibilità sarebbe finito al centro di profonde riflessioni etiche e tecnologiche. E chissà, anche, se ci aveva pensato Ridley Scott quando nel 1982 portò sul grande schermo Blade Runner, film liberamente ispirato al capolavoro di Dick che nel corso dei decenni ha visto espandere, tanto al cinema quanto in TV, un mondo che, evidentemente, aveva ancora molto da raccontare.

Una scena di Blade Runner 2099

Dopo diversi corti, la serie animata Blade Runner: Black Lotus e il film di Denis Villeneuve Blade Runner 2049, dal 25 novembre approda infatti su Prime Video Blade Runner 2099, una serie che rimescola le carte della storia pur tornando alle origini cinematografiche del franchise, e lo fa attraverso lo sguardo della creator Silka Luisa (Halo, Shining Girls) e le interpretazioni di Michelle Yeoh e Hunter Schafer.

Un nuovo mondo?

Sono passati cinquant'anni dagli eventi di 2049 e i rapporti di potere tra uomini e replicanti si sono completamente invertiti: dopo un'ultima sanguinosa rivolta, infatti, i replicanti hanno preso il sopravvento diventando la specie dominante sulla Terra. Gli esseri umani rimasti sul nostro pianeta sono ormai una minoranza a totale servizio dei potenti: vengono sfruttati nelle fabbriche, vivono nei quartieri degradati e sono sottoposti al controllo costante dei replicanti, che cercano di sedare con la violenza ogni effettivo o possibile segnale di ribellione.

Hunter Schafer e Michelle Yeoh in un'immagine della serie

Cora è un'umana in fuga che cerca in tutti i modi una possibilità, per sé e per suo fratello, di lasciare Los Angeles; proprio per questo decide di tentare il tutto per tutto con una scelta rischiosa: farsi passare per una replicante e unirsi ai Blade Runner, unità ora deputata alla ricerca degli umani dissidenti. Il pericolo per lei aumenta quando viene messa in coppia con Olwen, una replicante alla quale restano ormai pochi giorni di vita e che sta indagando sulla misteriosa scomparsa di Malek, un suo collega.

"Più umano dell'umano": il ritorno dell'anima filosofica della saga

Il primo punto di interesse di 2099 è di sicuro questo ribaltamento degli equilibri, perché non solo ci riporta alle tematiche originarie della saga, ma ne rielabora i confini per adattarli al presente e a un futuro che non sembra poi così lontano. L'inversione di potere, in questo caso, ha un impatto forte dal punto di vista emotivo e più tenue su quello strettamente narrativo ed è giusto che sia così, aprendo una riflessione ancora più profonda sul dominio e su cosa si nasconda nei lati più oscuri della natura umana. I replicanti, una volta liberi dalle catene, ne hanno imposte a loro volta, e il celebre motto della Tyrell Corp., "Più umano dell'umano", sembra aver assunto i connotati di una profezia.

Una foto di scena

Perché, nonostante la forza sovrumana e la resistenza a condizioni incredibilmente ostili, i replicanti sono stati progettati per assomigliarci, per esprimere quell'emotività che li avrebbe resi indistinguibili da noi, finendo così per incarnare i nostri stessi peccati, le nostre fragilità e le nostre ombre. Torna dunque la domanda centrale, il vero cuore filosofico di Blade Runner: cosa significa essere umani? Cosa ci rende tali?

In un mondo in cui non c'è più differenza tra l'essere concepiti naturalmente o progettati in laboratorio, sono altre le cose che definiscono un individuo: le esperienze che lo hanno plasmato, le scelte che compie nel quotidiano, i traumi e i legami che riesce a stringere. Di tutto questo la serie fa uno strumento potente per spingere lo spettatore a riflettere, a guardarsi dentro e intorno come solo la buona fantascienza sa fare, ravvivando lo spirito dell'opera originale come nessun altro titolo del franchise era riuscito a fare finora.

Hunter Schafer e Michelle Yeoh, un cast in perfetto equilibrio

Michelle Yeoh nei panni di Olwen

Questo traguardo non è merito soltanto della showrunner Silka Luisa, ma anche di un cast che riesce a sposare alla perfezione le sfumature e le atmosfere della storia. Hunter Schafer è bravissima a costruire la sua Cora attraverso la paura e le contraddizioni, modulando ogni singolo sguardo per restituire quella perenne ricerca di controllo e quel terrore di sottofondo che accompagnano il suo personaggio, fino a mostrarne i mutamenti anche nella postura e nelle microespressioni: un lavoro di precisione che la conferma come una delle attrici più interessanti e versatili della sua generazione. Di Michelle Yeoh, poi, è quasi scontato tesserne le lodi, dal momento che l'attrice premio Oscar per Everything Everywhere All at Once si dimostra come sempre garanzia di un'interpretazione intensa e misurata.

L'eredità visiva di Ridley Scott

In Blade Runner 2099 la regia si preoccupa poi di mantenere anche sul piano della messa in scena, oltre che della scrittura, un'impronta molto vicina al cult di Ridley Scott. Se nella sceneggiatura la serie rischia talvolta di esagerare nell'omaggiare quei toni solenni e dilatati, sul versante visivo compie invece le scelte migliori. Le atmosfere, i costumi e la gestione delle luci dimostrano come una delle priorità fosse far rivivere allo spettatore quel mondo cupo, arido, sovraffollato e labirintico che il film del 1982 aveva descritto e con il quale Scott aveva ribaltato l'estetica futuristica dell'epoca.

Hunter Schafer interpreta Cora

Un'operazione che prosegue anche sul piano musicale: Leopold Ross dà vita a una colonna sonora costruita direttamente sulle basi di quella firmata da Vangelis, garantendo una continuità sonora capace di creare le migliori suggestioni possibili. Perché 2099 è una produzione in grado di portarci sia avanti che indietro nel tempo, tracciando una linea sfocata non solo tra umano e non umano, ma anche tra nostalgia e innovazione.