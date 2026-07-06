Viola come il mare 3 tra imprevisti e rivoluzioni: il nuovo ispettore di Rodrigo Guirao Diaz cambierà tutto

Un incontro inatteso, un terremoto che cambia tutto. Viole come il mare 3 si prepara e tornare e sconvolgere le attese del proprio pubblico, da quanto abbiamo appreso all'Italian Showcase dell'Italian Global Series dedicato alla popolare fiction di Mediaset in cui sono intervenuti Francesca Chillemi e la new entry Rodrigo Guirao Díaz.

Francesca Chillemi e Rodrigo Guirao Díaz all'Italian Global Series 2026 per Viola come il mare 3

Dopo il finale della seconda stagione, infatti, la serie di Canale 5 tornerà con una terza stagione che promette di essere una vera e propria rivoluzione emotiva per i personaggi e per i suoi spettatori. Tra clamorosi ritorni e un cambio di dinamica radicale nel cast, ecco tutto quello che ci è stato raccontato e che c'è da sapere.

Le anticipazioni di Francesca Chillemi: "Un turbine di emozioni e caos"

Francesca Chillemi, protagonista di Viola come il mare, all'Italian Global Series

Francesca Chillemi l'ha detto chiaramente: non vede l'ora di tornare nei panni di Viola, anche perché, da quello che ci ha raccontato, la scrittura si è riuscita a spingere oltre in questi nuovi episodi della terza stagione, mettendola di fronte a dinamiche inedite. "Riprendere anche con dei nuovi dei personaggi che conosci già è sempre bello" ci ha spiegato, "ma poi dici: 'Ma c'è ancora dentro di me Viola?'. Sì, appena inizi a leggere, rientri subito nel personaggio."

E anche se si va avanti ed è difficile proporre sempre qualcosa di nuovo, gli autori sono riusciti a sorprenderla: "Più vai avanti e più è complicato creare delle dinamiche che possano emozionare o possano creare nuove situazioni. E quest'anno, già dalla prima puntata, è proprio un turbine di emozioni, di caos... Un po' come la vita di tutti, no? Che arrivano degli imprevisti e che scombussolano tutti i piani."

Chi è Massimo Paternò, il nuovo ispettore capo di Viola come il mare 3

Uno di questi imprevisti ha un nome e cognome: Massimo Paternò, interpretato da Rodrigo Guirao Díaz che prende il posto di Can Yaman. Una novità dirompente, attesa e temuta perché va a colmare un vuoto importante. Si tratta di un uomo diametralmente opposto a Viola, ma che riuscirà a trovare il modo di entrare nella sua vita in modo unico. Cominciando dalla convivenza forzata e complessa da vicini di casa.

Rodrigo Guirao Díaz, nuovo protagonista di Viola come il mare 3, all'Italian Global Series

"All'inizio fa un po' di casino con la musica" ha spiegato Rodrigo Guirao Díaz, "a lui piace la buona vita, un vino, lo champagne, la musica forte, e crea problemi a Viola che abita sotto di lui. Quindi all'inizio c'è questo rapporto un po' problematico, fatto di litigi, ma dopo comincia una bellissima amicizia. Lui, Max, Massimo, il mio personaggio, vuole farla sentire meglio e aiutarla in quello che può e andare avanti. Lui la accompagna, non forza, suggerisce... sta lì. E quello mi piace di questo personaggio."

Le nuove dinamiche sul set della fiction Mediaset

Un inizio burrascoso, ma sviluppi positivi. Ma come è stato vivere questa evoluzione di Viola come il mare 3 sul set della fiction Mediaset? "È stato molto bello lavorare anche con Rodrigo" ha spiegato la Chillemi, "perché si è creata con i nostri personaggi veramente una bellissima dinamica. Una dinamica che nella vita augurerei alle persone, perché il suo Massimo è un personaggio così accogliente, così... così non giudicante, che anche averlo nella vita come amico sarebbe veramente una cosa bellissima."

Francesca Chillemi e Rodrigo Guirao Díaz in Viola come il mare 3

Appuntamento quindi a inizio 2027 per vedere i nuovi episodi e come si svilupperà il rapporto tra la protagonista e il nuovo arrivato. Saprà far innamorare anche gli spettatori orfani di Can Yaman?