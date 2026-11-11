Viola come il mare 3 su Canale 5, trama della seconda puntata: cosa sta nascondendo Max?

La fine della storia con Francesco Demir ha lasciato il segno, ma per Viola Vitale è arrivato il momento di guardare avanti. Nella seconda puntata di Viola come il mare 3, in onda stasera su Canale 5 dalle 22:00, la giornalista interpretata da Francesca Chillemi prova a ritrovare il proprio equilibrio, seguendo anche i consigli del nuovo vicino di casa, Massimo Paternò, detto Max.

La collaborazione tra i due prosegue, ma nuovi casi di omicidio e alcuni imprevisti personali finiranno per complicare la situazione.

Viola come il mare 3, cosa succede nella seconda puntata

Viola come il mare 2: Francesca Chillemi in una scena

Dopo la dolorosa scoperta del comportamento di Francesco, Viola cerca di lasciarsi alle spalle il passato e di affrontare la quotidianità con uno spirito diverso. A suggerirle un nuovo modo di guardare alla vita è proprio Max, il nuovo ispettore capo interpretato da Rodrigo Guirao Díaz, che sembra avere un approccio decisamente più spensierato alle difficoltà.

Viola prova a mettere in pratica i suoi consigli durante una serata sulla terrazza della sua abitazione, affacciata sul mare di Palermo. Qui, in un momento di ritrovata libertà, si toglie le scarpe, sale su un tavolo e si lascia andare alla musica, ballando senza preoccuparsi di ciò che la circonda. Max assiste alla scena con soddisfazione, felice di vedere la sua vicina recuperare un po' di serenità. La parentesi spensierata, però, non dura a lungo. Il lavoro torna presto a occupare i pensieri della giornalista, chiamata ancora una volta a mettere la propria sensibilità al servizio delle indagini.

Due omicidi impegnano Max e Viola nelle indagini

Francesca Chillemi e Rodrigo Guirao Díaz in Viola come il mare 3

Nel frattempo Max, nominato nuovo ispettore capo della polizia di Palermo, è alle prese con il caso di un uomo ucciso all'esterno della clinica presso cui lavorava. A supportarlo arriva Tamara, che tuttavia si trova inizialmente in difficoltà e non sa bene da quale pista cominciare.

Un secondo delitto coinvolge successivamente i protagonisti: a perdere la vita è una giovane nuotatrice dalle promettenti prospettive. Viola torna così ad affiancare Max nelle indagini, mettendo a disposizione la sua particolare capacità di percepire le emozioni attraverso i colori. La sinestesia, caratteristica che da sempre distingue il personaggio intrpretato da Francesca Chillemi, continua a rappresentare uno strumento importante per interpretare gli stati d'animo delle persone e contribuire alla ricerca della verità.

Il rapporto professionale tra Viola e Max prosegue quindi tra nuovi interrogativi e occasioni di confronto, mentre anche sul piano personale i due sembrano destinati ad avvicinarsi.

La crisi di Viola e il comportamento inaspettato di Max

Uno dei momenti più delicati della puntata riguarda proprio Viola. La giornalista viene colta da una crisi che le impedisce temporaneamente di muovere una gamba. In difficoltà e bisognosa di aiuto, decide di rivolgersi a Max, ormai diventato un punto di riferimento nella sua nuova quotidianità.

Il vicino, però, non risponde alle sue chiamate. Quando Viola riesce finalmente a raggiungerlo nel suo appartamento, si trova davanti a una situazione che non si sarebbe aspettata: Max è ubriaco e particolarmente nervoso, lontano dall'immagine del vicino ironico e sempre pronto a sdrammatizzare. Che cosa si nasconde dietro questo improvviso cambiamento? Il comportamento dell'ispettore capo lascia intravedere una fragilità che potrebbe avere radici più profonde e apre nuovi interrogativi sul suo passato.

Tamara soffre per Raffaele

Anche la vita sentimentale di Tamara attraversa una fase complicata. La videomaker della redazione di Sicilia Webnews è ancora fortemente attratta da Raffaele, ma il reporter sportivo non sembra ricambiare il suo interesse. La delusione rischia di mettere alla prova la serenità della ragazza, che deve fare i conti con sentimenti sempre più difficili da nascondere. Un ulteriore sviluppo personale che si intreccia con le vicende professionali dei protagonisti.

La seconda delle 6 puntate totali di Viola come il mare 3, in onda ogni mercoledì su Canale 5, è già disponibile in streaming su Mediaset Infinity, dove ogni settimana (questa volta è successo di lunedì) due nuovi episodi saranno pubblicati in anteprima rispetto alla messa in onda in chiaro.