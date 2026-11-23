Il regista Carlo Carlei e i gli interpreti Marco Bocci e Antonia Desplat ci hanno raccontato 177 giorni - Il rapimento di Farouk, la serie in onda su Rai 1 sul sequestro nel 1992 di Farouk Kassam: dall'assurdo equivoco sul riscatto al dramma di una famiglia che ha dovuto tenere il fiato sospeso per quasi sei mesi. Tutto questo in un'epoca lontana dai social network e da internet, in cui le notizie correvano attraverso i telegiornali, la radio, i tabloid e le prime pagine dei quotidiani. Un tempo scandito dall'angoscia e dalle ricerche con un intero Paese tutto unito nell'apprensione per le sorti del piccolo Farouk. Questa produzione riporta sullo schermo quella vicenda raccontando proprio quel momento momento in cui "il tempo si è fermato e la gente voleva solo sapere quando Farouk sarebbe tornato a casa", come spiega Carlei.

L'ibridazione dei generi e il paradosso dell'equivoco

Mettere in scena quasi mezzo anno di attesa e logoramento senza far calare la tensione drammatica è la sfida centrale del progetto. Il regista l'ha affrontata costruendo un adattamento per immagini che attraversa più generi: da una parte l'indagine, che spinge il racconto verso il thriller poliziesco; dall'altra il dramma intimo di una famiglia che, di fronte a una tragedia inizialmente devastante, invece di disgregarsi, trova la forza di compattarsi per scegliere insieme la strategia migliore per liberare il bambino.

A tenere altissima la posta in gioco è il ticchettio continuo degli ultimatum, che mette da un lato i rapitori sempre più impazienti e dall'altro l'impotenza dei familiari, schiacciati da un clamoroso scambio di persona. "Loro non sono assolutamente imparentati con l'Aga Khan, sono stati scambiati per dei miliardari e quindi la richiesta del riscatto era assolutamente fuori dalla loro portata" sottolinea Carlei. È proprio questa combinazione di fattori a generare, puntata dopo puntata, "un flusso drammaturgico sempre più ricco di suspense e di attesa".

La forza della cronaca senza artifici

Marco bocci in una scena

Per mantenere vivo il ritmo non è stato necessario ricorrere a colpi di scena fittizi. A rivendicarlo con convinzione è Marco Bocci, interprete del padre di Farouk: "Secondo me funziona perché non ci siamo inventati niente". Tratta dal romanzo di cronaca del rapimento e costruita sulle testimonianze dei diretti interessati, la serie restituisce lo sguardo incrociato di tutti gli attori coinvolti nella vicenda: le istituzioni, il governo, i servizi segreti, i sequestratori e i genitori. "Gli sceneggiatori non hanno avuto l'esigenza e il bisogno di raccontare una storia infarcendola di aneddoti per cercare di creare ritmo o suspense, ma hanno raccontato e scritto esattamente quello che è successo e che è stato narrato dai diretti interessati" aggiunge l'attore. Una ricchezza di fatti reali che ha guidato anche il lavoro sul set: "Hai talmente tanti elementi che non ti devi inventare niente per creare suspense o ritmo, basta attenerti a quello che succede. E da attore è stato normale cavalcare il flusso del countdown vero e proprio".

Le "montagne russe" emotive della coppia

Un'immagine della serie

Sul piano recitativo, a controbilanciare tensione investigativa è il percorso drammatico e psicologico dei due protagonisti, chiamato a rendere la complessità di un trauma vissuto giorno per giorno. Come racconta Antonia Desplat, la scrittura ha disegnato per entrambi una strada netta e mutevole: _"Abbiamo tutti e due un percorso emozionale molto chiaro, che è fatto di montagne russe. Passiamo da un'emozione all'altra a ogni puntata e anche questo aiuta a dare livelli e ritmi diversi a tutti gli episodi, perché ci scambiamo ruoli ed emozioni"