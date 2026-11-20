Sono passati quasi due mesi da quando abbiamo visto in anteprima 7 episodi su 8 di Nord Sud Ovest Est, la seconda stagione de La leggendario storia degli 883 e abbiamo quindi vissuto un'attesa ben più lunga degli spettatori che hanno seguito, e amato, la serie direttamente su Sky.
Un'attesa lunga e ricca di domande, perché il settimo episodio chiudeva laddove idealmente si sarebbe potuto chiudere la serie, con Mauro che matura la decisione di andar via, costruita benissimo dal finale della prima stagione e per tutta la seconda, sia dagli autori che dal bravissimo Matteo Oscar Giuggioli. Non potevamo non chiederci: cosa racconterà l'ottavo e ultimo episodio?
Sogni che divergono
La leggendaria storia degli 883 è una storia di amicizia e sogni. Ma cosa succede all'amicizia quando i sogni diventano differenti? Da una parte c'è Max, per il quale il cammino degli 883 ha sempre avuto la duplice valenza "creativa e ricreativa", ovvero di un qualcosa da fare insieme al suo miglior amico. Dall'altra c'è Mauro, che ci aveva già detto come una volta in cima non si provi più niente, che ha bisogno di una nuova sfida, di "una nuova montagna da scalare". E la va a cercare in quel di Los Angeles, perché lì è il mondo del cinema, quello in cui vuole imporsi come autore, ma anche quello in cui si muove la ragazza che ha conosciuto, Brandi.
Max e Mauro si ritrovano divisi da 9 ore di fuso orario, ma soprattutto da priorità differenti, che danno una forte spallata a tutto il mondo di Max Pezzali, da Pierpa a Cecchetto e tutti quelli che operano per spingere e sostenere il successo del duo. La necessità è recuperare Mauro, ma l'altra, imprescindibile, è che Max continui a comporre, cosa che il ragazzo non sembra avere intenzione, o forse il coraggio di fare, preferendo uscire con la ritrovata Silvia e trovare un modo per restare a fare volontariato alla Croce Rossa.
Un punto di vista diverso per il finale
E tutto questo non si poteva che raccontare dall'esterno. Se fin qui abbiamo vissuto quasi tutto dal punto di vista privilegiato di Max con la voce narrante di Elia Nuzzolo, per spostarci su quella coinvolta in prima persona di Mauro/Matteo Giuggioli per il penultimo episodio, il finale fa un passo indietro e dà voce a chi c'è sempre stato, a chi conosceva Pezzali prima che diventasse famoso, a chi ha visto nascere l'amicizia e collaborazione tra i due 883, a chi c'è ancora adesso. Nonostante tutto.
Parliamo di Cisco, uno di quelli che di sogni da mettere da parte ne sa qualcosa, che si è saputo ritrovare in una vita di provincia che gli sta a pennello.
È la voce di Davide Calgaro a raccontare questo intenso ed emozionante finale, a farci da guida in un rapporto di amicizia che si infrange contro gli scogli delle diverse aspettative, ma che forse può rinascere differente e con il tempo necessario.
Il miracolo targato Sky
Ed è il momento in cui la serie Sky si fa ancor più magica. Quasi due mesi fa, nella recensione di Nord Sud Ovest Est scrivevano: "...la serie Sky è così perfetta nel raccontare quel periodo e quel rapporto, da lasciarci sperare, da lasciarci credere che un finale differente sia possibile, che Max e Mauro, almeno quelli leggendari che vediamo su schermo, possano continuare a restare il duo affiatato quanto improbabile che ha cambiato la musica italiana negli anni '90." Ora, guardando i momenti conclusivi di un finale che conferma quanto di buono detto in quella sede, ci troviamo a stupirci nell'aver quasi indovinato una suggestione: quella di far reicontrare la coppia di amici, cosa che dai racconti di Pezzali non è avvenuta nell'immediato della separazione.
Dicevamo anche che "questo è già di per sé un incredibile miracolo" e lo confermiamo perché quel miracolo, in qualche modo si verifica sulle note della canzone che Max Pezzali ha scritto per la serie, Le ali, che accompagna una sequenza da lacrime in cui vediamo Max e Mauro lavorare insieme in tavernetta. Da giovani, ma anche adesso, con un cameo dei veri Max Pezzali e Mauro Repetto che suggellano l'opera e danno un senso ancor più profondo a quell'aggettivo, leggendaria, posto con disinvoltura nel titolo.
Conclusioni
Con questo ottavo episodio, Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883 compie la sua trasformazione definitiva: smette di essere soltanto il racconto della scalata al successo di una band simbolo degli anni '90 per diventare una riflessione universale su cosa resta quando si diventa grandi. Scegliere lo sguardo laterale di Cisco e regalare al pubblico quella reunion immaginaria in tavernetta non è semplice fan service, ma un atto d'amore verso i personaggi e verso chi quei brani li ha cantati a squarciagola. Il cameo finale di Max Pezzali e Mauro Repetto chiude il cerchio con una delicatezza disarmante, ricordandoci che certe storie non finiscono davvero quando si chiude una porta, ma cambiano semplicemente forma. Un finale che non poteva essere più giusto, capace di lasciare nello spettatore quella malinconia dolce che, da sempre, è la vera firma degli 883.
Perché ci piace
- Affidare la narrazione a Cisco (Davide Calgaro) regala uno sguardo esterno, lucido e profondamente umano sulla frattura tra Max e Mauro.
- L'incontro finale sulle note dell'inedito Le ali è un cortocircuito emotivo potentissimo che da solo vale la visione.
- La serie Sky evita la trappola della cronaca didascalica, preferendo la verità emotiva alla semplice ricostruzione storica.
Cosa non va
- Dopo il ritmo incalzante e la conclusione perfetta del settimo episodio, l'ottavo ha un andamento più contemplativo che chiede allo spettatore di rallentare.