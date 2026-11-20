Dopo quasi due mesi di attesa, abbiamo potuto guardare il finale di Nord Sud Ovest Est, la seconda stagione della serie Sky che racconta la leggendaria storia degli 883, ed è stato una splendida conferma.

Sono passati quasi due mesi da quando abbiamo visto in anteprima 7 episodi su 8 di Nord Sud Ovest Est, la seconda stagione de La leggendario storia degli 883 e abbiamo quindi vissuto un'attesa ben più lunga degli spettatori che hanno seguito, e amato, la serie direttamente su Sky.

Max, Mauro e Cisco in tavernetta

Un'attesa lunga e ricca di domande, perché il settimo episodio chiudeva laddove idealmente si sarebbe potuto chiudere la serie, con Mauro che matura la decisione di andar via, costruita benissimo dal finale della prima stagione e per tutta la seconda, sia dagli autori che dal bravissimo Matteo Oscar Giuggioli. Non potevamo non chiederci: cosa racconterà l'ottavo e ultimo episodio?

Sogni che divergono

La leggendaria storia degli 883 è una storia di amicizia e sogni. Ma cosa succede all'amicizia quando i sogni diventano differenti? Da una parte c'è Max, per il quale il cammino degli 883 ha sempre avuto la duplice valenza "creativa e ricreativa", ovvero di un qualcosa da fare insieme al suo miglior amico. Dall'altra c'è Mauro, che ci aveva già detto come una volta in cima non si provi più niente, che ha bisogno di una nuova sfida, di "una nuova montagna da scalare". E la va a cercare in quel di Los Angeles, perché lì è il mondo del cinema, quello in cui vuole imporsi come autore, ma anche quello in cui si muove la ragazza che ha conosciuto, Brandi.

Mauro alla ricerca di Brandi a Los Angeles

Max e Mauro si ritrovano divisi da 9 ore di fuso orario, ma soprattutto da priorità differenti, che danno una forte spallata a tutto il mondo di Max Pezzali, da Pierpa a Cecchetto e tutti quelli che operano per spingere e sostenere il successo del duo. La necessità è recuperare Mauro, ma l'altra, imprescindibile, è che Max continui a comporre, cosa che il ragazzo non sembra avere intenzione, o forse il coraggio di fare, preferendo uscire con la ritrovata Silvia e trovare un modo per restare a fare volontariato alla Croce Rossa.

Un punto di vista diverso per il finale

E tutto questo non si poteva che raccontare dall'esterno. Se fin qui abbiamo vissuto quasi tutto dal punto di vista privilegiato di Max con la voce narrante di Elia Nuzzolo, per spostarci su quella coinvolta in prima persona di Mauro/Matteo Giuggioli per il penultimo episodio, il finale fa un passo indietro e dà voce a chi c'è sempre stato, a chi conosceva Pezzali prima che diventasse famoso, a chi ha visto nascere l'amicizia e collaborazione tra i due 883, a chi c'è ancora adesso. Nonostante tutto.

Max ricostruisce il rapporto con Silvia

Parliamo di Cisco, uno di quelli che di sogni da mettere da parte ne sa qualcosa, che si è saputo ritrovare in una vita di provincia che gli sta a pennello.

È la voce di Davide Calgaro a raccontare questo intenso ed emozionante finale, a farci da guida in un rapporto di amicizia che si infrange contro gli scogli delle diverse aspettative, ma che forse può rinascere differente e con il tempo necessario.

Il miracolo targato Sky

Ed è il momento in cui la serie Sky si fa ancor più magica. Quasi due mesi fa, nella recensione di Nord Sud Ovest Est scrivevano: "...la serie Sky è così perfetta nel raccontare quel periodo e quel rapporto, da lasciarci sperare, da lasciarci credere che un finale differente sia possibile, che Max e Mauro, almeno quelli leggendari che vediamo su schermo, possano continuare a restare il duo affiatato quanto improbabile che ha cambiato la musica italiana negli anni '90." Ora, guardando i momenti conclusivi di un finale che conferma quanto di buono detto in quella sede, ci troviamo a stupirci nell'aver quasi indovinato una suggestione: quella di far reicontrare la coppia di amici, cosa che dai racconti di Pezzali non è avvenuta nell'immediato della separazione.

Max e Mauro al lavoro

Dicevamo anche che "questo è già di per sé un incredibile miracolo" e lo confermiamo perché quel miracolo, in qualche modo si verifica sulle note della canzone che Max Pezzali ha scritto per la serie, Le ali, che accompagna una sequenza da lacrime in cui vediamo Max e Mauro lavorare insieme in tavernetta. Da giovani, ma anche adesso, con un cameo dei veri Max Pezzali e Mauro Repetto che suggellano l'opera e danno un senso ancor più profondo a quell'aggettivo, leggendaria, posto con disinvoltura nel titolo.