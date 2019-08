Venezia 2019: la nostra guida ai 20 film più attesi della 76a Mostra del Cinema

Joker: Joaquin Phoenix in fuga per le scale

Puntualissimi, come ogni anno, eccoci pronti a parlarvi della Mostra del Cinema di Venezia, quest'anno giunta all'edizione numero 76. Quella di Venezia 2019 sarà, con tutta probabilità, un'edizione leggermente diversa rispetta a quella degli anni precedenti, in cui il principale festival cinematografico italiano si era fatto notare in tutto il mondo anticipando, di diversi mesi, gli Oscar e mostrandoci in anteprima alcuni dei film più importanti dell'ultima parte dell'anno.

Anche per questa edizione, a dirla tutta, potrebbe essere lo stesso almeno per un titolo - guarda caso al primo posto di questa nostra personalissima classifica dei film più attesi di Venezia 2019 - ma quasi certamente verrà meno quell'abbondanza di supertitoli a cui eravamo stati abituati nelle ultime edizioni. Perché questo probabile e lieve passo indietro? I motivi sono molteplici e spesso molto complessi, visto che un grande festival è fatto di importanti equilibri e tanta fortuna, ma di sicuro non è il caso di allarmarsi perché un'eventuale mancanza di tanti titoli da Oscar non vuol certo dire che dovremo fare a meno di grandi film. Tutt'altro.

Ad Astra - Missione classificata: una scena con Brad Pitt

Una cosa è certa, i grandi divi non mancheranno. Benché non vi siano ancora tutte le certezza e le assicurazioni del caso, la lista degli ospiti e star di Venezia 2019 è lunga e davvero appetitosa: da Brad Pitt a Johnny Depp, passando per Penelope Cruz, Scarlett Johansson e (forse) anche la divina Meryl Streep ci sarà davvero da rifarsi gli occhi. Ma la verità è che noi cinefili in un festival aspettiamo soprattutto film e registi, ed è proprio qui, come vedremo nella lista che segue, che viene il bello. Prima ancora di cominciare la nostra guida ai 20 film da non perdere assolutamente, permetteteci di citare anche due serie d'autore: The New Pope di Paolo Sorrentino, più sequel che seconda stagione del bellissimo The Young Pope, e ZeroZeroZero di Stefano Sollima tratta dal bestseller di Roberto Saviano. Giusto per ricordarci che viviamo in un epoca in cui i film, anche ai festival, ci stanno spesso stretti.

20. Il sindaco del Rione Sanità

Il sindaco del rione Sanità: Francesco Di Leva e Massimiliano Gallo in una scena

Iniziamo quindi con la lista vera e propria, ma proseguiamo comunque in territorio italiano. Tratto da una delle opere più celebri di Eduardo De Filippo, il nuovo film di Mario Martone è un vero e proprio esperimento visto che gli permette di portare sul grande schermo quella che è stata la sua esperienza in teatro, passata e recente. Quali novità aspettarci da questo nuovo adattamento de Il sindaco del Rione Sanità? Sicuramente non passa inosservato il ringiovanimento del protagonista: nel film di Martone l'uomo d'onore Antonio Barracano non ha nemmeno quarant'anni, così come l'ambientazione e l'atmosfera che sembrano molto vicine alla Napoli raccontata da Saviano. La poetica di Edoardo De Filippo può convivere con Gomorra? Lo scopriremo a Venezia e poi subito dopo in sala, per Nexo Digital, il 30 settembre.

19. The Painted Bird

The Painted Bird: un'immagine del film

Tratto dall'omonimo e controverso romanzo degli anni '60, The Painted Bird è una coproduzione ceca-slovacca-ucraina che promette di raccontare la seconda Guerra Mondiale in modo schietto e brutale, perfino più di quanto siamo stati abituati finora. Il film di Václav Marhoul ha come protagonista assoluto un giovane ragazzino ebreo in fuga dalla persecuzione nazista che si trova ad interagire con un mondo ostile; nel cast alcuni volti noti del cinema europeo e stelle e strisce quali Udo Kier, Stellan Skarsgård, Harvey Keitel e Barry Pepper. Nonostante l'argomento certamente non nuovo, riuscirà a sorprendere come fu per Il figlio di Saul?

18. Guest of Honor

Guest of Honour: una scena del film

C'è una (piccola) parte di noi che continua a sperare che Atom Egoyan possa mai tornare ai livelli dei primissimi film, quelli di un Exotica per capirci. Ma anche senza volerci illudere troppo, il regista canadese riesce sempre ad affascinare e avvincere con le sue storie. È questo il caso anche di Guest of Honor, che tratta un argomento molto attuale come quello delle molestie sessuali, e che vede come protagonista un attore molto spesso sottovalutato come David Thewlis.

17. The Perfect Candidate

The Perfect Candidate: una scena del film

Immancabile anche quest'anno è arrivata la polemica sulla scarsa presenza di regista donne all'interno del concorso. Uno dei due titoli diretti da una donna è appunto questo The Perfect Candidate, nuova opera della saudita Haifaa Al Mansour che già nel 2012 aveva conquistato prima il pubblico di Venezia poi quello del mondo intero grazie a La bicicletta verde. Questa volta la storia racconta di una giovane dottoressa che decide di sfidare la società maschilista araba e candidarsi alle elezioni comunali del suo paese.

16. La mafia non è più quella di una volta

La mafia non è più quella di una volta: una scena del film

Altro film italiano in concorso è La mafia non è più quella di una volta, nuovo documentario di Franco Maresco che racconta, nel suo consueto tono grottesco e graffiante, la mafia nella Sicilia di oggi attraverso il ritratto di due personaggi antitetici: da una parte la fotografa Letizia Battaglia, definita dal New York Times una delle "undici donne che hanno segnato il nostro tempo"; dall'altra Ciccio Mira, già protagonista del film del 2014 Belluscone. Una storia siciliana, che si prepara a organizzare un evento intitolato "I neomelodici per Falcone e Borsellino".

15. Babyteeth

Babyteeth: una scena del film

Torniamo ad una regista donna - l'australiana Shannon Elizabeth, qui al suo esordio sul grande schermo - e all'interessante dramedy Babyteeth in cui una teenager gravemente malata si innamora di uno spacciatore, causando ovviamente grande preoccupazione nei genitori ma ritrovando così nuovi stimoli e una nuova voglia di vivere. Nei panni della giovane protagonista la talentuosa Eliza Scanlen che ci aveva già conquistato con la serie Sharp Objects, mentre nei panni di suo padre troviamo il sempre ottimo Ben Mendelsohn.

14. 5 è il numero perfetto

5 è il numero perfetto: Toni Servillo e Carlo Buccirosso in una scena

C'è molta curiosità anche per un film italiano che sarà presentato alle Giornate degli Autori: 5 è il numero perfetto, esordio alla regista del fumettista sardo Igort (Igor Tuveri) che adatta per il grande schermo la sua stessa omonima graphic novel. Toni Servillo è un sicario in pensione, nella Napoli degli anni '70, che decide di vendicare l'omicidio del figlio assieme all'amico e all'amante di sempre, rispettivamente interpretati da Carlo Buccirosso e Valeria Golino. Sarà un altro importante tassello verso la rinascita del cinema di genere nostrano?

13. About Endlessness

About Endlessness: una scena del film

Dopo aver conquistato il Leone d'oro nel 2014 con Un piccione seduto su un ramo riflette sull'esistenza, il regista svedese Roy Andersson torna a Venezia con questo About Endlessness, un nuovo sguardo sulla vita e sull'umanità col consueto piglio grottesco, al tempo stesso ironico e profondo. Tra i vari personaggi che incontreremo in questo film che il regista stesso descrive come "una sovrapposizione poetica di quadri che catturano momenti di vita": una direttrice marketing, una donna che ama lo champagne, un prete e perfino Adolf Hitler!

12. Seberg

Seberg: Kristen Stewart in una scena

Presentato Fuori Concorso, questo Seberg del regista americano Benedict Andrews è un thriller che racconterà la strana ma vera storia che negli anni '60 coinvolse l'attrice francese Jean Seberg e l'FBI. A interpretare l'icona della Nouvelle Vague, sorvegliata per il suo coinvolgimento con il movimento rivoluzionario delle Pantere Nere, ci sarà Kristen Stewart; al suo fianco un cast ricco di talento: Jack O'Connell, Anthony Mackie, Margaret Qualley, Colm Meaney, Zazie Beetz e Vince Vaughn.

11. The King

The King: Timothée Chalamet in una foto del film

Sempre Fuori Concorso troviamo anche questo The King, nuova regia dell'australiano David Michôd (Animal Kingdom, The Rover, War Machine) dall'impressionante cast internazionale: oltre al giovane protagonista Timothée Chalamet, troviamo anche Joel Edgerton, Robert Pattinson, Ben Mendelsohn e Lily-Rose Depp. Tutti chiamati a interpretare i personaggi shakesperiani dell'Enrico IV e dell'Enrico V, ma rielaborati in una nuova sceneggiatura scritta dagli stessi Edgerton e Michôd. Il film sarà distribuito da Netflix in tutto il mondo e, con tutta probabilità, punterà dritto agli Oscar.

10. Martin Eden

Martin Eden: Luca Marinelli in una scena

Veniamo così a quello che è, almeno per noi, il titolo italiano più atteso di questa edizione: Martin Eden è il nuovo film del regista Pietro Marcello, liberamente tratto dall'omonimo e celebre romanzo di Jack London. L'azione si sposta dagli Stati Uniti alla Napoli di inizio Novecento, e vede come protagonista un giovane marinaio interpretato da Luca Marinelli col sogno di diventare scrittore e conquistare così una giovane borghese. Conoscendo il romanzo e anche i lavori precedenti del regista, ci aspettiamo un film profondo, anche molto politico, e dal respiro internazionale. Magari, chissà, anche qualche speranza di arrivare addirittura ad un Leone d'oro tutto italiano.

9. Waiting for the Barbarians

Waiting for the Barbarians: Johnny Depp in una scena del film

Tratto dal romanzo omonimo del premio Nobel J.M. Coetzee, Waiting for the Barbarians segna il debutto in lingua inglese del regista colombiano Crio Guerra, già candidato all'Oscar (miglior film straniero) nel 2015 per El abrazo de la serpienta. Al centro della storia ci sono Johnny Depp e Mark Rylance, rispettivamente nei panni di uno spietato Colonnello e un anziano Magistrato di una piccola città della frontiera. Robert Pattinson è un sergente maggiore che viene chiamato in seguito ad un accusa di tradimento e fraternizzazione con i "barbari" del luogo, così vengono chiamati gli indigeni che sembrano essere in procinto di attaccare la città, e dovrà scegliere da che parte stare. Considerato uno dei grandi romanzi del secolo in corso, questo Waiting for the Barbarians potrebbe rappresentare una delle grandi sorprese di Venezia 2019.

8. Ema

EMA: un'immagine del film

Passiamo quindi ad Ema, nuova opera del cileno Pablo Larrain, probabilmente uno dei più grandi registi delle ultime generazioni. Ancora una volta tra i protagonisti c'è l'attore feticcio Gael García Bernal, qui nei panni di un coreografo di danza, e al suo fianco l'attrice esordiente Mariana Di Girolamo che interpreta un'insegnante: la loro vita sentimentale e di coppia va in crisi dopo un'adozione. A detta del regista il film sarà un melodramma, ma conterrà anche diverse scene di musica e ballo. Ci dobbiamo aspettare un musical moderno e sui generis?

7. Wasp Network

Was Network: una scena del film

Anche in Wasp Network c'è Gael García Bernal, ma accompagnato da un grandissimo e "caliente" cast formato da Penelope Cruz, Édgar Ramírez, Wagner Moura, Adria Arjona e Ana de Armas. Nonostante l'ambientazione cubana, si tratta del nuovo thriller del regista e sceneggiatore francese Olivier Assayas e racconta la storia di cinque prigionieri politici accusati dagli Stati Uniti di spionaggio e omicidio.

6. La verité

Veniamo ora al film di apertura, La verité, primo film girato fuori dal Giappone per il regista Hirokazu Koreeda, già vincitore a Cannes della Palma d'oro due anni fa. Il film racconta una storia di famiglia fatta di bugie e rimpianti ed è ambientato prevalentemente all'interno di una casa: Catherine Deneuve interpreta una star del cinema francese che pubblica una autobiografia da cui emergono segreti taciuti che porteranno ad un confronto con la figlia interpretata da Juliette Binoche e dal marito americano che ha il volto di Ethan Hawke.

La vérité: un'immagine del film

5. L'ufficiale e la spia

L'ufficiale e la spia: una scena del film

Nonostante le immancabili (e inutili) polemiche del caso, anche Roman Polanski ritorna al Lido e lo fa con L'ufficiale e la spia. Si tratta di thriller tratto dall'omonimo romanzo di Robert Harris (dallo stesso autore, il regista aveva già portato sullo schermo L'uomo nell'ombra) che racconta i retroscena del celebre affaire Dreyfus, ovvero uno dei più clamorosi errori giudiziari che la storia ricordi tanto da dividere la Francia in due fazioni e portarla vicino ad un colpo di Stato. Il titolo francese del film, ben più affascinante e significativo J'accuse, proviene da un celebre intervento giornalistico dello scrittore Émile Zola. Nel cast troviamo Jean Dujardin, Louis Garrel e ovviamente l'immancabile musa Emmanuelle Seigner.

4. The Laundromat

The Laundromat: Meryl Streep in una scena del film

Ricordate quando Steven Soderbergh diceva di essersi ritirato dal mondo cinema per dedicarsi alla pittura? Nel frattempo sono passati 8 anni e ha girato almeno sei-sette film/serie, tra cui questo The Laundromat che racconta lo scandalo finanziario dei Panama Papers partendo dal personaggio di una vedova che indaga su una frode assicurativa. Lei è la meravigliosa Meryl Streep e i due truffatori sono nientedimeno che Gary Oldman e Antonio Banderas, ma nel ricchissimo cast compaiono anche James Cromwell, Sharon Stone, Matthias Schoenaerts, Jeffrey Wright e due amatissimi divi del piccolo schermo, il David Schwimmer di Friends e la Melissa Rauch di The Big Bang Theory. Il tutto prodotto e distribuito da Netflix, questa volta in concorso per il Leone d'oro.

3. Marriage Story

Marriage Story: Scarlett Johansson, Adam Driver in una scena del film

Sempre Netflix e sempre in concorso è anche il nuovo film di Noah Baumbach, l'affascinante Marriage Story che già dal suo doppio poster e doppio trailer (dal punto di vista di lui e di lei, come per lo splendido La scomparsa di Eleanor Rigby) promette di essere uno sguardo insolito su un matrimonio in crisi. I due protagonisti sono i bravissimi Scarlett Johansson e Adam Driver e ad accompagnarli troviamo attori del calibro di Laura Dern, Alan Alda e Ray Liotta. Anche in questo caso Netflix sembra voler puntare sia al Leone d'oro che direttamente agli Oscar per il prossimo febbraio.

2. Ad Astra

Ad Astra - Missione classificata: Brad Pitt in un'immagine del film

Siamo in cima alla lista ed è giusto puntare molto in alto, magari addirittura verso le stelle. È quello che fa l'attesissimo (e più volte rimandato) nuovo film di James Gray, Ad Astra. Il film di fantascienza prodotto e interpretato da Brad Pitt racconta di un viaggio ai confini del sistema solare alla ricerca di un padre scomparso (Tommy Lee Jones) ma anche di un mistero che sembra coinvolgere l'intera esistenza del nostro pianeta. Gray, che ha lavorato a questo film per gli ultimi 3 anni, ha definito il suo film come "la più realistica rappresentazione del viaggio nello spazio mai vista al cinema". Nel cast troviamo anche Ruth Negga, Liv Tyler e Donald Sutherland.

1. Joker

Joker: l'urlo di Joaquin Phoenix

E veniamo al nostro numero uno, che ovviamente non poteva che essere Joker. Perché ovviamente? Perché in quindici anni di carriera raramente ci era capitato di assistere ad un tale buzz ed endorsement ad un film ancora non arrivato in sala, soprattutto per un film che, almeno sulla carta, è un prodotto di genere con alle spalle un regista che non sia un grande autore. Dalle (poche) immagini che abbiamo avuto modo di vedere sia nei trailer che nei pochi minuti in anteprima quel che emerge è che si tratta di un film molto lontano dai cinecomic a cui siamo stati abituati finora, ma anzi più vicino alle atmosfere della new Hollywood anni '70.

Joker: Robert De Niro e Joaquin Phoenix a confronto in una scena

In particolare, anche grazie alla presenza di un Robert De Niro forse tornato all'altezza della sua fama, si parla di un film quasi scorsesiano. Vedremo e soprattutto capiremo se tutto questo parlare (in positivo) non si rivelerà un'arma a doppio taglio. Nel frattempo noi rimaniamo curiosissimi e pronti a quello che - su questo non abbiamo alcun dubbio - si rivelerà comunque un perfetto trampolino di lancio per Joaquin Phoenix verso un Oscar che probabilmente avrebbe meritato già da tempo.

