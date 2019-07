Venezia 2019: da Robert Pattinson a Johnny Depp, le star che saranno al Festival del Cinema

Johnny Depp ad un evento

Venezia 2019 andrà in scena dal 28 agosto al 7 settembre e la lista degli ospiti che sfileranno sul red carpet allestito al Lido di Venezia in occasione del Festival è davvero lunga, con protagonisti del cinema hollywoodiano ed europeo pronti a salutare i fan e conquistare i critici.

Scorrere la lista dei protagonisti dei film che verranno presentati a Venezia 2019 rivela il gran numero di talenti di tutto il mondo pronti a "invadere" pacificamente il Lido. Una rosa di nomi provenienti da ogni nazione e conosciuti dagli spettatori di tutte le età pronti a stupirci, a far parlare di sé, a sollevare polemiche e scandalizzare. Ecco dunque la lista degli ospiti della 76ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia:

Meryl Streep

Juliette Binoche

Penelope Cruz

Robert De Niro

Donald Sutherland

Brad Pitt

Tommy Lee Jones

Jean Dujardin

Gary Oldman

Mark Rylance

Catherine Deneuve

Kristen Stewart

Scarlett Johansson

Laura Dern

Lily-Rose Depp

Johnny Depp

Gong Li

Nina Hoss

Roger Waters

Robert Pattinson

Jude Law

Joaquin Phoenix

Ethan Hawke

Gael Garcia Bernal

Adam Driver

Louis Garrel

Joel Edgerton

Antonio Banderas

John Malkovich

David Thlewis

Alfredo Castro

Valeria Golino

Micaela Ramazzotti

Luca Marinelli

Adriano Giannini

Marcello Fonte

Claudio Santamaria

Silvio Orlando

Diego Abatantuono

Pedro Almodovar

Julie Andrews

Stacy Martin

Laurie Anderson

Tsai Ming-Liang

Noah Baumbach

Atom Egoyan

James Gray

Pablo Larrain

Steven Soderbergh

Gabriele Salvatores

Paolo Sorrentino

Billie Piper

Emir Kusturica.

Riepilogando, la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, arrivata alla sua settantaseiesima edizione (qui la lista dei film in programma a Venezia 2019), si aprirà già con l'arrivo delle star di The Truth, che può contare sulla presenza delle splendide Catherine Deneuve e Juliette Binoche accanto al poliedrico Ethan Hawke, terminando poi con il film di chiusura The Burnt Orange Heresy che creerà un'atmosfera "rock" in laguna con l'arrivo, ancora un po' in forse, di Mick Jagger, Donald Sutherland, Claes Bang ed Elizabeth Debicki.

Il sorriso di Robert Pattinson

Da Johnny Depp a Robert Pattinson, passando per giovani volti emergenti molto amati come quello di Timothée Chalamet, arrivando poi a veterani come il premio Oscar Meryl Streep, Monica Bellucci, Gary Oldman, Robert De Niro e il Joker Joaquin Phoenix che i fan sperano di vedere accanto alla fidanzata Rooney Mara Rooney Mara), il festival italiano potrebbe realizzare i sogni di varie generazioni di cinefili.

Da non dimenticare nemmeno gli incredibili Leoni d'oro alla Carriera assegnati a Pedro Almodóvar e Julie Andrews, e le giurie che tra i membri avranno nomi apprezzati come Paolo Virzì, la giovane attrice britannica Stacy Martin, le registe Lucrecia Martel e Jennifer Kent, il giapponese Tsukamoto Shinya, Emir Kustruica e Laurie Anderson.

Gli amanti della musica, oltre al già citato Jagger, dovranno cercare di aggiudicarsi gli ambiti biglietti per la proiezione del film concerto Roger Waters - Us and Them che assicura la presenza del simbolo dei Pink Floyd, con l'esplicita richiesta di incontrare i fan italiani. L'attrice britannica Billie Piper debutterà invece alla regia con Rare Beasts, film scelto per dare l'avvio alla Settimana della Critica e che vede tra i suoi interpreti anche Lily James, la star di Mamma Mia! e Baby Driver.

Considerando l'interesse suscitato dall'annuncio della sua presenza, anche il mondo dei social avrà il suo momento di gloria con l'arrivo da assoluta protagonista di Chiara Ferragni, l'imprenditrice digitale di cui si racconterà la storia in un documentario.

l'influencer Chiara Ferragni

La lista degli ospiti presenti a Venezia 2019 è, comunque, ancora temporanea e sembra destinata ad allungarsi ulteriormente in vista dell'apertura del festival, giorni in cui si susseguiranno le conferme dell'approdo delle star al Lido. Non si deve inoltre dimenticare che Venezia, tra palazzi e hotel lussuosi, ospiterà inoltre prestigiosi appuntamenti come il Premio Kineo, cene di gala, riconoscimenti dati dagli sponsor e da varie realtà attive nel campo dello spettacolo, mentre nel programma delle Giornate degli Autori ci sarà spazio poi per gli ormai tradizionali incontri al femminile organizzati da Miu Miu.

Le sorprese si preannunciano numerose e non resta che attendere per assistere agli scatti di chi sfilerà sul prestigioso red carpet tra gli scatti dei fotografi e dei fan in cerca di un autografo o di una foto ricordo con i propri idoli.