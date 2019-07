"Joker, da Venezia 2019 agli Oscar 2020" assicura Alberto Barbera

Il direttore artistico di Venezia 2019, Alberto Barbera non ha molti dubbi sul fatto che Joker ha il potenziale giusto per arrivare dritto agli Oscar.

Joker inizierà la sua corsa a Venezia 2019 ma la concluderà agli Oscar 2020? Alberto Barbera, il direttore artistico della Mostra veneziana ha pochi dubbi in merito: il film con Joaquin Phoenix ha tutto il potenziale per riuscirci.

In un'intervista pubblicata da Variety, Alberto Barbera ha risposto a diverse domande sui film che saranno in concorso, sulle polemiche già partite, e gli è stata chiesta la ragione delle parole pronunciate in conferenza stampa, dove ha definito "rara" la presenza della Warner Bros. in competizione. Il direttore ha spiegato che: "Solitamente la Warner Bros. preferisce situazioni più "protette" rispetto alla competizione ufficiale. E infatti lo scorso anno A Star is Born fu presentato, è vero, ma fuori concorso. Però Todd Phillips si è impuntato e ha detto "Non mi interessa se corro il rischio di non vincere. Perchè dovrei rinunciare a competere quando sono cosciente di cosa abbiamo per le mani?".

E Warner Bros., evidentemente, è stata completamente d'accordo con il regista se ha preferito dargli ascolto e, come raramente succede, iscrivere Joker nella competizione principale. A quanto pare, però, non sono solo Warner e Todd Phillips ad avere completa fiducia nell'Arthur Fleck di Joaquin Phoenix, perchè le parole spese da Alberto Barbera non lasciano spazio a dubbi: "Devo dire che la Warner si è convinta abbastanza rapidamente perchè è davvero un film sorprendente. Anzi: è il film più sorprendente che siamo riusciti a portare a Venezia quest'anno... Joker andrà dritto dritto agli Oscar. È oscuro e violento ma ha anche un'ambizione e un potenziale davvero sorprendenti". Joker, che come spesso già chiarito da Todd Phillips e da Joaquin Phoenix, ha poco a che vedere con l'arcinemico di Batman dei fumetti - ma è stato descritto come la storia di un uomo che diventerà, poi, il Joker - arriverà nelle sale italiane a partire dal 3 ottobre.