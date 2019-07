Fast & Furious: Hobbs and Shaw, Emilia Clarke e Cats: ecco il nuovo listino Universal!

Il listino dei film in uscita nel 2019 della Universal, che ne ha per tutti i gusti: dallo spinoff di Fast & Furious, agli horror, al nuovo Danny Boyle e Cats!

La Universal Pictures dopo un 2018 e un inizio 2019 molto ricchi sta per affrontare una nuova stagione piena di titoli attesissimi dai fan, primo tra tutti lo spin-off di Fast & Furious, ma spazio anche ai musical con Yesterday e Cats, oltre al nuovo film con Emilia Clarke e l'horror di Black Christmas. Ecco i film in uscita nel 2019 della Universal.

Gli eventi 2019: Fast & Furious e Cats

Nel 2019 Fast & Furious: Hobbs and Shaw tornerà a narrare le avventure dell'agente del Diplomatic Security Service Luke Hobbs (Dwayne Johnson) e del killer Deckard Shaw (Jason Statham). Lo spinoff è firmato da Chris Morgan, sceneggiatore del Fast & Furious franchise fin dal 2006. Nel cast dello spinoff ci sono, inoltre, Vanessa Kirby e Idris Elba che interpreta il villain. Fast & Furious 8, l'ultimo capitolo della saga arrivato nelle sale cinematografiche, ha incassato la cifra monster di un miliardo e 236 milioni di dollari.

Il musical Cats sarà il film di Natale Universal, con l'uscita prevista per il 25 dicembre prossimo, e sarà diretto dal premio Oscar Tom Hooper. Nel cast troviamo l'attore e conduttore James Corden, i premi Oscar Judi Dench e Jennifer Hudson, il cantante Jason Derulo, Idris Elba, il veterano Ian McKellen, Taylor Swift, Rebel Wilson e Francesca Hayward, prima ballerina del Royal Ballet. Cats ha debuttato nel 1981 ed è uno degli show di maggior successo nella storia del teatro londinese e americano. Il musical si basa sul libro di T.S. Eliot intitolato Il libro dei gatti tuttofare e racconta le storie dei gatti che vivono nel quartiere di Jellicle. Gli animali si ritrovano in occasione di una ricorrenza che permetterà a uno di loro di venir scelto per entrare nel paradiso dei Jellicle Cats, chiamato Heaviside Layer. Durante l'evento arriveranno a sorpresa Grizabella, una gatta un tempo bellissima e ora abbandonata e disperata, e il malvagio Macavity.

Boyle, Clarke e Downton Abbey

Yesterday è il nuovo film diretto da Danny Boyle, in arrivo nelle sale italiane il 26 settembre. Jack Malick (Himesh Patel) sarà inaspettatamente, dopo un misterioso blackout, alle prese con una società in cui i Beatles sembrano essere stati rimossi dai ricordi dell'umanità come se non fossero mai esistiti. Il cantautore sfrutta così gli iconici brani per ottenere finalmente la fama, dopo anni di ostacoli e difficoltà. Accanto a lui l'amica Ellie (Lily James), che però potrebbe allontanarsi da lui nel momento in cui diviene una celebrità. Il ragazzo dovrà quindi prendere delle decisioni complicate e capire ciò di cui ha realmente bisogno nella vita.

Last Christmas avrà come protagonisti Emilia Clarke e Henry Golding nella parte di Kate e Tom nel progetto diretto dal regista Paul Feig. Al centro del racconto la storia di una giovane che prende una serie di scelte sbagliate e si ritrova per lavoro a interpretare un elfo in un negozio che vende oggetti di Natale tutto l'anno. Quando incontra Tom, un giovane che sembra perfetto per lei, Kate inizia a superare le tante barriere che ha costruito tra sé e gli altri. Londra si inizia però a trasformare durante il periodo di Natale e niente sembra andare per il verso giusto per questa coppia.

Downton Abbey arriverà nelle sale italiane il 24 ottobre e riporterà tutta la famiglia Crawley in scena quattro anni dopo la fine della fortunata serie inglese. Il film sarà ambientato nel 1927 e proseguirà il racconto che era rimasto in sospeso. Il cast del progetto che proseguirà la storia sarà composto da Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Brendan Coyle, Michelle Dockery, Kevin Doyle, Joanne Froggatt, Matthew Goode, Harry Hadden-Paton, Robert James-Collier, Allen Leech, Phyllis Logan, Elizabeth McGovern, Sophie McShera, Lesley Nicol, Penelope Wilton, e Maggie Smith. Tra i nuovi arrivi nell'aristocratico mondo ci saranno invece Imelda Staunton, Geraldine James, Simon Jones, David Haig, Tuppence Middleton, Kate Phillips, e Stephen Campbell Moore.

