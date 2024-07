House of the Dragon 2: gli easter eggs del sesto episodio

House of the Dragon 2: tutti gli easter eggs del sesto episodio della seconda stagione, Reggente. Su Sky e in streaming solo su NOW.

Doveva succedere: dopo le forti emozioni della prima metà di stagione, House of the Dragon 2 prende un attimo fiato. Il sesto episodio, Il popolo (Smallfolk in originale), si prende il tempo per dare uno sguardo fuori dalle mura dei castelli e raccontare anche i più umili. È poi l'occasione per fare il punto della situazione per quanto riguarda le risorse dei due schieramenti: i Verdi e i Neri.

Steve Toussaint è Lord Corlys Velaryon

Se i primi hanno sempre dalla loro il drago più grande e potente, ovvero Vhagar, guidato da Aemond (Ewan Mitchell), hanno però perso Sunfyre. Non solo: il neo Protettore del Reame mostra già i segni del temperamento impetuoso dei Targaryen, mal sopportando chiunque critichi il suo operato, o osi anche soltanto provare a dargli un consiglio. Chi ne soffre di più è la madre Alicent (Olivia Cooke), che in questo momento è il personaggio sulla scacchiera con minore potere di tutti.

I Neri invece stanno tentando il tutto per tutto: per avere più draghi dalla loro parte sono alla ricerca di persone in grado di cavalcarli. Questo significa andare a scovare discendenti illegittimi della Casata Targaryen. O Velaryon. Nei libri questi figli sono chiamati "Dragonseed". Vera e propria incognita invece è Daemon Targaryen (Matt Smith): ormai bloccato ad Harrenhal da praticamente tutta la stagione, stiamo ancora aspettando che faccia qualcosa, oltre a ripercorrere tutta la propria esistenza grazie alle visioni che ha nel castello da ormai troppe puntate. Andiamo quindi ad analizzare gli easter eggs del sesto episodio di House of the Dragon 2: Il popolo.

House of the Dragon 2 è su Sky e NOW dal 17 giugno, in contemporanea con gli Stati Uniti. Attenzione, da qui in poi SPOILER!

La sigla di House of the Dragon 2

La sigla di House of the Dragon 2 continua ad arricchirsi: ai ricami si aggiungono infatti anche una nuova versione di Vaghar che uccide Lucerys e il suo drago, Arrax. E ancora: i draghi Sunyfire e Meleys uccisi nelle battaglia di Riposo del Corvo, con Aemond nel mezzo.

House of the Dragon 2, la recensione del sesto episodio: Women Power!

L'esercito dei Lannister

Ne abbiamo sentito parlare per tutta la seconda stagione e finalmente vediamo l'esercito dei Lannister. A guidarli è Jason Lannister, lord di Castel Granito, interpretato da Jefferson Hall, lo stesso attore che dà volto anche a Tyland Lannister, Maestro del Conio. I Lannister si stanno dirigendo alla Zanna Dorata, situato lungo la Strada del Fiume.

Il castello, chiamato anche La Zanna, sorveglia il passo tra le montagne che permette di viaggiare direttamente tra le Terre dell'Ovest e le Terre dei Fiumi. Il castello è il seggio di Casa Lefford, fedele ai Verdi, di cui vediamo il sigillo: un sole nel cielo azzurro accompagnato da un triangolo dorato.

Da House of the Dragon a Il Trono di Spade: l'albero genealogico dei Targaryen

Cos'è la Triarchia?

Aemond nomina la Triarchia e parla di stabilire un'alleanza. Ma che cos'è la Triarchia? Si tratta di un asse tra le Città Libere di Myr, Lys e Tyrosh, tre colonie della Libera Fortezza di Valyria. Conosciuta anche come Regno delle Tre Figlie: il regno del Mare Stretto non ha re, ma è guidato all'Alto Concilio della Triarchia, un gruppo di trentatré magistri.

Aegon II si sveglia

Aegon II si sveglia e Aemond va immediatamente a sincerarsi di cosa ricordi. Dalla paura che vediamo nei suoi occhi quando vede il fratello, sembra evidente che il re ricordi tutto, ma faccia finta di no per cercare di salvarsi la vita. Da come poi Aemond tortura il fratello con il suo segnaposto del Consiglio possiamo dire che non veda l'ora di completare l'opera iniziata. Nel frattempo toglie alla madre il seggio al Consiglio e parla di Otto Hightower (Rhys Ifans), il nonno, come possibile sua nuova Mano del Re.

Chi è Daeron Targaryen?

In questo episodio sappiamo qualcosa di più di Daeron Targaryen, il quarto fratello, figlio di Alicent e Viserys I. Apprendiamo che è stato mandato nella Vecchia Città, da Lord Ormund Hightower. Il fratello di Alicent, Gwayne Hightower (Freddie Fox), le dice che è gentile e benvoluto.

Chi è Steffon Darklyn?

Ser Steffon Darklyn (interpretato dall'attore Antony Flanagan) è membro della Casa Darklyn di Duskendale, cavaliere della Guardia Reale a partire dal regno di Jaehaerys I. Cercando nel suo albero genealogico, Rhaenyra scopre che ha del sangue di drago: gli chiede quindi se è disposto a cercare di cavalcare il drago Seasmoke. Ser Steffon accetta, ma l'animale non apprezza e il cavaliere fa una bruttissima fine.

Il cameo di Viserys I

Paddy Considine è Viserys I

Dopo le visioni della giovane Rhaenyra (interpretata da Milly Alcock) e di sua madre Alyssa Targaryen (Emeline Lambert), Daemon in questo episodio si confronta anche con il fratello Viserys I: questo ci dà modo di rivedere l'attore Paddy Considine. Si tratta di una rivisitazione della scena che abbiamo visto nella prima stagione di House of the Dragon, quando il fratello maggiore chiede a Daemon se si sia preso gioco della morte di suo figlio. Stavolta però Daemon non è impettito e risentito: lo vediamo addolorato nel rivivere questo momento, segno che si è pentito di non aver fatto di più per il fratello. È infatti in questo momento che i fratelli si allontanano davvero e Viserys si taglia il dito con la corona: sarà l'inizio dell'infezione che lo ha consumato. In questa rivisitazione invece, Viserys si toglie la corona.

Chi sono Alyn e Addam di Hull?

Abubakar Salim è Alyn di Hull

È un po' che abbiamo conosciuto i fratelli Alyn e Addam di Hull, interpretati da Abubakar Salim e Clinton Liberty: è dal primo episodio della seconda stagione che Lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint) è interessato a loro. All'inizio ci è stata data come sola spiegazione che Alyn lo ha salvato, ma in questo episodio capiamo che potrebbe esserci qualche motivazione più importante. Vediamo infatti che Alyn si rade i capelli, che sono argentati: che i fratelli siano imparentati con Corlys?

House of the Dragon: guida a tutti i draghi della serie

Il drago Sheepstealer

In questa "caccia all'ultimo drago", vediamo che Rhaena Targaryen (Phoebe Campbell) si accorge della presenza di un drago vicino a Eyrie, seggio di Casa Arryn. Vede infatti dei resti di bestiame inceneriti insieme al terreno. Si tratta delle tracce lasciate dal drago Sheepstealer.