Superman: Legacy, il nuovo uomo d'acciaio sarà molto più giovane di Henry Cavill

Bisognerà attendere il 2025 per vedere sul grande schermo una nuova iterazione del supereroe più celebre dei fumetti DC. Superman: Legacy, questo il titolo del film scritto da James Gunn, darà il via alla nuova fase del DC Universe.

Stando alle prime indiscrezioni di The Hollywood Reporter il nuovo uomo d'acciaio avrà all'incirca 25 anni. Sarà quindi una versione molto più giovane di quella interpretata da Henry Cavill in passato, ormai arrivato a quasi 40 anni.

Alcune settimane fa si erano diffuse voci secondo cui Jacob Elordi, star di Euphoria, fosse in lizza per il ruolo dell'uomo d'acciaio, ma James Gunn ha frenato le illazioni dichiarando che i casting non erano ancora partiti.

Trattandosi di un'iterazione più giovane dell'uomo d'acciaio, Henry Cavill non farà più parte del DC Universe, come confermato in passato. Sulla questione, a lungo dibattuta dai fan, James Gunn ha voluto commentare in questo modo: "Per me, per questa storia, non è Henry. Mi piace Henry: è un ragazzo grandioso. Penso sia stato trattato male da tante persone, tra cui gli ex vertici di questa società. Ma questo Superman non è Henry per vari motivi".