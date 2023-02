DC Universe: tutti i progetti annunciati da James Gunn riuniti in un'infografica

Un fan ha riassunto in una esaustiva infografica tutti i progetti del nuovo DC Universe annunciati da James Gunn e Peter Safran.

Un volonteroso fan del DC Universe ha realizzato e diffuso sul web un'infografica che riunisce tutti i progetti annunciati da James Gunn due giorni fa.

L'infografica, pubblicata su Twitter dall'utente @adamhlavac, schematizza con chiarezza i dieci progetti annunciati da Gunn nel primo capitolo del nuovo Dc Universe che si intitolerà Gods & Monsters. I dieci titoli sono preceduti dai quattro lungometraggi già previsti prima dell'arrivo di James Gunn e Peter Safran a capo dei Dc Studios, vale a dire Shazam! Furia degli Dei, The Flash, Blue Beetle e Aquaman e il Regno Perduto. Nella parte bassa dell'infografica sono, invece elencati i progetti esterni al DC Universi he finiscono sotto l'etichetta Altrimondi, cioè The Batman 2, Joker: Folie à Deux, la serie animata Teen Titans Go! e lo show Superman and Lois, che è stato rinnovato per altre due stagioni da The CW.

Per quanto riguarda l'elenco ufficiale del primo capitolo del nuovo DCU introdotto da James Gunn, questo include cinque lungometraggi e cinque serie televisive per HBO Max, con due film di Batman e un reboot de L'uomo d'acciaio, Superman: Legacy, in arrivo nel 2025.

Film DC che fanno parte di Gods & Monsters

Superman: Legacy

The Autority

The Brave and the Bold

Supergirl: Woman of Tomorrow

Swamp Thing

Serie DC che fanno parte di Gods & Monsters