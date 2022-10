Elvis and me: Jacob Elordi e Cailee Spaeny sono Elvis e Priscilla Presley sul set di Sofia Coppola (FOTO)

Jacob Elordi e Cailee Spaeny nei panni di Elvis e Priscilla Presley nelle prime foto dal set del nuovo film di Sofia Coppola prodotto da A24, basato sul memoir di Priscilla Presley del 1985 Elvis and Me.

Jacob Elordi sfoggia capeelli nerissimi nei panni di Elvis Presley, mentre Cailee Spaeny sfoggia una vistosa acconciatura in linea con la moda dell'epoca.

Elvis and Me, Sofia Coppola paragona Priscilla Presley a Maria Antonietta: ecco perché

Il progetto di Sofia Coppola seguirà il successo al botteghino del film biografico Elvis di Baz Luhrmann, con Austin Butler nei panni dell'iconico musicista e Olivia DeJonge nel ruolo di Priscilla in una storia incentrata anche sul ruolo del celebre manager di Elvis, il Colonnello Tom Parker, interpretato da Tom Hanks.

Elordi ha parlato dell'influenza di Elvis sulla sua performance in un'intervista per la copertina di GQ di settembre 2022, spiegando: "Elvis Presley voleva essere James Dean. Voleva essere Marlon Brando. Ho fatto ricerche su quasi tutti gli attori di quel periodo e ho conosciuto il lato di Elvis come intrattenitore e cantante. Ma era anche un attore. Immagino che, in un certo senso, sto cercando di imparare da queste persone. Perché ovviamente non ho amici che hanno vissuto la stessa esperienza, in realtà, quindi sono questi sono i miei fari guida".