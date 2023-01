Lucy Hale con David Corenswet nella serie di Darren Aronofsky, The Answers: tutti i dettagli

Lucy Hale torna in tv con la serie prodotta da Darren Aronosfky e Danny Strong, The Answers. L'attrice sarà tra i protagonisti dello show assieme al precedentemente annunciato David Corenswet.

È Deadline a riportare i più recenti casting per The Answers, una nuova serie tv targata FX ideata da Kit Steinkellner, Danny Strong e Darren Aronofsky.

Secondo il sito, l'attrice di Pretty Little Liars e Obbligo o Verità Lucy Hale, Krys Marshall (For All Mankind), Raul Esparza (Retreat), Kineta Kunutu (Citadel), Pallavi Sharda (Wedding Season) e Melanie Field (A League Of Their Own) saranno le star della serie che aveva già reclutato in precedenza David Corenswet (Hollywood).

The Answers, ispirato all'omonimo romanzo di Catherine Lacey, è stato paragonato a Il Racconto dell'Ancella, in quanto, recita la sinossi fornita sempre da Deadline "La storia è ambientata nel prossimo futuro, dove una giovane donna dal cuore spezzato, Mary (Hale), decide di prendere parte a un enigmatico esperimento che premette di risolvere l'amore. Ma dopo essersi trasferita in un luogo idilliaco e piuttosto recluso con altre partecipanti, inizia a domandarsi cosa stia realmente accadendo, e perchè a tutte è stato affidato il compito di uscire con lo stesso uomo, Christopher Skye (Corenswet)".

Al momento si starebbe lavorando sul pilot scritto da Steinkellner e diretto da Gillian Robespierre, ma non abbiamo ulteriori informazioni al riguardo.