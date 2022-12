Superman: "Il mio turno è finito". Il commovente messaggio di addio di Henry Cavill

È stata una settimana vorticosa di notizie e rivoluzioni per i fan della DC, in particolare per coloro che non vedevano l'ora di rivedere Henry Cavill nei panni di Superman. Nelle ultime ore, però, James Gunn ha annunciato ufficialmente che l'attore appenderà il mantello al chiodo.

Gunn scriverà la sceneggiatura di un nuovo film di Superman che si concentrerà su una versione più giovane dell'Uomo d'Acciaio (anche se non sarà una origin story e, perciò, si svolgerà a Metropolis e non a Smallville), e quindi sarà un altro attore a interpretare l'iconico eroe della DC Comics.

Cavill ha scritto una lunga e davvero commovente dichiarazione su Instagram per condividere la triste notizia con i suoi sostenitori e, nello stesso tempo, fare i migliori auguri a Gunn e Safran per il loro nuovo DC Universe, nell'ambito del quale pare che Gunn gli abbia promesso di trovare un nuovo ruolo.

Qui sotto il suo messaggio con relativa traduzione:

"Ho appena avuto una riunione con James Gunn e Peter Safran, e devo dare a tutti una triste notizia. Alla fine non tornerò nei panni di Superman. Da quando a ottobre lo studio aveva dato l'annuncio del mio ritorno prima del loro arrivo, questa non è la notizia più facile da dare, ma è la vita. I cambi della guardia avvengono e li rispetto. James e Peter hanno un universo da costruire e io auguro a loro e a tutti coloro che sono coinvolti la migliore delle fortune.

A coloro che sono stati al mio fianco lungo tutti questi anni dico: possiamo viverci questo lutto per un po', ma poi dobbiamo anche ricordarci che... Superman è ancora in giro. Tutto ciò che lui rappresenta esiste ancora, così come l'esempio che ci dà. Il mio turno di indossare il mantello è terminato, ma quello che Superman rappresenta non finirà mai. È stato un bel giro con tutti voi. Avanti e sempre più in alto!".

Operazione U.N.C.L.E.: Henry Cavill in una scena del film di spionaggio

Un post da gran signore e da sincero fan del personaggio, bisogna ammetterlo.

Gunn, dal canto suo, nel suo post su Twitter ha anche scritto di aver parlato con Cavill di una potenziale futura collaborazione a un progetto DCU, ma chissà se, dopo essere stato preso in giro in questo modo dalla Warner Bros., l'attore britannico avrà ancora voglia di tornare a lavorare con lo studio.

Bisogna anche capire se Gunn ha solo cercato di addolcire la pillola a Cavill e se ci sarà un ruolo davvero interessante per lui nel nuovo DC Universe.

E voi cosa ne pensate di tutti questi cambiamenti?