Stranger Things: I migliori meme sui social media

Stranger Things 4: Joseph Quinn in una scena del volume 1

Stranger Things, che passione. Il volume 2 della stagione 4 è stato rilasciato su Netflix e divorato da tutti gli spettatori, da neanche un mese, ed è già grande attesa per la stagione 5, la stagione finale, da cui, come raccontiamo qui, dobbiamo aspettarci grandi cose. La stagione 4 di una delle serie simbolo di Netflix è stata epica, commovente, ci ha fatto sorridere e piangere. I fan della serie pensano a quanto manca alla stagione 5 (che probabilmente arriverà a fine 2023 o nel 2024) e intanto riguardano e ripensano a questa. E ci dimostrano che sulla propria serie preferita si può anche sorridere. E allora ecco i migliori meme su Stranger Things, quelli più divertenti che abbiamo trovato.

1. Eddie e la droga

Iniziamo dal personaggio rivelazione della stagione 4 di Stranger Things, quell'Eddie Munson che, partito in sordina come new entry, è diventato uno degli idoli del pubblico, per la sua scena cult, in cui suona Master Of Puppets dei Metallica e per il suo gesto eroico. Ecco, Eddie piace a tutti perché è l'outsider che diventa protagonista, ma... "Sei così adorabile e carismatico che la gente dimentica che sei uno spacciatore di droga" scherza uno dei meme. Già, ma, per farci piacere di più Eddie potremmo forse dire "ex spacciatore", visto che, nella sua evoluzione, probabilmente avrebbe abbandonato la cosa.

2. Kate Bush e Ritorno al futuro

Una della grandi protagoniste di Stranger Things 4 è stata Kate Bush, con la sua canzone Running Up That Hill, vero e proprio "tema" di Max e dell'intera stagione, per come è tornata più volte nel corso dei vari episodi. L'ironia, in questo caso, è che una canzone del 1985 sia tornata in auge, e rientrata in testa alle classifiche, grazie a una serie TV di oltre 30 anni dopo. La canzone era giù amatissima all'epoca, ma che la amino i ragazzi di oggi è davvero una cosa fantastica. Così, per rendere onore alla canzone si è usato una famosa scena di un classico; Ritorno al futuro. È quella in cui Marty McFly suona Johnny Be Good di Chuck Berry e, esagerando, sfocia in un assolto heavy metal. Kate Bush al momento del lancio di Running Up That Hill nel 1985 così potrebbe dire: "Credo che voi ragazzi non siate ancora pronti per questo. Ma ai vostri figli piacerà". Geniale.

3. Robin e Steve, cioè Batman e Robin

Robin e Steve sono due personaggi molto amati di Stranger Things. Steve è presente dalla stagione 1, Robin è entrata nella stagione 3 ed è entrata subito nel cuore del pubblico. Abbiamo trovato due meme divertenti dedicati a loro. Il primo ha a che fare con i loro lavoro: i due infatti sembrano sempre trovare un'occupazione in coppia. Li abbiamo visti così in un completo da marinaretti nella gelateria del centro commerciale al centro della stagione 3, e poi con il gilet verde del videonoleggio dove hanno continuato, sempre insieme. "Aspettando il prossimo doppio contratto che spediranno per trovare un nuovo lavoro". Un altro meme divertente gioca con il loro ruolo e i loro nomi. Così i due diventano "Batman e Robin". Perché lui ha combattuto con i pipistrelli di Vecna. E lei perché si chiama così.

4. È iniziato con Will, finirà con Will

E veniamo al ragazzo da cui è partito tutto. Sì, Will Byers, colui che, nella stagione 1, era stato rapito ed era finito nel Sottosopra. Ci sono meme più solenni, e altri più ironici. Così c'è questo "Nel momento in cui Will ha toccato il suo collo mi sono reso conto che la stagione 5 sarà la sua stagione. È iniziata con Will, finirà con Will". Ma, ovviamente, c'è anche spazio per una risata. L'immagine usata è quella in cui, in macchina, piange, dopo aver parlato con Mike. La battuta è indirizzata all'attore. E allora ecco "Noah Schnapp quando si rende conto che nella stagione 5 avrà ancora un taglio di capelli a scodella".

5. Undici e il look

Il personaggio chiave di Stranger Things, dalla stagione 1, è Undici, la ragazza diversa, quella con i superpoteri, il supereroe del gruppo. Nella stagione 4 è tornata grande protagonista - ovviamente lo è sempre stata - ma c'è chi non dimentica la storyline poco riuscita della stagione 2, in cui incontrava altri ragazzi con dei poteri e tornava con un look dark. Si suggerisce così agli sceneggiatori di seppellire quella sottotrama. Giocano sempre con il look di Undici gli altri meme. "Undici che ha lo stile dei capelli dei suoi genitori durante la stagione 4 mi emoziona" leggiamo in un meme. Il riferimento è ai capelli di Joyce, lunghi con la frangia, che ha all'inizio della stagione, e ai capelli rasati, così come li porta Hopper, che ha per il resto della stagione. E, sempre a proposito di look, c'è chi dice che "state tutti mentendo a voi stessi, la morte più triste è quella del look di Undici nella stagione 3", riferendosi a quel look colorato e anni Ottanta di quando faceva shopping con Max sulle note di Material Girl.

6. Hopper e Joyce

E allora andiamoli a vedere questi genitori putativi di Undici, Joyce e Hopper. A Hopper è dedicato uno dei tanti meme che puntano sulla differenza tra il suo fisico nelle stagioni precedenti e nella stagione 4: sovrappeso nelle prime, muscoloso nell'ultima. Il confronto tra le due foto è evidente. Ma viene tributato anche il giusto onore a Joyce, madre coraggio dalla prima stagione. La foto è la celeberrima immagine con le luci di natale appese al muro, ognuna legata a una lettera: era il modo di Joyce per parlare con Will nel Sottosopra. "In tanti dimenticano l'impatto culturale che questa scena ha avuto nel 2016. Stranger Things non sarebbe niente senza di lei".

7. Erica number one

E veniamo a uno dei personaggi che hanno meno spazio, ma sono davvero amati. È Erica, la sorella di Lucas, una ragazzina che, diciamo così, fa della sua eloquenza il suo punto di forza. Il post ironizza proprio su questo. "Vorrei davvero vedere Vecna che prova a prendere Erica. Lo ridurrebbe in lacrime in un secondo".

8. Max e Toy Story, ed Eddie e Dustin

Abbiamo lasciato alla fine due meme senza parole. Il primo è lo screenshot dell'abbraccio tra Eddie e Dustin: a volte lo trovate con le parole, a volte no. Non ce n'è bisogno, perché le sappiamo tutti a memoria. "Non cambiare mai, Dustin Henderson". L'ultimo è una chicca. È una scena di Stranger Things, rifatta con i personaggi di Toy Story. È il momento in cui Vecna solleva Max nel vuoto per cercare di ucciderla. La scena viene rifatta mettendo Jessie, il personaggio con le lunghe trecce e i capelli rossi, al posto di Max. Come dice la canzone di Toy Story? "Hai un amico in me". Ed è proprio l'amicizia la chiave di Stranger Things.