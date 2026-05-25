The Boroughs rende omaggio a Stranger Things ricreando il finale della prima stagione

I fan di Stranger Things saranno in sollucchero dopo aver colto la citazione del finale della prima stagione in uno dei momenti chiave di The Boroughs, la nuova serie realizzata da Matt e Ross Duffer per Netflix.

Al centro dello show interpretato da Alfred Molina, Geena Davis, Bill Pullman e Alfre Woodward c'è una comunità da pensionati situata nel deserto del New Mexico. Un gruppo di improbabili eroi, costretti a unire le forze per fermare una minaccia soprannaturale che sta cercando di rubare l'unica cosa che non hanno... il tempo.

Attenzione! Non proseguite nella lettura di questa news se non volete conoscere spoiler sul finale di The Boroughs

Bill Pullman con gli occhiali da sole in una scena di The Boroughs

La citazione del finale della prima stagione di Stranger Things

La nostra recensione di The Boroughs analizza la serie fantascientifica rivelando gli elementi comuni all'universo di Stranger Things. Lo show si conclude con Sam Cooper (Alfred Molina) e i suoi nuovi amici che festeggiano insieme. Tuttavia, quando Sam si guarda allo specchio del bagno, il suo riflesso si distorce brevemente, proprio come era successo alle sue visioni della defunta moglie Lilly (Jane Kaczmarek) e di coloro che avevano bevuto il sangue di Madre.

The Boroughs, Denis O'Hare e Geena Davis in una scena

In un'intervista con ScreenRant, il co-creatore e co-showrunner Jeffrey Addiss ha rivelato che "una delle inquadrature finali è un omaggio a Stranger Things. C'entra uno specchio. Questo è tutto quello che dirò per chi non ha ancora visto la serie". Il chiaro riferimento è alla scena finale della prima stagione in cui, dopo aver fatto ritorno a casa, Will Byers (Noah Schnapp) si guarda allo specchio del bagno mentre tossisce espellendo una lumaca proveniente dal Sottosopra, in preda a una visione terrificante.

La scena con Will suggerisce che, nonostante sia stato salvato dal Sottosopra, il ragazzino è tutt'altro che al sicuro perché il legame con l'oscuro universo parallelo non è stato reciso. Il finale della prima stagione ha aperto la strada all'arrivo dei villain dello show, il Mind Flayer, Vecna ​​(Jamie Campbell Bower) e la mente collettiva. Per quanto riguarda The Boroughs, dato che tutti i glitch erano collegati a Madre o a coloro che bevevano il suo sangue, il riflesso di Sam probabilmente indica che è ancora connesso alla creatura aliena, nonostante lei sembri essere morta nella Grotta delle Meraviglie.

I protagonisti di The Boroughs

Quante stagioni avrà The Boroughs?

Dopo il finale di stagione, gli abbonati Netflix si chiedono cosa ne sarà del futuro di The Boroughs. Jeffrey Addiss ha dichiarato che lui e il co-creatore e co-showrunner Will Matthews "sanno cosa succederà" se la serie verrà rinnovata. Al momento Netflix non si è ancora sbilanciata anche se è stato ventilato che lo show potrebbe durare tre stagioni.

Proprio come nel caso di Stranger Things, al di là del guizzo finale la prima stagione ha raccontato una storyline autoconclusiva che potrebbe "bastare" in caso di mancato rinnovo. Sam e i suoi nuovi vicini scoprono la verità sulla cospirazione nella loro comunità, sconfiggono gli Shaw e rimettono le cose a posto liberando Madre e permettendole di porre fine alle sue sofferenze insieme ai suoi figli. Se il cliffhanger dello specchio anticipa ipotetici eventi futuri lo scopriremo prossimamente.