Queen Charlotte: A Bridgerton Story, Netflix presenta lo spin-off prequel con un imperdibile evento virtuale

Il giorno di San Valentino Netflix si è tinto di Bridgerton grazie all'evento virtuale dedicato a Queen Charlotte: A Bridgerton Story, lo spin-off prequel della serie di successo firmata Shonda Rhimes che darà vita sullo schermo al passato di amati personaggi come la regina Charlotte, Lady Danbury e Lady Violet. Ma cosa è accaduto esattamente in quel di Londra?

Qualche giorno fa, in concomitanza con le celebrazioni per la festa degli innamorati, Netflix ha organizzato un pomeriggio tutto dedicato al mondo di Bridgerton, durante il quale i partecipanti hanno potuto dare un'occhiata all'attesissimo spin-off dello show tratto dai romanzi di Julia Quinn, Queen Charlotte: A Bridgerton Story.

Queen Charlotte: A Bridgerton Story: un'immagine della serie Netflix

Per l'occasione sono infatti stati mostrati un primo trailer ufficiale di Queen Charlotte: A Bridgerton Story e delle clip in esclusiva, mentre parte del cast dello show ci ha tenuto compagnia con un Q&A ricco di curiosità e sensazioni sulla nuova serie.

Teaser e clip di Queen Charlotte: A Bridgerton Story

Queen Charlotte: A Bridgerton Story: un'immagine della serie Netflix

Nella prima clip presentata durante l'evento, che purtroppo non abbiamo a disposizione per potervela mostrare, la futura regina Charlotte interpretata da India Ria Amarteifio ci dà una lezione di moda nel suo tipico modo di fare, carico d'ironia e sagacia, mentre suo fratello (a cui presta il volto Tunji Kasim) ci ricorda quanto sia importante il fatto che proprio lei sia stata scelta come prossima sovrana, ma non senza incontrare resistenza da parte della sorella.

La seconda clip, invece, l'avevamo già vista in precedenza, e ci mostra il primo incontro tra Charlotte e George.

La terza e ultima clip è dedicata infine a Lady Danbury, di cui vediamo uno scorcio di vita prima del suo incontro con la regina. Protagonista della scena è infatti Arsema Thomas, interprete della versione più giovane del tanto amato personaggio reso celebre da Adjoa Andoh.

Parola al cast di Queen Charlotte: A Bridgerton Story

Queen Charlotte: A Bridgerton Story: un'immagine della serie Netflix

L'iniziativa, ci mostra dunque nuove immagini dalla serie grazie al teaser trailer e alcuni sneak peek, portandoci subito tra i lussuosi corridoi e saloni da ballo che siamo soliti ammirare durante i nostri binge-watch di Brigerton, ma come vi anticipavamo, non siamo certo soli!

Presenti all'evento, infatti, sono diversi membri del cast del prequel, assieme alla padrona di casa, la creatrice ed executive producer dello show Shonda Rhimes: India Ria Amarteifio (Regina Carlotta da giovane), Corey Mylchreest, (Re Giorgio da giovane), Arsema Thomas (Agatha Danbury da giovane), Golda Rosheuvel (Regina Carlotta da adulta), Adjoa Andoh (Lady Danbury da adulta), Ruth Gemmell (Lady Violet Bridgerton da adulta) sono tutti in sala, pronti a rispondere alle domande dei fan.

Queen Charlotte: A Bridgerton Story: un'immagine della serie Netflix

"Ho veramente amato il fatto che abbiamo potuto espandere il mondo creato per Bridgerton" ci spiega Shonda Rhimes, ribadendo che vedremo Charlotte, Lady Danbury e Lady Violet all'inizio delle loro avventure in società.

"Una delle ragioni per cui ho voluto raccontare il passato di queste donne, è che è davvero raro vedere sullo schermo le relazioni romantiche di donne adulte e più in là con l'età".

E a proposito di passato e presente, lo show si focalizzerà certamente sul raccontare storie di un tempo a noi sconosciuto, ma non sarà ambientato unicamente in epoca precedente ai fatti già noti. Queen Charlotte: A Bridgerton Story viaggerà infatti su due linee temporali differenti, riportandoci, per l'appunto, anche ai giorni nostri (si fa per dire).

"Abbiamo l'occasione di vedere come si evolvono questi personaggi per diventare ciò che sono ne presente [di Bridgerton], come crescono e come quanto accaduto in passato informa il loro essere e le loro azioni in seguito".

I giovani interpreti

Queen Charlotte: A Bridgerton Story: un'immagine della serie Netflix

Tuttavia, il focus del prequel saranno i ragazzi, e come giusto che sia, la parola passa subito a loro. "Avevo fatto un'audizione per 'qualcosa relativo a Bridgerton' nel 2021, ma non sapevo di cosa si trattasse" racconta India Ria Amarteifio, ricordando come avvenne il suo ingresso nel mondo di Bridgerton. "Poi, qualche provino più tardi, ho incontrato gli altri e abbiamo scoperto di cosa si trattava". "Da attrice, non sono stata immune all'impatto che Bridgerton ha avuto sulla pop culture e il mondo dello spettacolo. Avevo visto la serie, ma poi l'ho vista ancora e ancora..." continua l'attrice che porterà sullo schermo la futura sovrana, a cui fanno presto eco i colleghi Corey Mylchreest e Arsema Thomas, seduti accanto a lei.

"Quello che mi piace di più del nostro show è quanto tempo intercorre tra il prequel e Bridgerton. C'è abbastanza tempo per creare dei personaggi e per questi personaggi di essere altro rispetto a quanto già visto, o meglio, di arrivare ad essere quanto visto" osserva ancora Amarteifio.

Queen Charlotte: A Bridgerton Story: un'immagine della serie Netflix

Vedremo, dunque, come nascerà il grande amore tra George e Charlotte, già accennato nella serie madre; come i due si sono conosciuti, e come si è sviluppata la loro relazione nel tempo.

"Il rapporto tra Charlotte e George è davvero bellissimo. Scopriamo che queste due persone cercano costantemente di scappare dai loro doveri, vivono in una società in cui non riescono ad esprimere se stessi liberamente. Ma una volta che ti trovi davanti qualcuno che è proprio come te..." afferma Mylchreest. E se volete sapere qualcosa in più sul futuro Re, Mylchstreet ha qualche curiosità per voi: "George è un grandissimo nerd, adora la scienza, l'astronomia soprattutto... Odia il pesce e, ancora, è proprio un nerd!".

Tornando ad Agatha Danbury, invece, Arsema Thomas - che avrà il difficile compito di rendere iconica la sua Lady proprio come fatto da Andoh - non può che elogiarne la scrittura: "Lady Danbury è un personaggio così complesso, con un ruolo strumentale nella società di Bridgerton. Ma è una tale boccata d'aria fresca!". "Quando incontra la regina per la prima volta, sente come se lei potesse rappresentare il cambiamento. E Lady Danbury trova coraggio e camaraderie in tutto questo" conclude, accennando alla dinamica che si verrà a creare tra le due donne.

Le veterane

Queen Charlotte: A Bridgerton Story: un'immagine della serie Netflix

È poi il momento di dare il benvenuto alle veterane dello show, Golda Rosheuvel, Adjoa Andoh e Ruth Gemmel, che non hanno altro che elogi per le loro controparti più giovani.

"È stato davvero un dono poter esplorare ancora più a fondo questi personaggi" commenta Andoh, riprendendo le parole dei ragazzi, e anticipa: "La scrittura è davvero folle, e gli spettatori saranno davvero soddisfatti".

"Lavorare a questo show, però, non è stato poi così differente... era sempre il mondo di Bridgerton" continua Gemmel, incalzata dalla domanda dell'intervistatrice, che indaga sulle differenze tra i due show.

"Beh, per me la differenza c'è stata, con 15 figli di mezzo!" aggiunge però Rosheuvel, ridendo e regalando qualche dettaglio in più sulla storia "Ed è stato davvero interessante questo continuo passaggio di testimone anche sul set, quando entravano in scena i ragazzi. Ma sì, era sempre Bridgerton... Con 15 figli, Dio la benedica questa donna!".

"Per me si è trattato di arricchire molto i personaggi e le storie, e andare più a fondo anche nelle loro dinamiche sentimentali" si inserisce Andoh, che pone nuovamente l'accento su come verranno approfonditi i vari personaggi e il loro archi narrativi.

Queen Charlotte: A Bridgerton Story: un'immagine della serie Netflix

Sembra dunque che la miniserie - il prequel è stato etichettato come limited series, facendo presumere che, almeno per ora, non sono previsti ulteriori episodi... ma mai dire mai! - in arrivo il 4 maggio sulla piattaforma sappia bene come intrattenere il suo pubblico.

Per cui, riassumendo, se si dovesse descrivere Queen Charlotte: A Bridgerton Story in meno di 5 parole, quali sarebbero? "Divertente, opulento, rivelatore, effervescente" è la risposta degli interpreti, che purtroppo non possono rimanere con noi all'infinito...

Ci viene allora dato appuntamento su Netflix con Queen Charlotte: A Bridgerton Story e la terza stagione di Bridgerton e, rivela Rosheuvel, a New York con il prossimo evento dal vivo d'alta società, su cui avremo maggiori informazioni in seguito.

