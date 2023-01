Queen Charlotte: A Bridgerton Story, un'immagine dal prequel svela l'aspetto di un personaggio molto amato

Vi manca Bridgerton? In attesa del suo ritorno, date un'occhiata a questa nuova immagina dalla serie prequel Queen Charlotte: A Bridgerton Story.

Queen Charlotte: A Bridgerton Story, il prequel della popolare serie Netflix Bridgerton, sta per arrivare sulla piattaforma streaming, ma prima si mostra in una nuova immagine con protagonista un personaggio molto amato dai fan della saga.

Sappiamo già che con il prequel dedicato all'eclettica Queen Charlotte, Netflix ha trovato la scusa perfetta per raccontarci anche il passato di altri noti personaggi di Bridgerton, la serie tv tratta dai romanzi di Julia Quinn che tanto successo ha riscosso negli ultimi anni.

Quest'oggi però, grazie a Deadline, scopriamo che aspetto avrà uno dei personaggi più amati dello show, di cui andremo ad esplorare la giovinezza: Lady Danbury.

"Costretta a sottostare a un marito d'età molto più avanzata, Agatha troverà il modo di utilizzare l'arrivo di Charlotte a suo vantaggio, per inserirsi nell'alta società. Con una conoscenza piuttosto profonda di quella che una volta era una società piuttosto frammentata, Agatha diventerà il faro che guiderà la nuova regina,e nel frattempo troverà anche una voce e un potere propri, che la porteranno a diventare l'iconica Lady Danbury di Bridgerton che tutti conosciamo" si legge sempre sul sito, in merito al personaggio interpretato per l'occasione da Arsema Thomas (mentre nella serie madre è Adjoa Andoh a prestarle il volto).

Nella serie, oltre alla già citata Thomas, vedremo tra gli altri anche India Amarteifio, Corey Mylchreest, Connie Jenkins-Greig e Michelle Fairley, e assisteremo al ritorno di Andoh, Ruth Gemmell e Golda Rosheuvel. a Al momento non abbiamo ancora una data d'uscita per Queen Charlotte: A Bridgerton Story, ma restiamo in attesa di aggiornamenti.