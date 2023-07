Netflix: ricavi in aumento dopo la fine delle condivisioni dei profili

Netflix ha guadagnato 5.89 milioni di iscritti nella seconda parte del 2023, nonostante l'interruzione della modalità di condivisione degli account introdotta di recente che ha costretto molti utenti che avevano l'account condiviso ad acquistarne uno. L'aumento di iscritti però è stato persino maggiore di quanto previsto degli 1.8 milioni/2.2 milioni previsti da Wall Street. Questo è dovuto al grande successo di titoli come The Mother, Queen Charlotte e Extraction 2 che hanno dominato le classifiche.

Queen Charlotte: A Bridgerton Story - una scena dalla serie Netflix

I titoli più gettonati

Verso la fine del trimestre aprile-giugno 2023, Netflix ha anche rinnovato le modalità con cui riporta i dati di visualizzazione dei suoi contenuti, scuotendo così le classifiche Top Ten dei titoli popolari stilati dalla piattaforma a cadenza regolare. Durante il trimestre i titoli che hanno riscosso più successo sono, per quanto riguarda i film i thirller e diamanti di punta Extraction 2 con Chris Hemsworth e la produzione dei fratelli Russo e The Mother, film d'azione avvincente con protagonista interpretata da Jennifer Lopez. Quest'ultimo è il nono film targato Netflix più visto di sempre. Per quanto riguarda le serie tv, che sono il pane quotidiano della piattaforma, la grande uscite del secondo semestre è stata lo spin-off di Bridgerton La regina Carlotta. La serie prodotta e scritta da Shonda Rhimes è incentrata sull'epica e travagliata storia d'amore tra la regina Charlotte e Re Giorgio.

"Sebbene quest'anno abbiamo compiuto progressi costanti, abbiamo ancora molto lavoro da fare per riaccelerare la nostra crescita", ha scritto Netflix nella sua lettera agli azionisti aggiungendo che le priorità della piattaforma sono "creare un ritmo costante di spettacoli e film da non perdere; migliorare la monetizzazione; aumentare il divertimento dei nostri giochi; e fare investimenti per migliorare l'esperienza degli abbonati".