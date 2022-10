Bridgerton: tra la terza stagione e lo spin-off su Queen Charlotte, cosa ci riserva il franchise di Netflix?

Carissimi lettori...

Bridgerton: Claudia Jessie in una foto della serie

... è da un po' che non abbiamo notizie di Lady Whistledown (le ultime ci arrivavano da TUDUM con le anticipazioni su Bridgerton 3 e un primo sguardo allo spin-off su Queen Charlotte), e probabilmente dovremo attendere ancora a lungo prima di scoprire cosa sta succedendo in questo momento nella 'Ton, il cuore pulsante di Bridgerton, ma la vostra fidata fonte di pettegolezzi e scandali non vi lascerà ancora per molto senza intrattenimento. Nel frattempo, tuttavia, si può sempre discorrere di quel che sarà nel popolare franchise di Netflix, sia per i nuovi episodi della serie tratta dai libri di Julia Quinn, sia per il suo spin-off, Queen Charlotte: A Bridgerton Story. Che ne dite, volete accompagnarci a spasso per il mondo di Bridgerton? Dopotutto, è quasi l'ora del tè...

Bridgerton 3: Un uomo da conquistare

Bridgerton: un'immagine della serie Netflix

Per diverso tempo ci si è chiesti dove ci avrebbe portato la terza stagione di Bridgerton, e quale dei figli della famiglia titolare avrebbe preso il posto dei primogeniti Anthony (Jonathan Bailey) e Daphne (Phoebe Dynevor) nei nuovi episodi. Seguendo l'ordine della fonte cartacea d'ispirazione per lo show targato Shondaland, sarebbe dovuto toccare di diritto a Benedict (Luke Thompson) e alla sua "Cenerentola" (la storia d'amore tra Benedict e Sophie, il suo interesse amoroso nei libri, ricorda molto la celebre fiaba), ma anche Eloise (Claudia Jessie) sembrava una papabile protagonista, vista anche l'introduzione di Theo (Calam Lynch) - personaggio, ricordiamo, non presente nei libri - nella seconda stagione.

Bridgerton - una scena dalla serie Netflix

Tuttavia, gli elementi per proseguire con più agio e dare precedenza alle vicende amorose di Colin Bridgerton (Luke Newton) e Penelope Featherington (Nicola Coughlan) erano ormai stati disseminati per tutta l'opera. Ed è quindi una scelta comprensibile quella della produzione, ovvero di voler proseguire non seguendo l'ordine dei romanzi, ma adattando invece il quarto volume, "Un uomo da conquistare" ("Romancing Mr. Bridgerton") già nella terza stagione. Sarà dunque interessante vedere come i sentimenti di Penelope raggiungeranno Colin, e che impatto avrà l'identità segreta della ragazza (che ormai noi spettatori sappiamo da tempo essere l'unica e inimitabile Lady Whistledown) sul loro rapporto.

Queen Charlotte: A Bridgerton Story

Bridgerton: un'immagine della serie Netflix realizzata da Shondaland

Ma non solo i giovani Bridgerton vedranno raccontata la loro storia. Nel 2021 è stato infatti ufficializzato lo sviluppo di uno spin-off prequel della serie Netflix incentrato principalmente sulla figura di Queen Charlotte: A Bridgerton Story, la carismatica sovrana interpretata nella serie madre da Golda Rosheuvel, che vedremo tornare sia in versione adulta che adolescente nel nuovo show.

La miniserie intitolata Queen Charlotte: A Bridgerton Story, scritta da Shonda Rhimes (anche showrunner e produttrice esecutiva) e prodotta da Betsy Beers e Tom Verica (quest'ultimo anche regista), ha già portato a termine le riprese, e può vantare un cast davvero invidiabile: oltre a Rosheuvel, dallo show principale faranno ritorno anche Adjoa Andoh (Lady Danbury) e Ruth Gemmell (Lady Violet Bridgerton), assieme al fedele Brimsley (Hugh Sachs). Tra i nuovi volti, invece, vedremo India Amarteifio nei panni di una giovane Queen Charlotte; Corey Mylchreest in quelli di un giovane King George; Michelle Fairley sarà la madre di George, la Principessa Augusta; Connie Jenkins-Greig interpreterà una giovane Lady Violet; Arsema Thomas sarà invece Lady Danbury da adolescente, mentre Sam Clemmett presterà il volto a un giovane Brimsley. In più vi saranno anche, tra gli altri, Tunji Kasim, Katie Brayben e Richard Cunningham.

Queen Charlotte: A Bridgerton Story - una scena dalla serie Netflix

Lo spin-off prequel ci racconterà dunque com'è nata la storia d'amore tra i giovani sovrani, ma anche "il cambiamento sociale che ne è scaturito, e come è stato creato mondo della 'Ton ereditato dai personaggi di Bridgerton", come recita anche la sinossi dello show. Sembra dunque che il mondo di Bridgerton abbia ancora molto da offrire, e che i più imminenti episodi non avranno nulla da invidiare a quanto visto finora. E voi, cari lettori... cosa ne pensate?