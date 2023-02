Queen Charlotte: A Bridgerton Story: primo trailer e data d'uscita dello spin-off prequel di Netflix

Per un San Valentino targato Netflix non poteva mancare un primo trailer ufficiale della nuova serie Queen Charlotte: A Bridgerton Story: guardatelo insieme a noi!

Cosa farete questo San Valentino? Noi lo stiamo trascorrendo a corte in compagnia dei protagonisti di Queen Charlotte: A Bridgerton Story, in occasione dell'evento virtuale Netflix in cui è stato mostrato il primo trailer ufficiale dell'atteso spin-off che arriverà il 4 maggio sulla piattaforma.

Volete vivere un San Valentino da telefilm? Beh, quale mondo di fantasia può rendere più romantica una tale ricorrenza se non quello di Bridgerton?

In occasione della festa degli innamorati, Netflix ha deciso di organizzare un evento speciale dedicato allo spin-off prequel Queen Charlotte: A Bridgerton Story, lo show che narra eventi precedenti a quelli visti nella serie madre tratta dai romanzi di Julia Quinn, e che ha come protagonista la giovane sovrana interpretata da India Amarteifio.

È qui che è stato mostrato il primo, sfarzoso trailer della serie che vedrà nel cast new entry e volti familiari del mondo di Bridgerton come India Amarteifio, Corey Mylchreest, Arsema Thomas, Golda Rosheuvel, Adjoa Andoh e Ruth Gemmel.

Bridgerton: tra la terza stagione e lo spin-off su Queen Charlotte, cosa ci riserva il franchise di Netflix?

Non perdete allora l'appuntamento con Queen Charlotte: A Bridgerton Story, dal 4 maggio su Netflix.