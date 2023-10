Oscar 2024: lista aggiornata dei favoriti nelle categorie principali

Nel pieno del più imponente sciopero che Hollywood abbia vissuto negli ultimi decenni, con quasi tutte le produzioni bloccate da mesi e i festival disertati dalla maggior parte delle star, l'imminente stagione dei premi rischia di risultare abbastanza atipica, con campagne promozionali che al momento non possono contare sulla consueta presenza degli attori. Questa situazione, che ha già portato al rinvio di titoli importanti (fra cui Dune - Parte due, rimandato al prossimo anno), quanto influirà sulla corsa agli Oscar 2024? Mentre proseguono le trattative fra gli studios americani e la Screen Actors Guild, è tempo di aprire le nostre previsioni sui favoriti per gli Oscar 2024: quali film, registi e interpreti hanno le maggiori chance di essere inclusi nelle nomination agli Academy Award, che saranno annunciate il 24 gennaio? Come da tradizione, ecco i nostri pronostici - aggiornati mensilmente - sui papabili candidati per l'edizione numero 96 dei massimi premi del cinema USA.

Miglior Film

Oppenheimer: Florence Pugh e Cillian Murphy

Ottobre: Tre titoli, per ora, si attestano fra i "pesi massimi" dell'imminente Awards Season: Oppenheimer, fenomeno di massa firmato da Christopher Nolan, e due opere acclamatissime nell'ambito dei festival, ovvero Povere creature! di Yorgos Lanthimos, vincitore del Leone d'Oro, e Killers of the Flower Moon del veterano Martin Scorsese. Nella rosa dei dieci candidati all'Oscar come miglior film dovrebbero rientrare pure altre pellicole molto applaudite fra Venezia, Toronto e dintorni: Maestro di Bradley Cooper, The Holdovers di Alexander Payne e American Fiction di Cord Jefferson, premiato dal pubblico del Festival di Toronto, oltre ad Anatomia di una caduta di Justine Triet, dramma giudiziario francese ricompensato con la Palma d'Oro. Senza dimenticare, ovviamente, il popolarissimo Barbie di Greta Gerwig, che ha intercettato in maniera impressionante il favore degli spettatori.

1) Oppenheimer (Christopher Nolan)

2) Povere creature! (Yorgos Lanthimos)

3) Killers of the Flower Moon (Martin Scorsese)

4) Maestro (Bradley Cooper)

5) The Holdovers (Alexander Payne)

6) Barbie (Greta Gerwig)

7) American Fiction (Cord Jefferson)

8) Past Lives (Celine Song)

9) Anatomia di una caduta (Justine Triet)

10) Il colore viola (Blitz Bazawule)

11) La zona d'interesse (Jonathan Glazer)

12) Hit Man (Richard Linklater)

13) Air (Ben Affleck)

14) Estranei (Andrew Haigh)

15) The Killer (David Fincher)

Oppenheimer, la recensione: Christopher Nolan e il sontuoso ritratto del padre dell'atomica

Miglior Regista

Una foto di Christopher Nolan

Ottobre: A sei anni di distanza da Dunkirk, Christopher Nolan ha ipotecato la sua seconda candidatura all'Oscar come miglior regista grazie a Oppenheimer, in una cinquina che dovrebbe vederlo in compagnia del greco Yorgos Lanthimos per Povere creature!, cinque anni dopo la nomination per La favorita, e l'instancabile Martin Scorsese, forte dell'entusiasmo raccolto dal suo Killers of the Flower Moon. Dietro a quest'ipotetico terzetto, la sfida appare assai combattuta: a spuntarla potrebbe essere Bradley Cooper per la sua opera seconda dietro la macchina da presa, Maestro, e/o un beniamino dell'Academy quale Alexander Payne per The Holdovers; ma la nostra sensazione, per ora, è che i membri dell'Academy riserveranno comunque un posto alla regista francese Justine Triet, sull'onda delle lodi che il suo Anatomia di una caduta sta riscuotendo sulla scena internazionale.

1) Christopher Nolan, Oppenheimer

2) Yorgos Lanthimos, Povere creature!

3) Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon

4) Bradley Cooper, Maestro

5) Justine Triet, Anatomia di una caduta

6) Alexander Payne, The Holdovers

7) Jonathan Glazer, La zona d'interesse

8) Celine Song, Past Lives

9) Blitz Bazawule, Il colore viola

10) Greta Gerwig, Barbie

Killers of the Flower Moon, recensione: la banalità del male secondo Scorsese

Miglior Attore

Maestro: un'immagine di Bradley Cooper

Ottobre: Due i nomi che hanno blindato con largo anticipo la nomination all'Oscar come miglior attore, e che con tutta probabilità si contenderanno la vittoria, ed entrambi per ruoli biografici legati a figure importantissime del ventesimo secolo: Bradley Cooper per il suo ritratto del compositore Leonard Bernstein in Maestro e Cillian Murphy per l'inquieta interpretazione del 'padre' della bomba atomica in Oppenheimer. Sempre sul fronte dei biopic, gode di buone chance Colman Domingo per il film Rustin, dedicato al paladino dei diritti civili Bayard Rustin, mentre a completare la cinquina potrebbero essere due grandi talenti di Hollywood: Paul Giamatti, che torna a farsi dirigere da Alexander Payne in The Holdovers, e Leonardo DiCaprio per Killers of the Flower Moon, sua nuova collaborazione con Martin Scorsese. Da non sottovalutare però Jeffrey Wright per American Fiction o una potenziale sorpresa: l'irresistibile finto sicario Glen Powell in Hit Man.

1) Bradley Cooper, Maestro

2) Cillian Murphy, Oppenheimer

3) Colman Domingo, Rustin

4) Paul Giamatti, The Holdovers

5) Leonardo DiCaprio, Killers of the Flower Moon

6) Jeffrey Wright, American Fiction

7) Glen Powell, Hit Man

8) Andrew Scott, Estranei

9) Gael García Bernal, Cassandro

10) Michael Fassbender, The Killer

Povere creature!, recensione: il mostruoso femminile nella risposta dark a Barbie

Miglior Attrice

Povere creature!: un primo piano di Emma Stone

Ottobre: E pure sul fronte dell'Oscar come miglior attrice, per il mese di ottobre ci sono due interpreti che si sono prenotate un posto pressoché scontato nella cinquina: Emma Stone, già amatissima dai membri dell'Academy e formidabile mattatrice di Povere creature!, e Lily Gladstone, che ha ottenuto lodi unanimi per la sua performance in Killers of the Flower Moon. In pista per l'Oscar potremmo ritrovare inoltre due grandi attrici molto applaudite per i rispettivi film nei vari festival delle scorse settimane: Carey Mulligan per Maestro e Annette Bening per Nyad, biopic dedicato all'eponima campionessa del nuoto. Da non sottovalutare neppure l'attrice tedesca Sandra Hüller, intensa protagonista di Anatomia di una caduta, mentre appare un po' meno probabile (ma tutt'altro che impossibile) una nomination per Margot Robbie sull'onda del clamoroso successo di Barbie. E in attesa dell'uscita del film, per ora è lecito prevedere che l'Academy riserverà un posto all'esordiente Fantasia Barrino per il musical Il colore viola, nello stesso ruolo che nel 1985 segnò il trionfale debutto di Whoopi Goldberg.