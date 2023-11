Nyad – Oltre l'Oceano, la recensione: Annette Bening e Jodie Foster salvano un rigido film sportivo

Verboso ma in qualche modo aperto e riflessivo, coinvolgente e stimolante, seguendo la cronaca umana e sportiva di una leggenda del nuoto. Con un presupposto forse banale ma nevralgico: Nyad - Oltre l'Oceano non sarebbe lo stesso film senza le protagoniste, Annette Bening e Jodie Foster. Senza di loro potrebbe essere un biopic quasi vacuo e canonico nell'esplorazione ossessiva del genere sportivo. Portando con sé una sfida incredibile perfetta per legarsi all'epica di un certo cinema. Non è nemmeno un caso che a dirigere Nyad, presentato al Telluride Film Festival, ci siano Elizabeth Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin, all'esordio in un lungometraggio dopo l'Oscar per il documentario Free Solo.

Annette Bening è Diana Nyad

La coppia, del resto, sembra attratta dalle sfide impossibili, orchestrando le storie in base agli sforzi fisici e mentali di quelle personalità in qualche modo fuori dal normale. Un preciso metro narrativo e una precisa ispirazione, trasportate - con discreto successo - nel solido Nyad che, appunto, ripercorre (saltando alcuni passi) la storia vera di Diana Nyad. L'atleta, a 64 anni, è stata protagonista di un'incredibile impresa: nuotare da Cuba fino alla Florida senza nessuna gabbia di protezione (dagli squali). Va da sé che lo spunto, e la figura, sono perfetti per essere declinati in chiave filmica, dichiarandosi subito ambizioso (forse troppo) nella forma e nella sostanza, com'è ambiziosa (e per certi versi controversa) la record-woman Diana Nyad.

Nyad - Oltre l'Oceano, la trama: la storia vera di un'impresa

NYAD - Oltre l'oceano: una scena del film

Più che un biopic, Nyad - Oltre l'oceano immortala un momento ben preciso della nuotatrice, interpretata, appunto, da Annette Bening. Ci sono dei flashback sulla sua complicata infanzia, e c'è il materiale di repertorio che la racconta dal punto di vista giornalistico: prima del 2010, Diana Nyad è stata autrice e corrispondente sportiva per la ABC, dopo aver battuto diversi record negli anni Settanta. Tuttavia, la vera impresa, parte proprio nel 2010 quando inizia ad allenarsi per compiere la traversata Cuba - Florida libera dalla protezione anti squali, per un totale di circa 180 km.

Annette Bening e Jodie Foster in Nyad

"Non è mai troppo tardi per realizzare i propri sogni", dice Diana, assistita dall'allenatrice nonché amica Bonnie Stoll (Jodie Foster), puntando verso un'impresa dai forti riverberi - ad affiancarla anche Rhys Ifans nel ruolo di John Bartlett, capitano della nave che accompagna le nuotate di Diana. La sfida impossibile sarà portata a termine, dopo diversi tentativi, solo nel 2013, nell'arco di oltre cinquanta ore. Tripudio sportivo e, di conseguenza, filmico, nonostante la sceneggiatura di Julia Cox eviti di raccontare che la nuotata non sia ancora stata certificata per una mancanza oggettiva di alcuni dati. Come dire, solo un cavillo burocratico e un'appendice all'epica traversata, ma resta la mancanza di un dettaglio tuttora pregnante. Inserirlo nel film avrebbe dato una maggior onestà narrativa.

Se Annette Bening e Jodie Foster salvano il film

NYAD - Oltre l'oceano: una scena del film

La cosa più interessante di Nyad, è lo sguardo registico di Elizabeth Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin: tengono la posizione come se il film fosse un documentario (un tratto stilistico per certi versi affascinante, al netto di una forte staticità), tuttavia si allarga verso il concetto di cinema epico, mettendo al centro il gesto atletico. Ne consegue che, come genere richiede, c'è un crescendo di scene, alternando le cadute ai trionfi. Ci sono le sequenze di allenamento, c'è la solita ellissi, e finiamo per essere ovviamente coinvolti nella parabola che punta al successo. Un cammino (ehm, una nuotata) dal fascino garantito e, come detto, supportato principalmente dalle interpretazioni di Annette Bening e Jodie Foster.

NYAD - Oltre l'oceano: una scena del film

A fare la differenza, però, è la presenza di Jodie Foster: talmente semplice, talmente scapigliata, talmente organica da offuscare la protagonista Bening, puntando ad una verità che risulta vincente, nonché umana. Letteralmente, ruba la scena, riempiendo gli spazi di un film, forse, troppo rigido (e troppo lungo). Una rigidità che i registi provano a spezzare con numerose sfumature umoristiche (l'affiatamento tra Jodie Foster e Annette Bening aiuta, e molto) e con una soundtrack che mescola Simon & Garfunkel a Janis Joplin, rafforzando quindi la colonna sonora originale (e centellinata) di Alexandre Desplat. Ritornando poi all'omissione sul record legittimato, Julia Cox ha voluto chiarire che non ci sono dubbi sull'impresa di Diana Nyad, pensando invece al film come un manifesto di resistenza fisica e psichica, e di quanto le grandi sfide non siano esenti dalle critiche.