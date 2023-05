The Zone of Interest, la recensione: l'orrore di un'inconcepibile normalità

La nostra recensione di The Zone of Interest, film di Jonathan Glazer che racconta la vita, quotidiana e spaventosamente "normale", di Rudolf Höß, comandante del campo di concentramento di Auschwitz.

Scioccante e profondamente straniante il nuovo film di Jonathan Glazer in competizione alla settantaseiesima edizione del Festival di Cannes, The Zone of Interest. Il cineasta britannico ispirandosi all'omonimo libro di Martin Amis confeziona un'opera in grado di mettere alla prova lo spettatore dal punto di vista morale e sensoriale, un lungometraggio che non lascia indifferenti e che diventa un'esperienza dalla quale è praticamente impossibile uscire senza orribili consapevolezze e una sensazione di rinnovato disgusto verso il periodo più buio e terrificante della storia del ventesimo secolo.

The Zone of Interest: una foto dal set

The Zone of Interest non è il classico film sull'Olocausto ma piuttosto una riflessione brutale e spiazzante su una inconcepibile normalità e accettazione dell'orrore senza precedenti, scaturita da immagini e suoni in netto contrato tra loro. In questa recensione cercheremo di elencare le caratteristiche principali di questo film, così come le sensazioni che ci ha lasciato e che faticano ad abbandonarci anche dopo diverse ore dalla visione.

Nella trama un'insostenibile normalità

The Zone of Interest: la prima foto del film

Per quasi tutta la visione seguiamo la quotidianità del comandante del campo di concentramento di Auschwitz Rudolf Höß e della sua famiglia, giornate fatte di gite in barca, lavoro d'ufficio e socialità in una curata casetta con giardino adiacente al muro del campo. Un piccolo angolo di normalità a due passi da quell'orrore che ha poi sconvolto il mondo ma che dagli abitanti dell'edificio viene ignorato quasi fosse invisibile o, per dirla in modo ancora più spaventoso, quasi fosse legittimo, una condizione di routine assimilabile al lavoro di una qualsiasi fabbrica. L'unica cosa prodotta però era la morte di migliaia di esseri umani: vite invisibili e morti invisibili di cui solo lo spettatore sembra avere un qualche sentore. Höß, gestisce tutto come un qualsiasi lavoro d'ufficio e allo stesso tempo vive la sua comoda vita fatta di giornate al fiume con la famiglia, festeggiamenti per occasioni speciali e favole della buonanotte lette ai figli.

Cannes 2023: da Indiana Jones a Scorsese, i 15 film più attesi sulla Croisette

L'orrore del quotidiano

Jonathan Glazer nel corso degli anni ha dimostrato di poter essere un regista eclettico con una propria impronta visiva fatta di immagini talvolta molto evocative. In The Zone of Interest sembra volersi spingere ancora più avanti adattando il suo stile al racconto storico e portandolo al contempo su più livelli: soprattutto visivo e sonoro più che su quello narrativo. I primi tre minuti circa del film sono costituiti da schermo nero, una condizione che paradossalmente, unita ai rumori che sentiamo in sottofondo, rende da subito manifesto il contesto in cui ci troviamo, un contesto che poi va a scontrarsi con l'immagine campestre che vediamo poco dopo.

È lì che il film lavora, sugli stridenti contrasti, su immagini idilliache "disturbate" dal fumo delle ciminiere del campo o dallo sbuffo del treno che portava i deportati verso un luogo senza ritorno. Volutamente dissonante è anche il sonoro, componente estremamente importante dell'opera di Glazer. Lo spettatore sente il rumore delle atrocità, ne è consapevole: urla, spari, colpi che non sembrano minimamente turbare i personaggi in scena, probabilmente assuefatti ad una condizione di atrocità che, da detentori del potere, non li muove e che anzi sentono il diritto quasi morale di perpetrare ma he invece scuotono chi guarda favorendo un costante senso di angoscia e dolore.

The Fall, la recensione: il corto di Jonathan Glazer ispirato a Donald Trump, dal Ravenna Nightmare

Jonathan Glazer e il talento nella narrazione

Quello che accade fuori campo è atrocità invadente, costante, martellante, il regista (anche sceneggiatore) non di dimenticare, nemmeno per un secondo; non corre il rischio dell'empatia col carnefice pur raccontando la sua vita, i lati più umani di un essere disumano che realmente si è macchiato di genocidio, che realmente ha costruito la sua casa nei pressi del muro di Auschwitz. Per tutti questi motivi The Zone of Interest è uno dei film più originali e ben realizzati sul tema dell'Olocausto, una pellicola a suo modo intensa, impegnativa ed estremamente comunicativa che rimarca il talento che ha Jonathan Glazer nel raccontare storie, generi e sensazioni diverse.