Mercoledì: ecco dove hai già visto i membri del cast della serie di Tim Burton

Prima dell'uscita di Mercoledì, la nuova serie targata Netflix diretta da Tim Burton, negli anni novanta il mondo del cinema è stato scosso dall'arrivo de La famiglia Addams, un film di cui tutti si sono letteralmente innamorati all'istante, proprio come del suo sequel intitolato La famiglia Addams 2: i due capolavori cinematografici sono stati una parte importante dell'infanzia di molte persone e hanno invogliato i ragazzi ad interessarsi al mondo dell'horror e agli aspetti inquietanti che contraddistinguevano i membri della macabra famiglia.

Mercoledì: una scena della serie Netflix

Secondo una serie di sondaggi, il personaggio di Mercoledì è sempre stato il preferito della maggior parte dei fan per quanto concerne il franchise della famiglia Addams e questo è senz'altro uno dei motivi che ha spinto il gigante dello streaming a realizzare una serie TV a lei dedicata diretta dal leggendario Tim Burton. Lo show narra la storia dell'affascinante personaggio e del collegio Nevermore, una scuola molto particolare frequentata da una serie di disadattati che, per certi versi, sono piuttosto simili alla protagonista; alcuni di questi ultimi sono interpretati da innumerevoli star del cinema e del piccolo schermo: ecco dove potresti aver già visto alcuni degli attori del cast di Mercoledì.

Jenna Ortega (Mercoledì Addams)

Mercoledì: un primo piano di Jenna Ortega

Iniziando con la stella dello show, diamo uno sguardo a Jenna Ortega: dal momento in cui i fan hanno visto l'attrice nel primo teaser trailer hanno immediatamente capito che era perfetta per questo ruolo. Sebbene la Ortega abbia esordito con una serie di spettacoli televisivi per bambini, principalmente su Disney Channel, la sua popolarità ha iniziato a crescere soltanto quando ha iniziato a interpretare ruoli più adulti.

Jenna ha avuto un ruolo da protagonista nella seconda stagione di You su Netflix e si è affermata come una regina delle urla con ruoli sia in Scream del 2022 (una parte che riprenderà in Scream 6), sia nel film cruento intitolato semplicemente X. Per quanto l'attrice sia giovane, i fan sono entusiasti della sua performance ed è certo che, proprio per questo motivo, in futuro la vedremo in molti altri entusiasmanti progetti.

Chi è Jenna Ortega, la Mercoledì di Tim Burton

Gwendoline Christie (Preside Larissa Weems)

Game of Thrones: Gwendoline Christie e Nikolaj Coster-Waldau nell'episodio Valar Morghulis

La prossima attrice della lista è Gwendoline Christie, che interpreta la preside di Nevermore, Larissa Weems. La Christie è principalmente conosciuta per aver fatto parte del cast de Il trono di spade, dove ha recitato nei panni di Brienne di Tarth, una parte che ha interpretato per diverse stagioni fino alla conclusione dello show.

Tuttavia, Gwendoline ha avuto molti altri progetti nel corso degli anni, principalmente incentrati sul mondo della televisione: ha interpretato Lexi in Maghi contro alieni, Lucifer nella serie fantasy, The Sandman, e apparirà anche nella seconda stagione di Scissione. La Christie ha avuto un ruolo nell'universo di Star Wars, Captain Phasma, ed è anche apparsa in film come La vita straordinaria di David Copperfield e Benvenuti a Marwen.

Jamie McShane (Sceriffo Galpin)

Il prossimo nome della lista è quello di Jamie McShane: in Mercoledì l'attore interpreta lo sceriffo Galpin, ovvero il più grande nemico dichiarato di Nevermore. McShane ha recitato in una varietà di ruoli televisivi, compreso il popolare dramma Sons of Anarchy, Southland, Avvocato di difesa, CSI: Vegas e Bloodline. Ha anche avuto piccoli ruoli in show come 24, The Fosters e Fear the Walking Dead. McShane, inoltre, ha avuto un piccolo momento di gloria nell'universo cinematografico Marvel quando ha interpretato l'agente Jackson sia in Thor che in The Avengers e, nel corso degli anni, è apparso anche in film come Argo, Gone Girl, Togo e Mank.

Mercoledì, la recensione della serie di Tim Burton: Essere un Addams oggi

Riki Lindhome (la dottoressa Valerie Kinbott)

Another Period: le sorridenti protagoniste Natasha Leggero e Riki Lindhome

Riki Lindhome interpreta la dottoressa Valerie Kinbott, una terapista che cerca di aiutare la protagonista. La Lindhome ha avuto molti ruoli televisivi nel corso degli anni, apparendo in show come Titus, la serie fantasy Buffy - L'ammazzavampiri, Gilmore Girls, The Big Bang Theory, Enlightened e molto altro ancora. La Lindhome ha anche prestato la sua voce al mondo dell'animazione, con uno dei suoi ruoli più importanti: quello di Kimberly Harris in Duncanville.

Oltre a questo è dorso menzionare che Riki ha avuto molto successo anche nell'industria cinematografica, apparendo in pellicole come Million Dollar Baby, Molto rumore per nulla, Lego Batman - Il film, Nothing, Pulse, The Wolf of Snow Hollow e, nel 2019, Cena con delitto - Knives Out.

Christina Ricci (Marilyn Thornhill)

Christina Ricci in una scena di Cursed

Girare una serie TV su Mercoledì senza coinvolgere Christina Ricci sarebbe stato un vero e proprio affronto e Tim Burton è stato abbastanza lungimirante da assegnare un ruolo all'attrice principalmente nota per averci regalato una delle versioni più iconiche di Mercoledì. Sebbene non interpreti il personaggio principale, che l'ha resa famosa molti anni fa, Christina figura nello show nei panni di Marilyn Thornhill.

La Ricci ha avuto una carriera di successo dopo aver recitato nel franchise della famiglia Addams: recentemente ha fatto parte del cast di Yellowjackets, un ruolo che riprenderà nella seconda stagione della serie. In precedenza ha recitato in show come Ally McBeal, The Lizzie Borden Chronicles e film del calibro di Casper, Amiche per sempre, Tempesta di ghiaccio, Il mistero di Sleepy Hollow e Matrix Resurrections.

Mercoledì, la spiegazione del finale della serie Netflix: Tim Burton saluta gli Addams... per ora

Emma Myers (Enid Sinclair)

Ultimo, ma non meno importante, è il nome di Emma Myers: l'interprete di Enid Sinclair, l'allegra coinquilina di Mercoledì. Si tratta di un volto relativamente nuovo a Hollywood anche se l'attrice ha già recitato in diversi programmi televisivi come Dead of Night, The Baker and the Beauty e The Glades. Per quanto concerne il cinema la Myers è apparsa in Girl in the Basement e, sebbene quello nello show di Netflix sulla famiglia Addams sia il suo primo ruolo importante, i fan sono già certi che l'attrice ci regalerà grandi soddisfazioni in futuro.